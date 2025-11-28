Murcia sonríe: Mario y Dane ponen su amistad al límite en el Romea
Mario y Dane llevan su humor al límite en un espectáculo en el que ponen a prueba su amistad con retos y castigos mientras invitan al público a participar. Entre risas y situaciones absurdas, abordan temas como la amistad, el amor, los miedos y los sueños con el estilo que ha hecho de su podcast un fenómeno.
- Un gran incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo
- Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere
- La Plaza Circular de Murcia se despide de los coches para encender el Gran Árbol de Navidad
- Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para ver el encendido del Gran Árbol con Richard Gere
- ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
- Apunta con una pistola a la conductora que le pitó para no atropellarlo en San Pedro del Pinatar