Revolver vuelve a El Dorado con un concierto en Murcia

Con 11 shows exclusivos que comenzaron en septiembre, Revolver, el grupo de rock capitaneado por Carlos Goñi, conmemora en 2025 el trigésimo aniversario de El Dorado (Warner Music, 1995), su tercer trabajo de estudio, publicado un par de años después de su célebre Básico (un directo en acústico que rompió moldes en el panorama rockero español).

Interpretan al completo este disco fundamental en su carrera durante una gira que hará parada este viernes en el Auditorio Víctor Villegas. Goñi (voz y guitarra), Alfredo Lorente al bajo, Miguel Giner a la batería, David Samaniego en el piano y Josvi Muñoz al saxo tocarán, además de los temas del álbum, muchos de sus grandes éxitos. Hacen hincapié en que solo serán 11 conciertos: "que nadie piense aquello de 'ya veremos esto de El Dorado, si acabará sumando más conciertos más adelante', porque no, no va a suceder. Solo son 11, eso sí, 11 conciertos donde interpretaré hasta el último de los temas de ese disco, y por supuesto muchos más".

No va más, El Dorado, Esperando mi tren, Por un beso son algunas de las once composiciones, todas de Goñi, de un disco que destacó entre crítica y público por su pleno carácter de rock americano, con aroma a Bruce Springsteen y su E Street Band, y por incluir sonidos tex-mex.

Viernes 28 de noviembre. Auditorio Víctor Villegas, Murcia. 21.00 h. 28 €