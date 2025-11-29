Joaquín Talismán: Endogamia creativa y experimentación infinita

Si les pido que cierren los ojos por un momento y evoquen a un músico que culmine en la suma de sensibilidad, destreza, composición, improvisación y una voz sublime, apuesto a que muchos pensamos en él, el infinito y sensacional Joaquín Talismán.

Tal vez, subir desde muy crío hasta la terraza de su casa en Santa Eulalia para mirar las pruebas de sonido de las bandas que, más tarde, darían un show en la Plaza de Toros, tuvo algo que ver a la hora de elegir la bendita profesión por la que se decantó: ser músico.

Así que no se lo pensó dos veces. Sus padres accedieron gustosamente que ingresara en el Conservatorio que marcó sus directrices y perfeccionó en las formas hasta que surgió la magia: el rock’n’roll irrumpió en la vida de aquel adolescente de los años 70.

Algunos todavía recuerdan la curiosa anécdota del cambio de nombre: la banda, inicialmente llamada El Norte, tuvo que rebautizarse como La Segunda Piel porque un grupo cántabro ya utilizaba la primera opción. Era toda una declaración de intenciones que su primer grupo sugiriese un estilo after punk británico en una Murcia en la que, por aquél entonces, lo que triunfaba eran las formaciones de blues, R&B y rockabilly en un extremo y el pop melódico, en el otro. Esa primera banda, aunque respetada, no disfrutó de la merecida acogida que tal vez hubiese tenido una década después, cuando la fuerza del brit pop entró en forma de vendaval en la sociedad musical murciana.

Talismán es un músico que vive inmerso en distintos proyectos. Siempre se ha movido en un entorno endogámico en cuanto a compañeros de estudio se refiere. Conocerse tantos años, facilita la comunicación y la fluidez en un escenario. Sorprende la cantidad y la calidad de bandas de la que ha sido parte, para muestra:

El Explorador Ke, Metropol, El Norte (La segunda piel), Los Talismanes (de ahí heredó su apellido artístico), Joaquín Talismán y Los Chamanes ( proyecto con el que sigue en activo), Malaventura, Los Albertos, Ross, Los Marañones, American Pie, M-Clan (unas fechas sustituyendo a Ricardo Ruipérez), El Mono-Club, Tattoo-Voodoo, Rumor, Fernando Rubio &The Inner Demons, Los Astrónomos, Los Amigos de Los Animales.

Hola, ¿qué tal? Sí, señores. El nuevo miembro de mi banda es un grande, y este calificativo queda sentenciado cuando repasas su obra:

No me trates mal, 2002

El gallinero del cielo, 2006

Incomunicación, 2010

Canción de paso (directo), 2010

Canciones de odio y esperanza, 2013

Underground Overdrive Parte 2 , 2017

Música enlatada, 2019

Brújula y sextante, 2021

Límites, 2025

Todos ellos editados con el sello que regenta, Perdición, bajo el que han grabado muchos artistas murcianos que saben reconocer la excelencia técnica para conseguir la perfección y el ritmo.

Y yo, además, tengo el privilegio de que la mayoría pertenezcan a mi banda: Los Marañones, Fernando Rubio, Breis, Los Amigos de Los Animales, Los Astrónomos, Dead Beans y muchos más. La lista es larga, son 23 años de Perdición.

Intentar ser reconocible sin resultar repetitivo es algo deseable en cualquier proceso creativo. Para conseguirlo, la investigación resulta crucial. Indagar otras tendencias hasta llegar a experimentar los límites de la creatividad es lo que Joaquín Talismán ha conseguido con su nuevo trabajo. Este genio al que hoy tengo el privilegio de entrevistar se ha agarrado a su Rickenbacker como nunca, y convencido de que a veces hay que dejar que todo fluya, nos presenta Límites. Un LP heterogéneo casi a propósito que incluye registros jamás plasmados en trabajos anteriores.

Es un disco de Los Chamanes, grupo de rock con carácter propio cuya impronta ha sido crucial para el sonido final. Mientras suena Mind games de John Lennon, alardea de la inmensa suerte que supone contar con una banda de lujo. Carlos Campoy, Román García, Pedro Casanova y Sergio Bernal son músicos de primera, versátiles y grandes profesionales. Confiesa que con ellos es muy fácil y las canciones lo agradecen.

A casi todos los músicos les repito la misma pregunta: cómo perciben el panorama musical y cultural de esta región. En este caso, Joaquín observa mucha creatividad y motivación por parte de los que tienen una necesidad imperiosa de crear y a un público receptivo dispuesto a degustar el resultado. Tal vez, a los que empezaron en esto hace décadas, les hubiera gustado moverse en el alambre con el respaldo que hoy existe, un tejido profesional capaz de apoyar y dar visibilidad a nuevos proyectos de forma cercana.

A veces me falta espacio para contar todo lo que ellos mismos me cuentan: los procesos de creación de una canción, la composición y, casi siempre en secreto, la musa a la que va dedicada.

Me parece tan bonito transmitirles todo eso que casi estoy por dedicarme a las biografías. La de Joaquín Talismán sería la historia de un hombre tranquilo, que disfruta nadando en El Cañonero (Cabo de Palos), paseando por el paraje de La Rafa y degustando un LAVIA Finca Paso Malo (Bullas). La de un músico al que no le queda nada por demostrar ya que siente el cariño y el respeto que tanto sus iguales como el público le profesan, la biografía de un amante de los coches clásicos y el buen sexo, nadie dijo que la dolce vita estuviese reñida con los ensayos.