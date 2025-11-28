Rick Astley traerá su show veraniego a Murcia en julio de 2026

Rick Astley pasará por la capital murciana con su gira 'Summer Shows 2026' de la mano del ciclo de concierto Murcia On. El artista inglés ofrecerá un recital en la Plaza de Toros el 11 de julio. Las entradas ya están a la venta en iboleleproducciones.com, así como en vivaticket.com.

El artista obtuvo éxito a ambos lados del Atlántico en 1987 gracias a su exitoso primer single Never gonna give you up, con el que alcanzó el número 1 en 25 países. Es su canción más recordada, pero le siguió Together forever, puesto 1 en Billboard Hot 100.

En total ha tenido ocho canciones en el Top 10 de las carteleras Británicas. Cantante y locutor de radio, su carrera ha continuado hasta hoy, y sus conciertos son reconocidos por su enorme calidad.