Las manos de Murcia toman forma en el mural ‘Piel y memoria’ de Lidó Rico

«Una mano, todas las manos». Con esta frase Lidó Rico define su última creación, Piel y memoria, un gran mural que aspira a convertirse en un símbolo eterno de la idiosincrasia de Murcia, ciudad que cumple este año el 1200 aniversario de su fundación.

Y es que para el escultor yeclano, este mural es fruto de la unión de sinergias, de la recopilación de energías de todas aquellas personas y entidades que han intervenido de una y otra forma en su desarrollo. «Este encargo ha supuesto un serio compromiso y un sacrificio a todos los niveles, pero ha merecido la pena visto el resultado. El proceso creativo ha sido una experiencia fascinante, ver cómo a través de la participación de tantas y tantas personas, la obra ha ido creciendo de manera orgánica y adquiriendo una dinámica y vida propia que ha hecho incluso que la propia pieza mandara incluso sobre mi», indicaba el artista ayer durante la inauguración de la escultura en el Palacio Almudí de la capital.

Para el alcalde de Murcia, José Ballesta, que ha estado implicado en este colosal proyecto artístico desde el primer minuto, esas cientos de manos que sobresalen del mural representan la esencia de Murcia. «Murcia es un relato hecho de manos; manos que crean; manos que acompañan, manos que construyen nuestra identidad». Indicaba que la obra de Rico es «un agradecimiento a nuestra historia y un mensaje de futuro para Murcia».

«El peso de la obras se mide por el tonelaje emocional de sus participantes», dice el artista

Para la confección de la obra, el yeclano se ha inspirado en la tradición de Gioseppo Sanmartino, autor del Cristo Velado, para recurrir al velo del tiempo como metáfora que oculta y revela al mismo tiempo la esencia de la ciudad. En este sentido, Rico explica que «el peso de la obra no se mide en sus más de cinco mil kilos, sino en el tonelaje emocional que aportan las manos de quienes han participado en este viaje afectivo incontestable».

La Opinión de Murcia, representada en la obra de Rico tras las manos del periodista Ángel Montiel / Juan Carlos Caval

Una obra "social e inclusiva"

Este ‘tapiz mural’, que se ha ido desarrollando a lo largo de este año, destaca por su carácter participativo. Hasta 140 personalidades y colectivos locales han ido dejando su huella en la obra, convocados por el propio Rico en su estudio para contribuir en las distintas fases del proceso de creación. Entre estos colaboradores figuran artistas como Pedro Cano, músicos como Ruth Lorenzo, cineastas como Eva Libertad, chefs como Pablo González-Conejero, periodistas como Ángel Montiel, empresarios como Tomás Fuertes o deportistas como Carlos Alcaraz, así como entidades sociales como Jesús Abandonado, Assido, Afacmur o el Banco de Alimentos.

«Ha sido emocionante y muy enriquecedor conocer a toda esa cantidad de personas que han pasado por el estudio. Desde el principio tenía claro que mi concepto de arte contemporáneo se tenía que transcribir en el resultado, un arte hecho por personas para personas, un arte que no tiene dueños, donde nadie te tiene que decir cómo pensar», señala el artista. «Sin establecer jerarquías, me he emocionado profundamente con toda la gente que ha participado en el proyecto, ha sido un gran aprendizaje. Ver a los niños de la asociación Albores o de la fundación Aladina ha sido una experiencia maravillosa. Es cuando te das cuenta de que el trabajo tiene sentido, cuando compruebas que el arte tiene una capacidad reconstituyente, un auténtico poder de sanación, de prolongarse hacia el cielo», expresa Rico, quien define Piel y memoria como una obra «social e inclusiva». «Yo he estado abierto a todo lo que ha venido y ha sido el destino y la participación de todos lo que ha hilado la obra», apunta.

Un momento de la interpretación del tema ‘Murcia, piel y memoria’ por parte de Adrián Gutiérrez de Nunatak / Juan Carlos Caval

Nada en manos del azar

La pieza, impulsada por el Ayuntamiento de Murcia y la Fundación para la Dinamización del Arte y la Cultura (FUNDAC), se presenta como una obra de 22 metros cuadrados - siete metros de largo por tres de ancho- que pone una lectura simbólica de los 12 siglos de historia de la ciudad.

Para Rico, el gran reto del mural ha sido conseguir que todo tenga sentido, que hasta el último centímetro de la pieza no cayera en manos del azar, sino que todo tuviera una explicación. «No quería meter obra por meter, siempre he aspirado a que cada pieza tenía que concatenar en una especie de arco, que cuando los vas juntando todo el círculo se cierra», afirma el artista. De esta forma, cada pieza representa la historia de las personas que han colaborado en su realización. «Las manos que vemos en el mural no son solo una resina que agarra un bronce, sino que la forma de apretar, la forma de agarrar el objeto nos está transmitiendo una historia, una metáfora, una simbología con la que se consigue que la pieza se prolongue infinitamente hacia dentro».

Presente y pasado

Además de personajes ilustres, el tapiz de Rico también cuenta con multitud de figuras y símbolos entrelazados que representan los hitos culturales y humanos que han definido la memoria de la ciudad. Así el espectador puede descubrir desde el corazón del Alfonso X y las Siete Coronas del escudo municipal, hasta la Puerta de Orihuela, el río Segura, la huerta de Murcia o la Catedral. También aparecen referencias directas a personalidades históricas y contemporáneas como el Conde de Floridablanca, Saavedra Fajardo y Elisa Séiquer.

La pieza se podrá ver hasta el próximo 25 de enero en el Palacio Almudí de Murcia

Para el artista, es este pasado lo que va a sorprender al visitante. «Representar el presente ha sido fácil, porque lo tenemos ya aprendido, lo que respiramos y vivimos cada día. Pero representar el pasado ha exigido un estudio muy enérgico. Tengo la certeza de que muchos murcianos desconocerán muchas de las leyendas e historias que se han podido narrar en la obra. Espero que se lleven la misma alegría al descubrirlas que cuando yo las conocí», confiesa el yeclano.

Rico utiliza el "velo del tiempo" como metáfora que oculta y revela simultáneamente la esencia de la ciudad / Juan Carlos Caval

Cápsula del tiempo

En el centro del mural, las manos del alcalde de Murcia, José Ballesta, sostienen una recreación del corazón de Alfonso X junto a una cápsula del tiempo. En su interior se han depositado mensajes, incluso un mensaje manuscrito del propio Ballesta, destinados a ser leídos dentro de un siglo. Ayer, Laura Felices, del Colegio Notarial de Murcia, la cerraba de forma oficial para su apertura dentro de un siglo.

Para Rico, los murcianos de dentro de cien años no se van a sorprender con los mensajes que contiene esta cápsula. «Los murcianos tenemos una magia y una forma de ser que desde el pasado también será nuestro presente», indica. Igualmente, admite su fascinación por esta cápsula que ofrece a la obra una permanencia casi inmortal en el tiempo: «Me gusta la idea de que nadie sepa lo que está escrito allí, que cada uno haga sus cábalas sobre el legado en forma de palabras que Ballesta ha lanzado al futuro, aunque todos sabemos que no será nada malo, ya que todos conocemos el profundo amor incondicional que el alcalde tiene a esta tierra». En este sentido, Rico indica que ese amor de Ballesta hacia la ciudad ha sido el auténtico ‘leit motiv’ de la obra, su implicación e ideas han sido esenciales para su confección.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, durante la presentación de la obra / Juan Carlos Caval

Pieza de peregrinaje

La obra se podrá ver a partir de hoy en el Palacio Almudí de Murcia hasta el 25 de enero el próximo. Sin embargo este no será su lugar de exposición definitivo, sino que, adelanta el artista, estará en la Cárcel Vieja de Murcia, con lo que se convertiría en la primera pieza de carácter permanente de este espacio cultural.

La intención del Ayuntamiento es que esta obra se convierta en un elemento patrimonial accesible para vecinos y visitantes y que permanezca como testimonio artístico del aniversario durante generaciones. Rico admite que la ubicación de la obra es «un gran regalo para él», pues la Carcel Vieja «va a ser uno de los grandes sitios de referencia a nivel cultural en la ciudad». Para el artista, la obra pretende ser «una especie de pieza de peregrinaje», que cuando se observe a través de imágenes y fotografías, genere en la persona la necesidad de ir a verla de forma presencial. Antes de que el mural ocupe este espacio, la obra tiene previsto viajar a Madrid y Bruselas en el marco de los actos conmemorativos del 1200 aniversario de la ciudad.

Banda sonora de Nunatak

La inauguración ayer de la obra incluyó el estreno de la canción Murcia, piel y memoria, interpretada en directo por Adrián Gutiérrez, vocalista del grupo Nunatak. La pieza, grabada en el Agoratehc-Hub Audiovisual de Murcia, bajo la dirección técnica de Antonio Navarro, nace como complemento de la obra, iluminando con música la atmósfera simbólica del mural. El tema, una canción de amor a la ciudad, se inspira directamente en Murcia y la personalidad de los murcianos, así como en el universo creativo de Rico.

En definitiva, Piel y memoria es una obra «inclusiva y social» que, en palabras del artista, «nos ofrece la oportunidad de mirar el arte sin miedo, sin que nadie nos diga cómo cómo tenemos que pensar o sentir».