Artes escénicas
Lo más hermoso todavía: un emocionante viaje entre la memoria y el olvido
La compañía Alquibla visita el Auditorio Margarita Lozano de Lorca con 'Lo más hermoso todavía', de la dramaturga Alba Saura-Clares y dirigida por Antonio Saura. La obra aborda las huellas que deja la ausencia a través de la historia de Isabel, una reportera gráfica fallecida cuyos familiares y amigos descubren, tras su muerte, varias libretas en las que la protagonista dejó escritas vivencias, reflexiones y fragmentos de su memoria. A través de esos cuadernos, el público acompaña a cada personaje en un recorrido íntimo por la vida de la fotógrafa, marcada por su entrega profesional y las dificultades para conciliarla con su ámbito familiar.
Lo más hermoso todavía plantea un viaje emocional en el que se difuminan las fronteras entre pasado y presente, memoria y olvido. La obra invita a reflexionar sobre el legado, el sentido del arte y la forma en que las personas permanecen en quienes las recuerdan. Es, en palabras de la compañía, «un canto feliz al cierre de puertas» y una celebración de la vida que reivindica que «no se ha acabado nada, falta lo más hermoso todavía».
Fecha y hora
¿Cuándo?
Viernes , 21 HORAS
¿Dónde?
AUDITORIO MARGARITA LOZANO. LORCA
¿Precio?
10 y 12 euros
