Roberto Cambronero gana el Premio de Novela Fundación Mediterráneo con 'El higo del Edén'

El escritor costarricense Roberto Cambronero ha sido el ganador del III Premio de Novela Fundación Mediterráneo con su obra El higo del Edén. El tribunal, integrado por el catedrático de Literatura Española Francisco Florit, las académicas de la RAE Soledad Puértolas y Clara Sánchez, y el editor Manuel Borrás, ha elegido la novela de Cambronero entre 1.263 manuscritos procedentes de 41 países, lo que consolida el carácter internacional del premio. El galardón está dotado con 20.000 euros e incluye la publicación de la obra en la editorial Pre-Textos, con una tirada inicial de 800 ejemplares.

El fallo de este certamen se ha dado a conocer este miércoles, en la sede de la Fundación Cajamurcia, en un acto al que han asistido sus responsables y miembros del jurado. Durante la ceremonia, el presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, destacó que este premio, junto al concurso de cuentos Gabriel Miró, “representa el compromiso de la institución con la creatividad literaria y el impulso del talento”, y subrayó “la importancia del proceso creativo humano frente a la expansión de la inteligencia artificial”. Boyer agradeció el trabajo de la comisión lectora y del jurado, y recordó la labor de la fundación en la conservación del legado literario de autores como Azorín, Carlos Arniches o Gabriel Miró.

Por parte de la Universidad de Murcia, el vicerrector de Responsabilidad Social y Transparencia, Longinos Marín, celebró la colaboración institucional y defendió que “la calidad del premio no depende solo de su cuantía, sino del prestigio de los jurados y del nivel de los trabajos presentados”.

Con ecos cervantinos

El presidente del jurado, Francisco Florit, definió El higo del Edén como “una novela bien construida y sorprendente” que mezcla superstición, violencia e instintos primarios con “ingenio, libertad y una poderosa capacidad descriptiva”. Destacó también el uso del narrador omnisciente, “de ecos cervantinos”, y la combinación de momentos dramáticos con otros cercanos a la comedia.

Roberto Cambronero, que pudo estar presente en la gala, intervino por videoconferencia desde San José, en Costa Rica. Visiblemente emocionado, agradeció el galardón y explicó que la novela “nace del deseo de explorar cómo los mitos y las creencias moldean la vida de una comunidad”. Cambronero situó la acción en el siglo XVIII y en el Llano de Mata Redonda, donde reside actualmente, y aseguró que el narrador omnisciente le permitió “jugar con el humor, la tragedia y construir un relato coral”.

El jurado destaca el imaginario del autor

La escritora Soledad Puértolas ha valorado la madurez de la obra y de su autor, destacando "su capacidad para construir personajes llenos de vida y situarlos en un mundo marcado por la incertidumbre y la búsqueda de señales para orientarse en medio de la naturaleza humana". Asimismo, ha reseñado "la complejidad narrativa y la fuerza con la que la novela aborda los dilemas vitales desde una perspectiva profunda y cargada de significados".

La escritoras Soledad Puértolas y Clara Sánchez y el editor Manuel Borrás han formado parte del jurado

Por su parte, Clara Sánchez ha subrayado que “la novela destacó entre las finalistas por su capacidad para ofrecer una naturaleza salvaje y poderosa a través de personajes profundamente humanos, y por construir un imaginario lleno de matices. La obra se impuso por su originalidad, su fuerza narrativa y el modo en que explora los conflictos humanos desde una mirada literaria irrepetible”.

Una obra que indaga en el origen de la superstición y los mitos

El higo del Edén mezcla lo sagrado, lo mítico y lo cotidiano en una historia que arranca con el hallazgo imposible de una criatura surgida de la tierra y que desestabiliza a un pueblo entero. A partir de esta premisa, la novela indaga en el nacimiento de los mitos, el poder de lo inexplicable y la fragilidad de las certezas humanas.

El joven escritor se ha impuesto entre las 1.263 obras presentadas a concurso

Cambronero, de 29 años, estudia Literatura y Lingüística en la Universidad Nacional y es columnista en la revista neoyorquina Viceversa. Es autor de la novela Como gigantes ahogados (2023) y las obras de teatro El insólito rapto de doña Inés y Secuestrador de dos reyes: Retrato de Diego Gutiérrez y Toledo y Tiberio Rex. Ha ganado el premio UNA Palabra en el apartado de dramaturgia (2015) y el accésit del premio Luis Ferrero Acosta en narrativa breve (2021).

Participación

En esta tercera edición del premio, España fue el país más representado, con 733 obras, seguido de Argentina (209), Colombia (66) y México (64). Los autores de entre 46 y 60 años fueron los más participativos, con 480 novelas presentadas.