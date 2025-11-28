Campeones 2: El Langui visibiliza la discapacidad con humor en Águilas

El Langui protagoniza Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza, un montaje que mezcla humor y teatro social. En esta segunda parte, conocemos a Claudia, una actriz que recibe la oportunidad de protagonizar una gran película interpretando a un personaje con discapacidad. Para preparar el papel, decide reencontrarse con su prima Gloria, con síndrome de Down, a quien dejó atrás para perseguir su sueño.