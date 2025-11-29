Concurso
El ‘Esbozo de la espora’, de Paula Ciani, gana el Creamurcia de Artes Visuales
Las diez obras del certamen que quedaron en la final están expuestas hasta el 8 de enero en el Centro Cultural Puertas de Castilla
L.O.
La artista Paula Ciani ha sido la ganadora del primer premio del certamen CreaMurcia ‘Edición Murcia 1200’ en la categoría de Artes Visuales gracias a su obra El esbozo de la espora, reconocida con una dotación de 2.000 euros. El jurado también ha concedido dos accésits de 500 euros a Vereda, de Judit Mínguez, y Donde hubo fuego, palabras quedan, de Virginia Pérez Nieto, además de una mención especial a SBJCT_[ERROR], de Mamen Carrillo.
En esta edición se han presentado 29 proyectos, de los cuales 10 fueron seleccionados para la fase final y conforman la exposición abierta al público en el Centro Cultural Puertas de Castilla. La muestra se inauguró el 27 de noviembre, junto con la lectura del fallo, y podrá visitarse hasta el 8 de enero de 2026.
Entre las obras finalistas figuran Luxo’s Memories de María Morga Palazón, La transformación ecosocial desde el arte de Lorena M. Kiriazis, Átame y rompe de Iván Arana, 3.500 segundos de Paula Périz, La Azohía, un lugar donde ser de Marta de Murcia y La imagen nutricia de Rocío Kunst.
El comité evaluador ha estado integrado por Juan Albaladejo, Tatiana Abellán, Eduardo Balanza, Mamen Navarrete y María Luz Cano. Además de la dotación económica, el Ayuntamiento de Murcia editará un catálogo profesional con las obras premiadas y seleccionadas. La concejal Sofía López-Briones ha destacado el alto nivel creativo de esta edición y la importancia del certamen para impulsar el talento joven y la cultura contemporánea en la ciudad.
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': 'Lo mejor que hay en el centro de Murcia
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo
- Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere
- La Plaza Circular de Murcia se despide de los coches para encender el Gran Árbol de Navidad
- Horario, vías cortadas y cómo llegar: todo lo que necesitas saber para ir al encendido del Gran Árbol en Murcia
- Decathlon inaugura esta tarde su nueva tienda en el centro de Murcia con Alejandro Valverde
- Bolaños se lleva un repaso en Murcia por parte de los jueces: “No nos vendas el relato de que somos unos privilegiados”