Murcia sonríe: Mario y Dane ponen su amistad al límite en el Romea

Mairo y Dane.

La Opinión

Mario y Dane llevan su humor al límite en un espectáculo en el que ponen a prueba su amistad con retos y castigos mientras invitan al público a participar. Entre risas y situaciones absurdas, abordan temas como la amistad, el amor, los miedos y los sueños con el estilo que ha hecho de su podcast un fenómeno.

