Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concurso

El ‘Esbozo de la espora’, de Paula Ciani, gana el Creamurcia de Artes Visuales

Las diez obras del certamen que quedaron en la final están expuestas hasta el 8 de enero en el Centro Cultural Puertas de Castilla

Paula Ciani, junto a miembros del jurado.

Paula Ciani, junto a miembros del jurado. / AYTO MURCIA

L.O.

La artista Paula Ciani ha sido la ganadora del primer premio del certamen CreaMurcia ‘Edición Murcia 1200’ en la categoría de Artes Visuales gracias a su obra El esbozo de la espora, reconocida con una dotación de 2.000 euros. El jurado también ha concedido dos accésits de 500 euros a Vereda, de Judit Mínguez, y Donde hubo fuego, palabras quedan, de Virginia Pérez Nieto, además de una mención especial a SBJCT_[ERROR], de Mamen Carrillo.

En esta edición se han presentado 29 proyectos, de los cuales 10 fueron seleccionados para la fase final y conforman la exposición abierta al público en el Centro Cultural Puertas de Castilla. La muestra se inauguró el 27 de noviembre, junto con la lectura del fallo, y podrá visitarse hasta el 8 de enero de 2026.

El ‘Esbozo de la espora’, de Paula Ciani, obra ganadora del Creamurcia de Artes Visuales

El ‘Esbozo de la espora’, de Paula Ciani, obra ganadora del Creamurcia de Artes Visuales / AYTO MURCIA

Entre las obras finalistas figuran Luxo’s Memories de María Morga Palazón, La transformación ecosocial desde el arte de Lorena M. Kiriazis, Átame y rompe de Iván Arana, 3.500 segundos de Paula Périz, La Azohía, un lugar donde ser de Marta de Murcia y La imagen nutricia de Rocío Kunst.

El comité evaluador ha estado integrado por Juan Albaladejo, Tatiana Abellán, Eduardo Balanza, Mamen Navarrete y María Luz Cano. Además de la dotación económica, el Ayuntamiento de Murcia editará un catálogo profesional con las obras premiadas y seleccionadas. La concejal Sofía López-Briones ha destacado el alto nivel creativo de esta edición y la importancia del certamen para impulsar el talento joven y la cultura contemporánea en la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents