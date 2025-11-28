Elefantes celebran 25 años de 'Azul' este domingo en el Teatro Circo de Murcia

Tras conmemorar en 2024 sus 30 años de trayectoria con una gira histórica, Elefantes vuelven a estar de aniversario. Se cumplen 25 años de Azul, producido por Enrique Bunbury, el disco de sonido renovado y sin prejuicios que marcó un punto de inflexión en su carrera, consolidando su identidad. Fusionaban rock arrabalero de influencia anglosajona con melodías envolventes. Les llevó a Estados Unidos y México, y conquistó a toda una generación que sigue al lado de la banda.

Estos barceloneses siempre han mantenido el compromiso de hacer música desde las entrañas y a su manera, ajenos a modas y tendencias. Lanzaron un recopilatorio, 30 aniversario o tratado sobre jardinería, y un vinilo, Elefantes y amigos, que recoge un concierto en directo grabado el año pasado en el Sonorama con muchos invitados (Shinova, Viva Suecia, Rozalén, Miss Cafeina...), cuyo último adelanto fue Somos nubes blancas, con la colaboración especial de Rafa Val y Alberto Cantúa de Viva Suecia.

Ahora, Shuarma (voz y composición), Jordi Ramiro (batería), Julio Cascán (bajo) y Álex Vivero (guitarra) rinden homenaje a Azul con un show irrepetible, celebración de su legado musical que promete emocionar. Será una oportunidad para revivir himnos icónicos y disfrutar de su energía en el escenario.