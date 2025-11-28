Fin de semana de musicales para todos los públicos en Caravaca

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, a través de su Concejalía de Cultura, ha preparado una programación de teatro para la recta final del año, una propuesta variada y dirigida a todos los públicos, que se desarrollará durante los meses de noviembre y diciembre y donde se combina entretenimiento, calidad y compromiso social.

Debido a las obras de mejora que se están acometiendo en el Teatro Thuillier, los espectáculos se celebrarán en el salón de actos de la Casa de la Cultura ‘Emilio Sáez’, un espacio municipal que será adaptado técnicamente para su uso como escenario escénico con todas las garantías de calidad.

La pandilla de Drilo

La primera propuesta para este fin de semana será mañana, sábado, 29 de noviembre con el espectáculo infantil “En busca del Pirata Barbanegra”, de Drilo, uno de los montajes más esperados por el público familiar murciano y que habitualmente agota entradas en sus giras.

Drilo recibe una llamada de su abuelo desde lo más recóndito de la selva. El pirata ha desembarcado y está secuestrando a todos los animales que encuentra para llevarlos en su barco, venderlos y así llenar su gran cofre de monedas de plata y oro.

Drilo viajará hasta allí e intentará liberarlos a todos, venciendo al malvado pirata. Apasionante historia llena de aventuras, canciones y personajes insólitos.

Un espectáculo recomendado para toda la familia en el que, además, se emplean las últimas tecnologías en proyección audiovisual para favorecer que el espectador se sumerja completamente en un mundo de fantasía e ilusión.

'Siempre Camilo'

Musical 'Siempre Camilo' / La Opinión

El domingo, 30 de noviembre, llegará el turno del musical “Siempre Camilo”, producido por la compañía murciana Visual Event. Un homenaje a Camilo Sesto, artista intergeneracional cuya trayectoria sigue cautivando a seguidores en todo el mundo. El espectáculo repasa sus grandes éxitos con una puesta en escena de alto nivel artístico.

Un show para descubrir y revivir las canciones que definieron una época y siguen siendo un referente en la memoria, transportándonos a momentos inolvidables

