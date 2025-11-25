Un plató de rodaje camaleónico que conquista Hollywood
Desde Hawái hasta Bagdad, pasando por Budapest, la Región de Murcia se establece como uno de los escenarios más polivalentes para la industria del cine en los últimos años
Olvida los mapas y los vuelos transatlánticos. Cuando Hollywood necesita un desierto, una ciudad centroeuropea o un rincón exótico, la Región de Murcia está lista para transformarse. La RM-16 puede ser la frontera entre México y Estados Unidos; los callejones de Cartagena se convierten en Ciudad Juárez, y el centro histórico de Murcia se metamorfosea en Budapest. Cada rodaje es un ejercicio de magia logística y creatividad que convierte la región en un plató infinito, donde desiertos, ciudades y costas conviven a pocos kilómetros.
Desde Los Alcázares hasta Librilla, los equipos de producción encuentran escenarios que doblan cualquier parte del mundo. Águilas, con sus acantilados, se presta a aventuras de ciencia ficción, mientras El Portús puede ser una playa paradisíaca de Hawái en cuestión de minutos. Esta versatilidad geográfica es uno de los factores que explican por qué cada vez más producciones internacionales eligen Murcia.
Cine e industria
Cada rodaje transforma la ciudad y la región. Las jornadas con figurantes alcanzan hasta 200 personas, con un salario promedio de 60 euros por día, sin contar actores, técnicos y personal de apoyo. La Film Commission destaca que "las producciones no solo son cine, también son industria: movilizan catering, transporte, hoteles, peluquería, seguridad y otros servicios, generando un impacto económico directo y un efecto multiplicador sobre la economía local". Además, desde la parte institucional, la Film Commission "coordina todos los permisos necesarios con ayuntamientos y administraciones, asegurando que los equipos puedan concentrarse en filmar sin retrasos burocráticos".
Esta habilidad de adaptar el territorio convierte a la región en un laboratorio creativo, donde cualquier rincón puede transformarse en un plató de cine internacional.
Impacto cultural y social
El impacto cultural y social también es palpable. Los rodajes atraen no solo a profesionales del cine, sino a turistas y curiosos, creando un ecosistema que combina ocio, empleo y promoción del territorio. Los actores y equipos de producción aprovechan su tiempo libre para explorar la Región, practicar buceo en Cabo de Palos, descubrir la gastronomía local y disfrutar de la hospitalidad de los habitantes. Muchos planean regresar con sus familias, consolidando un vínculo afectivo entre la industria y la Región de Murcia.
Ventajas logísticas y competitividad
El clima suave, las distancias cortas entre localizaciones, la infraestructura de transporte y la capacidad de adaptación son factores que sitúan a Murcia como una de las regiones más competitivas de España. La combinación de logística, creatividad y paisaje ha permitido que la región se convierta en un referente para producciones que requieren escenarios exóticos o históricos sin tener que desplazarse miles de kilómetros. En muchos casos, "lo que un rodaje tardaría semanas en montar en otro lugar, aquí puede resolverse en días, con la calidad cinematográfica garantizada", señalan desde la Film Commission.
Así, cada vez con más fuerza, las producciones nacionales e internacionales aterrizan en la Región de Murcia para no solo contar historias, sino para publicitar los paisajes diversos que rodean el ecosistema murciano, sirviendo de escaparate cultural.
Entre desiertos mexicanos, plazas centroeuropeas y costas ficticias, la Región de Murcia se transforma, desde un protagonista secundario a un protagonista principal, con cada vez más ruido dentro de la industria cinematográfica, excepto cuando se filma, porque como dice la frase cuando se enciende la cámara: "silencio, se rueda".
- Obligan a devolver subvenciones de 2019 con intereses a decenas de colectivos: 'Esto va a ser un estropicio
- La cuarta temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' se graba en la Región
- En directo: FC Cartagena-Eldense
- Una empresa de Cartagena desarrolla un ‘aparcamiento’ para el S-80
- Richard Gere apoyará a la Fundación Aladina en su gimnasio en la Arrixaca antes del encendido del Gran Árbol
- Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
- El pedáneo de Cobatillas, al borde de la dimisión: 'El silencio es muy amargo
- Los motivos detrás de la participación de Richard Gere en el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia