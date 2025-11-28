The Waterboys: drama improvisación y un montón de clásicos en Murcia

The Waterboys -nacidos en Londres en 1981- llegan nuevamente a Murcia este sábado dentro de la gira presentación de su nuevo álbum (décimosexto), Life, Death And Dennis Hopper. Más de tres décadas después de Fisherman’s Blues, con el que demostraron que se podía hacer folk irlandés y al mismo tiempo sonar como una imponente banda de rock, no solo siguen vivos, sino que se mantienen en un estado de forma espectacular.

Tras deleitar, en anteriores entregas, con aproximaciones sinceras y personales a la poesía de W.B. Yeats y a la música eterna de Muscle Shoals y el sur de Estados Unidos, Mike Scott y compañía vienen ahora con un doble LP de 23 canciones que resalta los diferentes ángulos de su música.

A diferencia de otras bandas coetáneas, The Waterboys no han dejado de editar discos interesantes. Ya queda lejos aquella 'big music' que les encumbró con sus tres primeros discos, o aquella época folk con la que rompieron esquemas y les volvió a poner en la cresta de la ola. Si bien no reniegan de todo ello, desde 2015 han editado tres discos orientados hacia un 'modern blues' que en directo se llena de funk & soul, y hasta hip hop.

En Life, Death And Dennis Hopper, grabado en los míticos estudios de Sun Records de Memphis, The Waterboys han contado con colaboraciones de Bruce Springsteen, Steve Earle, Fiona Apple, Taylor Goldsmith de the Dawes, Kathy Valentine de The Go-Go’s y Patti Palladin.

Está centrado en la figura del actor que le da nombre, a través de cuya historia se retratan las últimas siete décadas de cultura pop occidental -estuvo presente en muchísimos momentos cruciales-: el big bang de la cultura adolescente en Estados Unidos, con Rebelde sin causa y Gigante junto a James Dean; finales de los 50 fue amigo del joven Elvis; estuvo en los inicios del pop art; en los 60 participó en el hippismo, los eventos de derechos civiles y los disturbios de Los Ángeles. Fue amigo de nuevas superestrellas del rock, fotografiando a artistas como Tina Turner, James Brown, Buffalo Springfield y los Rolling Stones Además, Easy Rider ayudó a impulsar el nuevo realismo en Hollywood en los 70.

The Waterboys siguen siendo una de las bandas punteras de rock clásico. Con un impresionante directo, que en su versión actual cuenta con los teclistas Brother Paul de Memphis y James Hallawell de Cornwall, y con una “killer” sección rítmica irlandesa formada por el bajista Aongus Ralston y el batería Eamon Ferris, han sabido reconfigurar la música de todas las etapas de la banda fluyendo con estilo entre géneros (soul, funk, country-rock...). Sobre el escenario habrá drama, improvisación y un buen montón de clásicos. Aviso de Mike Scott sobre la gira: "Tocaremos durante alrededor de media hora favoritos de los Waterboys. Luego habrá unos 40-45 minutos del álbum de Hopper, y luego otra media hora de música antigua de los Waterboys. Será fabuloso". Un directo con historia y energía renovada para cantar con los pulmones bien abiertos.

Sábado, 29 de noviembre. Sala Mamba, Murcia. 22.00 horas. Desde 40 € (+gg)