La Región de Murcia saca músculo en el plano audiovisual internacional

La Región de Murcia ha encontrado en el audiovisual un territorio fértil. Lo que hace apenas unos años era un mapa disperso de potencialidades sin articular se ha convertido, de manera casi orgánica pero sostenida, en un ecosistema audiovisual que reclama su espacio en la industria nacional e incluso internacional.

En este proceso, la Región de Murcia Film Commission ha actuado como motor, brújula y engranaje, y su último año de actividad deja ver un panorama que trasciende los números, como la cuarta temporada de The Walking Dead, o el proyecto de Warner Bros, F.A.S.T. La consejera de Cultura y Turismo, Carmen Conesa, recuerda que "el arranque oficial de la Film Commission fue en diciembre de 2022, y desde entonces hemos trabajado para que la producción audiovisual encuentre en Murcia un entorno profesional y ágil".

La consejera explicó que la industria audiovisual regional está atravesando un momento de expansión sostenida. "El crecimiento es continuo. La previsión es de mucho mayor crecimiento. Nuestro sector audiovisual es muy bueno en crecimiento y consolidación, y además contamos con reconocimiento nacional e internacional por muchos de los proyectos que se han producido aquí", aseguró. Entre los logros recientes, la Región ha acogido estrenos comerciales de alto impacto, como Sorda de Eva Libertad, y producciones emergentes como Lionel, la ópera prima de Carlos Sainz. La consejera subrayó que "nuestra industria audiovisual regional está en un muy buen momento de crecimiento y consolidación".

Rodajes y cifras récord

La Film Commission ha duplicado en 2025 el número de rodajes respecto al año anterior. Según la consejera, "al final del año pasado gestionamos seis largometrajes, doce documentales, cuatro videoclips, siete campañas publicitarias de alcance nacional e internacional, cinco cortometrajes y varios programas de televisión. Este año todo esto va a ser el doble". Entre las producciones más relevantes de 2025 se encuentran las ya mencionadas The Walking Dead, rodada en Cartagena; F.A.S.T. en Abanilla, Murcia y Cartagena; y la tercera temporada de El Imortal de Movistar+, también en Cartagena y San Javier. Además, se ha grabado la miniserie Toda la verdad sobre mis mentiras en Mazarrón y Cartagena, y el videoclip de Quevedo.

La ciudad de Cartagena convertida en México durante el rodaje de ‘Venom: El último baile’. / Iván Urquízar

La consejera atribuye el éxito de Murcia a una estrategia integral que combina presencia en ferias internacionales, gestión con ayuntamientos y un catálogo de localizaciones únicas. "Participamos en ferias como FOCUS en Londres, Berlín, Málaga y Valladolid. Esta presencia es profesional y fundamental para la industria audiovisual, y además favorece el boca a boca entre productores nacionales e internacionales", explicó. La Región ofrece ventajas logísticas y climatológicas clave: "Las localizaciones son variadas y cercanas, las distancias cortas facilitan la movilidad, contamos con aeropuerto internacional y un clima suave durante todo el año", detalló. Además, ofrece escenarios poco explorados, considerados auténticas joyas para productores que buscan diversidad visual.

Catálogo de localizaciones

El catálogo de localizaciones de la Film Commission permite recrear distintos escenarios internacionales: desde Hawái en El Portús, hasta Afganistán en Abanilla, pasando por Miami, la Antigua Roma o entornos de ciencia ficción en Águilas. "El catálogo es infinito y lo estamos ampliando continuamente", afirmó la consejera. La versatilidad de la Región permite que cualquier producción audiovisual encuentre escenarios adecuados sin necesidad de desplazarse al extranjero. La región se ha convertido en un punto de referencia por esta capacidad de ‘doblar’ localizaciones, un criterio muy valorado por los productores.

Además, la Film Commission asegura que todo el proceso es ágil y eficiente, desde los permisos municipales y estatales hasta la gestión integral de rodajes complejos. "El acompañamiento que ofrecemos es integral: desde mostrar mapas de Europa y señalar Murcia, hasta facilitar localizaciones, profesionales y permisos necesarios para cualquier tipo de rodaje", destacó la consejera.

Retos y proyección internacional

El principal reto de la Film Commission es consolidar el ritmo de crecimiento y mantener el reconocimiento internacional. La consejera explicó que "cada éxito en taquilla se convierte en un nuevo rodaje. El boca a boca de productores nacionales e internacionales es clave, y hasta ahora todos se han ido muy contentos y con la intención de volver a la Región de Murcia".

El respeto a la confidencialidad de los rodajes es otro punto clave. La consejera aclaró que "no podemos adelantar detalles de futuros proyectos porque firmamos contratos de confidencialidad, pero puedo decir que hay mucho músculo de cara al año que viene y será un año positivo para nuestra industria audiovisual".