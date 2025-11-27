‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: encendidos con estrella, mercados artesanales y desfiles inclusivos

Qué poco falta para entrar de lleno en la Navidad murciana. Comercios, calles y bares ya están engalanados para vivir una de las fiestas más mágicas del año. Mercados artesanales, rutas para hacer senderismo y los grandes protagonistas del fin de semana, los encendidos de luces de Murcia y Lorca: un sinfín de planes.

Para ahorrarte un valioso tiempo, Anabel Hernández, de @miraqueplan, ha realizado una minuciosa selección de las mejores actividades disponibles para disfrutar tanto con amigos como en familia los próximos 28, 29 y 30 de noviembre.

El encendido de luces en Murcia y Lorca

Este viernes 27, a partir de las 18.30 horas, tendrá lugar el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia, a cargo de los niños con cáncer de la Fundación Aladina, acompañados por el matrimonio Gere. También, cabe destacar que el servicio de transporte público será gratuito durante toda la jornada. Asimismo, se podrán usar los aparcamientos municipales de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia sin coste alguno.

El encendido del Gran Árbol de la Navidad de Murcia en 2024. / Juan Carlos Caval

Este sábado 29, Lorca será la protagonista de la jornada con su tradicional alumbrado navideño. El acto dará comienzo a las 19.00 horas en la Plaza de España, donde se podrá disfrutar de un gran espectáculo de luz y color para dar comienzo a los festejos navideños.

Mercadillo de Navidad del año 2024. / Daniel Navarro

Mercado artesanal de Cartagena

El casco antiguo de Cartagena volverá a convertirse en una réplica de la Edad Media del 28 al 30 de noviembre, con la llegada del tradicional Mercado Medieval de artesanía, con una amplia variedad de puestos y actividades para toda la familia.

Cartel del mercado medieval de Cartagena. / L. O.

Los visitantes podrán degustar productos artesanos, así como disfrutar de diferentes desfiles, pasacalles, espectáculos de malabares, conciertos de música medieval, entre otros planes. El horario es de 10.00 a 21.30 horas.

El mercado se ha instalado en el Casco Histórico de la ciudad, abarcando calles como San Miguel, San Francisco, Duque, la plaza del Risueño, plaza de la Merced o calle san Diego, entre otras.

Mercado de los Caños de Cehegín

La Asociación La Muralla/Muralla Fest Market realiza el mercadillo cultural y comercial Mercado Los Caños en Cehegín con la colaboración del Ayuntamiento de Cehegín el 30 de noviembre de 10.00 a 15.00 horas.

Ilustración del evento Mercado de los Caños de Cehegín. / L. O.

Esta cita, imprescindible en el calendario cultural y comercial del Noroeste murciano, regresa el próximo domingo, instalándose en la céntrica calle Dr. Ginés de Paco y de Gea, junto a la Gran Vía. Esta iniciativa, que ya se ha consolidado como una cita habitual cada último domingo de mes, transforma el centro urbano de Cehegín en un espacio lleno de encanto y creatividad.

Ruta senderista en Moratalla

Si estás buscando rutas o actividades diferentes, en la web de Turismo Región de Murcia puedes encontrar muchas de ellas. Algunas gratuitas y otras por un pequeño coste, como por ejemplo esta ruta por el casco histórico de Moratalla.

Uno de los recónditos lugares del casco antiguo de Moratalla. / Turismo Región de Murcia

Beauty Day en el Thader

Este sábado 29, Thader celebra su día más especial con una jornada llena de belleza, inclusión, magia infantil y espíritu navideño. Llega el Beauty Day, un evento que reunirá cuatro propuestas únicas para disfrutar en familia: maquillaje, moda, creatividad y el gran encendido navideño.

Cartel del evento en el Thader. / L. O.

Taller de maquillaje

A las 11.00 horas, una maquilladora profesional y su equipo maquillará a todos los modelos y podrás aprender técnicas sencillas para sacarnos el máximo partido cada día.

Desfile inclusivo

A las 12.00 horas, la moda toma el centro con la II edición de 'La Moda que nos Une', un desfile inclusivo que promueve la diversidad y la belleza real. Personas con y sin discapacidad compartirán pasarela en un evento lleno de emoción, estilo y compromiso.

Taller infantil 'Príncipes y princesas'

A las 17:00 horas, los más pequeños se transforman en los protagonistas de un cuento. En este taller especial, podrán convertirse en príncipes, princesas, caballeros o hadas, creando coronas, varitas y espadas para una tarde mágica.

Gran encendido navideño

A las 19.00 horas, prepárate para vivir la emoción del gran encendido de luces navideñas en Thader. Un espectáculo lleno de ilusión que marcará el inicio de la campaña más esperada del año.