Guille Solano (Sistema Nervioso): "El mayor reto es que saliesen las cuentas para pagar el disco"

Los murcianos Sistema Nervioso son una de las bandas más excitantes del indie rock patrio. Sus canciones, con su visión hecha realidad, son grandiosos campos de batalla donde Guille Solano, nuestro interlocutor (y jefazo, aunque no lo admita) puede entonar estribillos milagrosos o envolver una melodía pegadiza en un crescendo.

Desde el principio ya tenían claras las coordenadas de su propuesta: pop/rock de raigambre dance, ascendencia punk y arraigo en la melodía. Sacaban en 2024 por distribuidoras digitales su primer disco; S/N, una auténtica joya; bailable, excéntrico e impecable a la vez.

Meses más tarde, con formación nueva -Dani Carrillo de Palomo Palomo (guitarra, teclado y coros), Ángel Valera (bajo), Álvaro Meca (batería) y Guille Solano (voz y guitarra)-, sacaron un single, Nunca nada, grabado junto a Fran Valle (Perro) y producida por Guille Solano con ayuda de Bearoid (Las Petunias, Ganges, Niños Bravos), donde se inclinaron por dar una vuelta de tuerca a su sonido, oscilando hacia un postpunk bailable y enigmático, con reminiscencias de Bloc Party, Vampire Weekend o Perro.

Un año después, de la mano de Hurrah Música, sale por fin la edición física, en vinilo (la portada recuerda a Sonic Youth), de ese primer disco, S/N, que incluye como tema extra el single Nunca nada, donde se repite el estribillo «nunca nada es suficientemente bueno o malo. Todo lo horizontal lo verás en vertical: ¡Gira la cabeza!», una canción sobre lo relativo de las conclusiones a las que se llega cuando el fin es inminente, y lo laberíntico de sus posibles perspectivas. Irresistible.

Hace unas fechas, Sistema Nervioso fueron seleccionados para actuar en el BIME y actualmente se encuentran en pleno proceso de composición de lo que será su próximo LP, manteniendo la frescura e innovación que les ha caracterizado desde sus inicios. «Nuestro objetivo es firmar con Sony y poder vivir ‘la vida cañón’», nos dijeron en una entrevista anterior, y parece que estén a solo dos pasos de lograrlo. Una banda con las canciones (y el corazón) para cruzar el umbral del pop si así lo desean.

Sistema Nervioso está en proceso de grabación de su próximo LP / L.O.

Estáis de estreno con vuestro flamante álbum editado en vinilo. ¿Qué nuevas texturas o influencias podemos encontrar?

Lo que acabamos de lanzar no es otra cosa que la edición del primer disco que sacamos hace un año sumando un tema más, que fue el single suelto que sacamos, Nunca nada. Por lo tanto, no es nuevo disco como tal, es nuestro primer disco en formato físico, y para darle un toque especial añadimos ese bonus track, que fue el primero que hemos sacado con la formación actual de la banda.

¿Cómo describirías la esencia o el concepto que vertebra el disco? ¿Hay un hilo narrativo o sonoro que lo conecta? ¿Por qué derroteros os movéis? ¿Qué podemos encontrar en este disco que parece el re-debut?

El disco lo grabamos hace un año, y es efectivamente nuestro disco debut. Son las primeras canciones del proyecto y todas han sido producidas junto a Bearoid, aunque Nunca nada la grabásemos más tarde, así que el hilo sonoro se pensó bastante para que tuviese estructura de disco y sonase interesante.

¿Cuál fue el mayor reto y la mayor satisfacción durante su grabación y producción?

El mayor reto es que saliesen las cuentas para pagarlo, pero precisamente el tenerlo en nuestras manos en físico es una satisfacción bastante grande.

Actualmente ya no siguen Pedro Quilez ni Arturo Casabuena. ¿Han saltado chispas? ¿Estabais plagados de deudas por un disco muy caro? ¿Juego de egos?

Pues mira, te cuento, Ángel. El Pedro está un poco malito y está curándose, pero es que el que es un ferias es el Arturo. Me debe un menú rollo grande del Kebab Europa desde hace meses, y mira que se lo he ido dejando caer para que me lo devolviera. Pero ya el acabose fue cuando llegó al ensayo tarde con un menú rollo kebab de ternera con patatas grandes y un Aquarius de limón y no me preguntó siquiera si quería algo. Entonces nos peleamos, le lancé el Aquarius a la cara y ya no somos amigos. Pero nos alegramos mucho de que haya ganado este año el Creamurcia bajo su seudónimo ‘Caries’. Él tenía que seguir su camino, supongo…

¿Qué ha cambiado en vuestra actitud para que ahora Sistema Nervioso sí pueda sentirse un proyecto viable?

De momento no es tan viable como pudiera parecer. Hacemos canciones porque es lo que nos gusta hacer, y nos gusta grabarlas bien y tocarlas, pero los curros de cada uno nos dan la disponibilidad justita para todo lo que hacemos.

Creo que ya tenéis un buen número de canciones para otro disco. ¿Os pesó el éxito de vuestro debut a la hora de seguir componiendo? Parece que hay una apuesta clara por elementos electrónicos que conviven con vuestro sonido guitarrero. ¿Cómo abordasteis el equilibrio entre lo orgánico y lo digital?

En una semana estaremos grabando en Granada el próximo trabajo. El éxito del debut no ha pesado a la hora de seguir componiendo, más bien pesa nuestra inquietud por la música en general, y aprovechar el dinero que hemos sacado de tocar tanto este último año en un proyecto del grupo. Y básicamente intentamos compensar: los temas que salen muy electrónicos, meterles elementos orgánicos, y a los orgánicos, electrónicos, para crear algún tipo de cohesión en lo que hacemos. Creo que de otra forma nos aburriríamos un poco.

Lleváis un ritmo de trabajo bastante loco. ¿Cómo se sobrevive a ese nivel de exigencia?

Si es loco es porque llevamos otros curros; no sé si sentimos un nivel de exigencia tan heavy a nivel grupo. Pero vamos, mal.

Habéis ganado los concursos Rendibú y CreaMurcia, y también Región de Murcia Suena. ¿Cuál ha sido vuestro recorrido? ¿Os ha resultado fácil entrar en la industria musical? ¿Qué barreras habéis encontrado?

La clase social, reflejada en el capital económico y también social, siempre es la mayor barrera. Así que no, no es fácil entrar, pero ganar este tipo de concursos ayuda siempre, sobre todo como motor económico para hacer cosas. Somos unos putos rojos.

Sois considerados una de las «esperanzas del pop independiente murciano». ¿Cómo manejáis esa etiqueta o esa expectativa en vuestro trabajo?

No creo que la cosa sea para tanto, pero nos alegra que nuestra música le guste a alguna gente, e intentamos que no nos raye y nos podamos permitir sacar un disco malo, como poco.

«Nunca nada es suficientemente bueno o malo. Todo lo horizontal lo verás en vertical: ¡Gira la cabeza!». ¿Todo es relativo ?

Todo no, muchas cosas sí. Sobre todo si hablamos de relaciones amorosas y otras sensiblerías, como es el tema en esa canción.

Más allá de lo musical, ¿qué significa ser el ‘jefazo’ en Sistema Nervioso a nivel de gestión, promoción y toma de decisiones?

No lo soy. El proyecto empezó conmigo yo solo en mi habitación, pero ahora mismo componemos entre los cuatro, incluso hay temas que han empezado en la habitación de otros componentes y los hemos completado en el local de ensayo. Al final creo que no tiene sentido ser un grupo si no hacemos las cosas un poco así, sino sería un poco Guille y los Nerviosos.

Componentes del grupo Sistema Nervioso / L.O.

Antes de Sistema Nervioso, también has trabajado como cantautor. ¿Qué diferencias encuentras entre componer y presentarte en solitario y hacerlo con una estructura de banda? ¿Qué faceta disfrutas más actualmente?

Disfruto muchísimo más como banda, sobre todo por compartir algo que nos gusta a mí y a mis amigos en el que cada uno tiene su hueco. Nos gusta componer por el bien de la canción, y también para poder pasárnoslo bien tocando en directo.

«Nuestro objetivo es firmar con Sony y poder vivir ‘la vida cañón’», me soltasteis en una anterior entrevista. ¿A qué distancia os encontráis?

Creo que no deberías de tomarnos tan en serio [ríe]. No tenemos ningún objetivo claro, y cualquier oferta de ese estilo requeriría debate y consenso entre los cuatro. Y como no tenemos ninguna oferta a secas, pues directamente no estamos a ninguna distancia.

¿Qué expectativas tienes con este disco? ¿Dónde está disponible?

Las expectativas son vender todas de aquí a 20 años por lo menos. Estará en nuestros conciertos, en el bandcamp de Hurrah, en Itaca, en Loco Loco Vintage, y supongo que en más sitios, pero sobre todo en nuestros corazones. Y en Itaca.

¿Cuáles son los planes a corto plazo para presentarlo? ¿Hay alguna fecha o festival que tengáis marcado como especialmente importante?

La única fecha próxima es en Granada en Discos Bora Bora el próximo 5 de diciembre. En Murcia vamos a descansar un poco para crear expectación (o para dejar de ser unos pesaos).