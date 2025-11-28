Mula, entre los 'Pueblos Mágicos de España 2026' gracias a estas 5 atracciones

El patrimonio histórico de España hace que los núcleos urbanos que tejen la red de pueblos de nuestro país estén llenos de enclaves interesantísimos para visitar, tanto desde un punto de vista paisajístico como histórico o cultural. Hay auténticas joyas repartidas por toda la geografía, rincones que condensan siglos de historia, identidad y formas de vida que han sobrevivido al paso del tiempo.

Pero aunque la materia prima es excelente, no todos los municipios consiguen sacarle partido a su historia, a su tradición o a la belleza de sus calles. No siempre se trabaja bien la conservación, la divulgación, los servicios al visitante o sencillamente la puesta en valor de aquello que los hace especiales.

Ese buen desempeño en ámbitos como la protección del patrimonio, la promoción de un turismo responsable y la apuesta por la identidad propia es lo que ha llevado al municipio murciano de Mula a entrar por primera vez en la Red de Pueblos Mágicos de España 2026 tal y como ha difundido el propio Ayuntamiento.

Según recoge el comunicado, se trata de una distinción nacional que reconoce a los municipios que preservan su identidad, protegen su patrimonio y apuestan por un modelo de turismo sostenible y de calidad, situando a Mula entre los destinos más destacados del país por su riqueza histórica, cultural y también emocional.

No es la primera vez que se pone el foco sobre Mula en los últimos tiempos: otros organismos y visitantes también han subrayado su interés como enclave turístico.

Recientemente National Geographic ya mencionaba al municipio, reconociendo su valor dentro del mapa de destinos a descubrir en España. Además dos turistas andorranos compartían su experiencia en el pueblo, destacando su riqueza cultural y su potencial como lugar para el turismo tranquilo, histórico y auténtico.

Y a todo esto se suma su vínculo con el cine, ya que Mula ha sido escenario del rodaje de la adaptación de la novela de Almudena Grandes, 'Malena es nombre de tango'.

Las 5 atracciones por las que Mula ha sido reconocida

El Ayuntamiento identifica varios elementos clave que han pesado en la concesión de este reconocimiento.

Su casco histórico, con huellas de distintas épocas

El trazado del municipio guarda las marcas de los diferentes momentos históricos por los que ha pasado. Caminar por sus calles es toparse con rastros del pasado que siguen vivos en su arquitectura y en su urbanismo.

El castillo que domina la ciudad

La silueta del castillo se alza sobre Mula como un vigía permanente, formando parte inseparable del paisaje y del imaginario del municipio.

Las iglesias barrocas y su valor patrimonial

El municipio destaca también por contar con iglesias barrocas de enorme valor, que forman parte de su riqueza artística y religiosa, y contribuyen de forma decisiva a la identidad cultural del pueblo.

La Tamborada de Mula

Uno de los elementos más potentes que se han puesto en valor es esta tradición viva, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y reconocida además como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La conexión entre naturaleza, cultura y vida rural

Mula ofrece una relación muy marcada entre su entorno natural, su riqueza cultural y la forma de vida rural, creando una experiencia auténtica, alejada del artificio, algo que la Red de Pueblos Mágicos busca precisamente proteger y visibilizar.