Murcia revisita su historia con ‘Murcia: Piel y Memoria’, la nueva instalación monumental de Lidó Rico

El Palacio Almudí acoge desde el viernes 28 de noviembre la nueva propuesta artística de Lidó Rico, Murcia: Piel y Memoria, una obra concebida para los actos oficiales del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad. La pieza, impulsada por el Ayuntamiento de Murcia y la Fundación para la Dinamización del Arte y la Cultura (FUNDAC), se presenta como un mural tridimensional de siete metros por tres, planteado como una lectura simbólica de la historia, la identidad y la memoria colectiva de Murcia a lo largo de doce siglos.

Rico articula la obra mediante gestos, huellas y símbolos que remiten a figuras y elementos fundamentales de la tradición local, como Alfonso X El Sabio, la Virgen de la Arrixaca, el imafronte de la Catedral o el Entierro de la Sardina.

Una construcción colectiva

El proyecto se ha desarrollado durante 2025 en un proceso participativo en el que 150 personas y colectivos murcianos han dejado su huella. Entre ellos aparecen artistas, deportistas, cocineros y representantes del tejido social como Pedro Cano, Ruth Lorenzo, Eva Libertad, Pablo González-Conejero, Tomás Fuertes o Carlos Alcaraz, además de entidades como Jesús Abandonado, Assido, Afacmur o el Banco de Alimentos.

En el centro del mural, las manos del alcalde sostienen una recreación del corazón de Alfonso X El Sabio junto a una cápsula del tiempo marcada con la inscripción 2025–2125. La pieza incluye mensajes escritos para futuras generaciones y se abrirá dentro de un siglo como gesto simbólico.

Trayectoria de un artista internacional

Nacido en Yecla en 1968, Lidó Rico consolidó pronto una carrera que supera ya el centenar de exposiciones individuales en Europa, América y Asia. Desde su presencia en la Expo’92, su participación en bienales internacionales —como la de Alejandría, donde obtuvo el Gran Premio en 2005— o su inclusión en colecciones como las del Museo Reina Sofía, el IVAM o instituciones internacionales, su obra se ha caracterizado por una investigación continuada sobre el cuerpo como espacio de memoria y conflicto.

En los últimos años, su actividad se ha intensificado con reconocimientos como el I Certamen Internacional de Intervención en Patrimonio del Noroeste (2022), su investidura como Doctor Honoris Causa por el Instituto Mexicano de Victimología (2023) o la creación en 2024 de FUNDAC Lidó Rico, institución dedicada a promover el arte contemporáneo y el pensamiento crítico.

La Fundación como eje de dinamización cultural

FUNDAC Lidó Rico, con sede en Murcia, trabaja para preservar y difundir la producción del artista, pero también para impulsar proyectos que entienden el arte como una herramienta transformadora y un espacio de reflexión cívica. Su labor se centra en promover la creación contemporánea y el diálogo entre disciplinas y comunidades.

Murcia: Piel y Memoria permanecerá abierta en el Palacio Almudí hasta el 25 de enero de 2026 con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia y de colaboradores institucionales y privados.