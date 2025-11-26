Ernesto Alterio, José Sacristán y ‘El Langui’ pasarán por el Villa de Molina el próximo año

El Teatro Villa de Molina reunirá entre febrero y mayo del próximo año a algunos de los nombres más reconocidos de la escena nacional e internacional. José Sacristán, Ernesto Alterio, Marta Belenguer, Fernando Cayo, Secun de la Rosa y Juan Manuel Montilla ‘El Langui’ encabezarán una programación que suma un total de 29 espectáculos y que combina teatro, música, danza, humor, propuestas familiares y talento local.

El ciclo de abono será el eje central de la temporada y reunirá nueve espectáculos de primer nivel. La programación se abrirá el 8 de febrero con El hijo de la cómica, dirigida por José Sacristán, y continuará el 20 de febrero con la ópera La flauta mágica de Mozart a cargo de la Camerata Lírica de Madrid. El 7 de marzo llegará Sustrai, una propuesta de teatro-circo vinculada al programa PLATEA, mientras que el 13 de marzo se estrenará la adaptación teatral de Los lunes al sol, protagonizada por Fernando Cayo y Marcial Álvarez. A finales de mes, el 29 de marzo, se representará Viejos tiempos, de Harold Pinter, con un elenco encabezado por Ernesto Alterio y Marta Belenguer.

El actor Fernado Cayo (cuarto por la derecho) junto al resto del elenco de actores de la obra 'Los lunes al sol' / L.O.

Ya en abril, el día 10 subirá a escena la comedia murciana Gamberras de Doble K Teatro, y el 12 será el turno de Va de Bach, de la compañía Aracaladanza, Premio Nacional de Danza 2010. El ciclo incluirá además el estreno regional de Tres noches en Ítaca y cerrará con Polar, una comedia ecológica dirigida por Rulo Pardo y con Secun de la Rosa en el reparto.

Como evento especial, fuera de abono, el 8 de mayo se representará ‘Campeones 2’, dirigida por Juan Manuel Montilla ‘El Langui’ que aboga por la inclusión social.

De la música clásica al rock neoyorquino

En el apartado de músicas modernas, el Villa acogerá el 20 de marzo la actuación del cantautor estadounidense Elliot Murphy, una de las grandes citas de la temporada. También destaca Mediterráneo, el concierto gospel-soul de Belter Souls, con versiones de clásicos de la canción hispana.

Por otra parte, el ciclo de músicas clásicas, coordinado por la Asociación Promúsica, incluirá recitales del Dúo Wang (13 de febrero), con un concierto a cuatro manos; el trío italiano Meraki (27 de marzo), un dúo de violín y piano centrado en el clasicismo vienés (16 de abril), un cuarteto de cuerda con bandas sonoras de películas como La Lista de Schindler o La Quimera de Oro (7 de mayo) y una propuesta interdisciplinar de danza, música y poesía sobre el Mediterráneo (29 de mayo).

La gira peninsular del músico norteamericano Elliot Murphy pasará por Molina de Segura el próximo año / L.O.

Público familiar, festivales y talento local

La programación se completa con una firme apuesta por el público familiar y el talento local. El 29 de marzo se ofrecerá la producción regional de Nacho Vilar Hansel & Gretel, mientras que del 17 al 20 de abril tendrá lugar la cuarta edición del festival de títeres Titiritando, que incluirá espectáculos de sala, propuestas de calle y diversos talleres. El 30 de abril se celebrará el Día Internacional de la Danza con la gala 404 – Error del sistema, protagonizada por academias del municipio.

El teatro aficionado también contará con un espacio destacado gracias al apoyo a compañías no profesionales que presentarán montajes como Esta noche, cabaré contigo, de Los Figurantes; El joven rey, de La Mosca, e Ibn Arabí, de Aene. El toque humorístico lo pondrá el monologuista Miki Dkai, que ofrecerá su particular visión cómica de la vida familiar.

El cantante 'El Langui' se adentra en el mundo del teatro con Campeones 2 / L.O.

Además, se celebrará la XII edición del Concurso de Jóvenes Intérpretes, que mantiene su apoyo al talento emergente bajo la dirección de Virginia Martínez y la coordinación de Diego Sanz.

Una oferta “cercana y diversa”

El alcalde, José Ángel Alfonso, y la edil de Cultura, María Hernández, dieron a conocer este miércoles la nueva agenda cultural junto al actor ‘El Langui’ y el grupo inclusivo Comounachota de AFESMO, grupo de teatro inclusivo de Afesmo que trabaja la rehabilitación psicosocial mediante las artes escénicas, que representaron un fragmento de la obra Coro de cámara... ¡Y acción!

Ángel Alonso, alcalde de Molina; María Hernández, concejala de Cultura, y el actor 'El Langui' junto a grupo de teatro de Afesmo, en la presentación de la programación / L.O.

Durante la presentación, Alfonso destacó la intención del Ayuntamiento de mantener “una programación diversa, cercana y de calidad, donde todo el mundo encuentre su espacio”. En este sentido, indicó que la línea de trabajo del teatro, basada en presentar sus contenidos con meses de antelación, se consolida como un modelo que permite a la ciudadanía planificar su participación cultural.

Entradas, abonos y descuentos

El abono para nueve funciones tiene un precio de 84,50 euros. La venta anticipada está disponible en las oficinas y taquilla del teatro, así como en www.bacantix.com .

Se aplican descuentos del 20% y 30% para distintos colectivos, aunque no serán válidos en cinco espectáculos: Polar (14 de febrero), Elliot Murphy (20 de marzo), la Gala de la Danza (30 de abril), Campeones 2 (8 de mayo) y Miki Dkai (9 de mayo).