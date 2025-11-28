Estos son los conciertos este fin de semana en las salas de Murcia

Los murcianos Shaman Shaman, ganadores del Creamurcia Pop Rock 2023, siguen sorprendiendo, aportando más color y profundidad a su sonido. El power trío murciano publicó Analog Waste (Grabaciones Vistabella), su primer álbum, furioso manifiesto entre denuncia social y grito insubordinado ante la ubicuidad tecnológica, la adicción a las pantallas y el adoctrinamiento amable de las grandes corporaciones. El título podría parecer un resumen de los temas favoritos del grupo, pero sus canciones extremas trazaban nuevos caminos hacia el cosmos exterior. Nuestra especie puede estar jodida, pero el planeta renacerá.

Broken Mirror, el nuevo sencillo de Shaman Shaman dos años después de aquel primer álbum, marca el punto de partida para una fase más personal, de mayor crudeza y contundencia. Representa una clara evolución hacia algo más directo, emotivo e incisivo. Con referencias en el garage ácido, el post-grunge, la psicodelia y las vertientes más introspectivas del punk, aborda temas como la identidad hecha añicos, la forma en que la rutina cotidiana deriva en desgaste y las grietas invisibles que terminan por definirnos.

Viernes 28 de noviembre. Revolver, Murcia. 23.30 horas. 1€

Loganz presenta su superbanda

Loganz / L. O.

Álvaro del Campo, al frente de Loganz, tiene una inagotable fuente de energía que canaliza o haciendo surf o subiéndose a un escenario. Empezó muy joven, y los años no parecen pasar por él. Se mantiene fiel al power pop, al punk y, en definitiva, a las canciones potentes con melodía. Así lo ha demostrado con The Runarounds, grupo seminal por el que han pasado numerosos músicos, aunque aparcó este proyecto para emprender en solitario Loganz (llevaba tiempo buscando el momento idóneo para darle forma), con una mezcla de y sonidos y plasmados en canciones que no tenían espacio, por lo que fuera, en proyectos anteriores.

Tras publicar su primer LP, Night Life, el año pasado, este 2025 ha publicado un par de singles: Especies y No Quiero, ambos en español, y en el último cuenta con una superbanda que forman Pedro Marco a la batería, Helios Sánchez al bajo, Sergio Bernabé a la guitarra y Cristina Sanz a los teclados.

La canción, aunque es festiva, nace de un sentimiento universal: ese cansancio silencioso que arrastramos cuando la vida nos pone una y otra vez frente a situaciones que no elegimos, que no buscamos, pero que siguen repitiéndose.

Viernes, 28 de noviembre. Sala Musik. 22.00 horas. 10/13 €

Sugarcrush precursores del trans-yeyé

El power trío manchego Sugarchrush lleva haciendo canciones desde 2017. Dicen que son precursores del trans-yeyé y que hacen garage-pop-noventero. Ambas cosas son perfectamente compatibles. En cualquier caso, su universo musical siempre es “la representación de un verano de nuestra infancia comiendo un Frigopié mientras en la tele ponían el Grand Prix”.

Sugarcrush no deja a nadie indiferente en sus conciertos, con hits incontestables y letras revolucionarias desde el costumbrismo mas agresivo. En 2023 presentaron su tercer LP, Bohemian Rhapsody 2, con el que se afianzaron como una de las bandas más destacables de la actual escena independiente. Ahora vuelven a la carga con Ansiedad Social, un tema que promete consolidarse como himno destacado de su repertorio.

El single ha sido grabado, mezclado y masterizado por Luis Caretti, quien se ha convertido prácticamente en el cuarto miembro del grupo, aportando su sello característico a esta nueva etapa, con un sonido pop rock ligeramente alejado de sus producciones anteriores. En Ansiedad Social exploran la fina línea entre el amor y el odio. Mientras tanto, continúan con su imparable gira “Si la paternidad lo permite”, que les trae hasta aquí.

Sábado 29 de noviembre. La Yesería, Murcia. 20,15h. Desde 8 euros

Mingo Balaguer, maestro de la armónica

El sevillano Mingo Balaguer es un armonicista y cantante de blues internacionalmente reconocido. Apasionado del género desde edad muy temprana, ha formado parte de una de las bandas españolas pioneras de blues: la Caledonia Blues Band. En su dilatada carrera ha sido miembro también de The Blues Machine, The Blues Blasters o Mingo & The Blues Intruders. Con más de 35 años sobre los escenarios y 18 discos editados, su estilo abarca múltiples corrientes del blues: blues eléctrico de Chicago, West Coast blues, Texas blues, jump-blues, etc., y es muy apreciado por su poder expresivo con la armónica y su voz cargada de personalidad. Ha compartido escenario con Charlie Musselwhite, Carey Bell, Sugar Ray Norcia, Kenny Neal, Bruce Ewan, Miguel Ríos, Raimundo Amador, Bobby Radcliff, Charlie Sayles, Paul Lamb, Jerry Portnoy, Otis Grand y Lurrie Bell, Los Bluesfalos, Antonio Serrano...

Mingo Balaguer visitará Jazzaza Jazz Club el viernes junto a la potente formación de blues The Boogie Drops, integrada por destacados músicos de la escena local: Juan Alarcón (guitarra), Pablo Orenes (contrabajo) y Raúl García (batería), y que ha acompañado durante su trayectoria a artistas como el propio Mingo Balaguer, Santiago Campillo, Ñaco Goñi o Greg Izor.

Viernes 28 de noviembre. Jazzazza Jazz Club. 22.00 h. 12 euros

Lendakaris Muertos traen sus ‘canciones-colleja’

Los pamplonicas Lendakaris Muertos regresaban con toda su esencia, una nueva colección de «canciones-colleja», y con la vuelta de uno de los fundadores de la banda, Asier 'Aguirre'. Todo ello en el disco Mucho asco (casi) todo.

Los 'Lendas' surgieron hace dos décadas. Bebían de la tradición del rock radikal vasco, mezclada con una ironía que recuerda a los primeros discos de Siniestro Total. Su estilo y sus letras aparentemente simples retuercen todos los temas, disparos de adrenalina de menos de dos minutos con descacharrantes dobles sentidos.

Nadie les gana en actitud; sus canciones son transgresoras, rápidas, certeras, provocadoras. Punk sencillo y efectivo, depositario del imperecedero espíritu de la vieja guardia, a la vieja usanza, con mucha chispa. Arremeten contra la política, la industria musical, las drogas, los centros comerciales, la precariedad laboral, incluso ellos mismos o sus seguidores. Aparte de sus canciones más políticas, tocarán joyas como Estamos en esto por las drogas, Esto no es punki, Cómeme la franja de Gaza, Héroes de la clase obrera, El 4k se llevó a mi chica (adaptación de 'The KKK took my baby away' ramoniano) y, por supuesto, su gran himno, Oso panda. Lendakaris siguen siendo uno de los grandes nombres propios del punk estatal.

La noche acabará con pinchada punk de Toki Pinchadiscos. Suena a planazo.

Sábado 29 de noviembre. Garaje Beat Club 22.00 horas, 20 / 25 euros

La Milagrosa y Ruto Neón, dos bandas en alza

El grupo Ruto Neón / L. O.

Sin hacer mucho ruido, pero dejando huella, La Milagrosa se ha consolidado como uno de los proyectos más interesantes del pop de guitarras en los últimos años. Lo que comenzó como banda formada por miembros de otras agrupaciones ha evolucionado hasta romper barreras. Con su primer álbum, Ya no me duele mal, el grupo madrileño de dream pop también consolida su formación definitiva tras varios cambios en su etapa inicial. El crecimiento en el último año ha sido tan real como inesperado: salas llenas, canciones-refugio que no huyen del dolor, pero tampoco se regodean en él. Hay una intención consciente de ofrecer más amplitud emocional.

Ruto Neón es la banda murciana formada por el cantante y compositor Bruno Laencina -un polifacético geniecillo a medio camino entre Kevin Parker y Donald Glover- y el percusionista Jose Antonio García. Ganaron la 28ª edición del CreaMurcia Pop-Rock con una propuesta envuelta en neopsicodelia al estilo Tame Impala, Mac Demarco o Temples. Reset (2023) fue su primer álbum, coproducido por Brian Hunt (Cupido, Russian Red, La Bien Querida), con quien ya trabajaron en su primer EP. Bruno Laencina es también un fenómeno en las redes sociales con su página Lorecordabamejor, donde realiza doblajes musicales de manera humorística, acumulando millones de visitas, especialmente en España y Latinoamérica.

A lo largo de 2025, Ruto Neón, un grupo que gusta a los músicos, han ido entregando varios singles compartidos con otros artistas. Noni , de Lori Meyers, es la última incorporación. En mayo presentaba Pensando en la muerte, con Kike Suarez de Vera Fauna, y en junio El principio del Final, con Varry Brava) Una nueva forma de perder, junto a Noni, es un desahogo mutuo sobre las frustraciones del músico que aspira a vivir de su arte, viendo cómo se le escapa el tiempo entre las manos sin llegar a donde le gustaría. Con un directo arrollador e hipnótico, Ruto Neón han llevado su música a festivales como Sonorama Ribera, La Mar de Músicas, Warm Up, B-Side , Cooltural Fest ...

Viernes, 28 de noviembre Sala REM. 22.00 horas. 15/17 euros

