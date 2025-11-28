Los triunfadores del Cante de las Minas de La Unión toman el Víctor Villegas este sábado

El Auditorio Víctor Villegas de Murcia se transformará este sábado en el Antiguo Mercado Público de La Unión para acoger el espectáculo Festival Cante de las Minas, una propuesta que reunirá sobre el escenario a una decena de artistas, incluidos los ganadores de la última edición del certamen internacional de flamenco de La Unión.

El evento, producido por SO-LA-NA Entertainment y presentado por la Fundación Cante de las Minas, rinde homenaje al flamenco en su versión más auténtica y pura. Entre los protagonistas figuran la bailaora Salomé Ramírez, Premio Desplante 2025; el bailaor Matías Campos, Premio Desplante Juvenil; el cantaor Gregorio Moya, ganador de la Lámpara Minera 2025; y el pianista José Carlos Esteban-Hanza, Premio Filón Minero 2025. Junto a ellos actuarán también Ostalinda Suárez, Toni Abellán, Álvaro Mora, Anabel Rivera, Manu Soto y el artista invitado Juan Ogalla.

Los premiados del Desplante, la Lámpara Minera y el Filón encabezan el espectáculo

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, destaca que el público podrá disfrutar de "todo el arte y la magia del flamenco" en un espectáculo que reúne a los galardonados de "uno de los emblemas musicales de la Región y parte esencial de la marca Festivales de la Región de Murcia".

El espectáculo se celebrará este sábado, a las 20:00 horas, en la sala Narciso Yepes del Auditorio Víctor Villegas.

Las entradas y la información completa están disponibles en la página web del Auditorio y Centro de Congresos.