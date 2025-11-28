El muciano Blas Cantó une a 20 artistas en su nuevo villancico solidario 'Será Navidad'

Blas Cantó lanza este viernes 28 de noviembre una nueva versión de Será Navidad como un gesto solidario a favor de UNICEF. En el tema participan junto al murciano un total de 20 artistas, entre ellos Rozalén, María Pelae, Sole Giménez, Pasión Vega o José Otero.

Cada escucha o descarga de la canción a través de las plataformas digitales se transformará en ayuda real para apoyar el trabajo de UNICEF a favor de la infancia más vulnerable en todo el mundo, ya sea en zonas de conflicto, ante desastres climáticos o países donde la pobreza niega a los niños y niñas su derecho a la educación, salud, vivienda o una vida digna en la que puedan crecer y desarrollarse.

“Agradecemos a Blas Cantó y a todos los artistas implicados. Iniciativas como esta no sólo nos emocionan, sino que son esenciales para involucrar a la sociedad en una labor tan urgente como la de proteger a cada niño y a cada niña, estén donde estén”, ha explicado Saviano Abreu, director de Comunicación y Marca de UNICEF España. “Los fondos ayudarán a que UNICEF pueda seguir llevando suministros vitales como agua, vitaminas para combatir la desnutrición y vacunas, así como habilitar servicios de higiene y saneamiento e impulsar el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes allí donde más se necesita” ha concluido.

En esta canción de navidad, Blas Cantó ha contado con la colaboración de artistas como Andrés Koi, Rozalén, Gonzalo Hermida, Matt Terry, María Pelae, Axel, Ana Guerra, María Parrado, Carlos Higes, J Kbello, Dangelo, Lydia Fairén, José Otero, Twins Monzo, Begoña Vargas, Sole Gimenez, María Carrasco, Pasión Vega, Aduén Amaya y Nia.

Todos los artistas que han colaborado en el villancico de Blas Cantó / Unicef

“La música nos acerca a quien más queremos. Con esta canción deseo de corazón transmitir un mensaje de esperanza a todos y, especialmente, a millones de niños y niñas en todo el mundo”, ha afirmado Blas Cantó.

El artista ha colaborado anteriormente con UNICEF España en iniciativas en apoyo a la salud mental infanto-juvenil, la lucha contra la desnutrición infantil, la respuesta humanitaria a situaciones de emergencia y conflictos, así como a la promoción de los derechos en el entorno digital y la protección infantil.