Campeones 2: El Langui visibiliza la discapacidad con humor en Águilas
El Langui protagoniza Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza, un montaje que mezcla humor y teatro social. En esta segunda parte, conocemos a Claudia, una actriz que recibe la oportunidad de protagonizar una gran película interpretando a un personaje con discapacidad. Para preparar el papel, decide reencontrarse con su prima Gloria, con síndrome de Down, a quien dejó atrás para perseguir su sueño.
