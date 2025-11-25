Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gastronomía

Menús degustación, carta y precios en el restaurante Barahonda de Yecla, nueva Estrella Michelin

La distinción reconoce el trabajo del chef Alejandro Ibáñez en torno al producto murciano, el vino local y una cocina que fusiona tradición y técnica desde un enclave único entre viñedos

Algunos de los suculentos platos que forman parte de los menús degustación del restaurante Barahonda de Yecla

Algunos de los suculentos platos que forman parte de los menús degustación del restaurante Barahonda de Yecla / L.O.

Joaquín Vallés

El restaurante Barahonda, situado en un enclave privilegiado entre viñedos en el corazón de Yecla, acaba de sumar el reconocimiento más prestigioso de su trayectoria: su primera estrella Michelin. La consecución de este galardón consolida a este proyecto gastronómico como una referencia imprescindible en la Región de Murcia y lo sitúa entre los templos culinarios más estimulantes del panorama nacional.

La distinción llega tras años de trabajo preciso y creativo en la cocina de Alejandro Ibáñez y una apuesta firme por el producto murciano, el vino y las raíces culinarias del secano yeclano.

La ascensión de Barahonda no ha sido casual. Su cocina, reconocida por su técnica, sensibilidad y profesionalidad, ha ido sumando premios año tras año. Desde 2016, está presente en los soles la Guía Repsol, y desde 2022 es restaurante recomendado en la Guía Michelin. Además obtuvo el premio Mursiya Mezze en 2017 y ha consguido el 'Traveller Choice' de Tripadvisor en dos ocasiones (2020 y 2021).

El nuevo reconocimiento llega para consolidar una trayectoria sólida y coherente. Este mismo mes, Tapas Magazine le otorgaba el Premio T de Oro. La publicación subrayaba así la proyección del restaurante, destacando su "excelente interpretación de la cocina murciana como alta cocina" y describiendo la experiencia en Barahonda como “una de las más afinadas del país”.

Salón del restaurante Barahonda, con vistas a los viñedos

Salón del restaurante Barahonda, con vistas a los viñedos / L.O.

Huerta, monte, mar y viñedo en cada plato

Barahonda se ha convertido en un laboratorio de emociones gastronómicas en torno a los productos de cercanía. Sus platos integran huerta, monte, mar y viñedo con una mirada contemporánea sin perder de vista la tradición. El cordero segureño, verduras de temporada, pescados del Mediterráneo, frutos secos y encurtidos caseros son algunos de los protagonistas de su carta. Sabores que siempre tienen al vino yeclano como hilo conductor. La puesta en escena de estos manjares remata la experiencia, con presentaciones limpias, elegantes y sin muchos artificios.

El resultado es una cocina que busca la diferenciación narrando con sus platos sus propia historia: la del paisaje árido, luminoso y honesto que rodea su bodega.

Ahora, tras la consecución de la Estrella Michelín, serán muchos más los apasionados de la gastronomía que quieran quieren ir a probar su propuesta.

Los menús que han llevado a Barahonda a la cima

Barahonda cuenta con dos menús degustación: Mosto y Barrica. Además ofrece un menú infantil.

MENÚ MOSTO

Incluye:

  • 7 snacks
  • Servicio de pan
  • 4 pases salados
  • Digestivo
  • 2 postres
  • Petit fours

Platos del Menú Mosto:

  • Queso de cabra tronco de mar y hueva de mújol
  • Setas de temporada con mantequilla
  • Crème brûlée de pimiento rojo asado y vinagre
  • Caballito murciano de gamba roja
  • Lomo de atún rojo y parpatana glaseada
  • Helado de hoja de higuera
  • Chato murciano con ajo negro y uvas encurtidas
  • Queso de cabra tronco de mar con hueva de mújol… otra vez
  • Miel de Chinchilla con maíz tostado y naranja
  • Petit fours

Bebidas no incluidas.

Precio: Maridaje Mosto (6 vinos + agua): 75 € / persona

Opcional: Maridaje Mosto (6 vinos + agua): 45 € / persona

MENÚ BARRICA

Incluye:

  • 7 snacks
  • Servicio de pan
  • 6 pases salados
  • Digestivo
  • 3 postres
  • Petit fours

Platos del Menú Barrica:

  • Queso de cabra tronco de mar y hueva de mújo
  • Setas de temporada con mantequilla
  • Crème brûlée de pimiento rojo asado y vinagre
  • Caballito murciano de gamba roja
  • Lomo de atún rojo y parpatana glaseada
  • Anguila ahumada con crema de lías de vino blanco
  • Helado de hoja de higuera
  • Chato murciano con ajo negro y uvas encurtidas
  • Peloticas Yeclanas
  • Queso de cabra tronco de mar con hueva de mújol… otra vez
  • Manzana asada, canela ahumada y sidra
  • Miel de Chinchilla con maíz tostado y naranja
  • Petit fours

Precio: 90 euros/persona.

Opcional: Maridaje Barrica (8 vinos + agua): 55 € / persona

Bebidas no incluidas.

Este menú solo está disponible con reserva confirmada hasta las 14:30 h

MENÚ INFANTIL

Entrantes:

  • Tabla de jamón y queso
  • Croquetas de pollo

Plato principal (a elegir):

  • Caldo con pelotas de relleno, garbanzos y fideos
  • Entrecot de Angus con patatas
  • Merluza en tempura con salsa de tomate

Postre:

  • Coulant de chocolate negro con helado de chocolate blanco

Precio: 35 euros/persona

Bebidas y pan incluidos.

Los platos mencionados en los menús pueden cambiar según disponibilidad del producto. Actualmente el restaurante no ofrece alternativas veganas o vegetarianas para estas experiencias gastronómicas.

Horarios y reservas

El restaurante Barahonda abre a partir de las 13:30 horas de martes a domingo, siendo su último servicio a las 15:30 horas. El lunes el establecimiento permanece cerrado.

Las reservas pueden realizarse en los teléfonos 968 71 86 96 y 968 75 36 04, o bien mediante los siguientes correos electrónicos: enoturismo@barahonda.com / restaurante@barahonda.com

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents