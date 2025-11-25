Menús degustación, carta y precios en el restaurante Barahonda de Yecla, nueva Estrella Michelin

El restaurante Barahonda, situado en un enclave privilegiado entre viñedos en el corazón de Yecla, acaba de sumar el reconocimiento más prestigioso de su trayectoria: su primera estrella Michelin. La consecución de este galardón consolida a este proyecto gastronómico como una referencia imprescindible en la Región de Murcia y lo sitúa entre los templos culinarios más estimulantes del panorama nacional.

La distinción llega tras años de trabajo preciso y creativo en la cocina de Alejandro Ibáñez y una apuesta firme por el producto murciano, el vino y las raíces culinarias del secano yeclano.

La ascensión de Barahonda no ha sido casual. Su cocina, reconocida por su técnica, sensibilidad y profesionalidad, ha ido sumando premios año tras año. Desde 2016, está presente en los soles la Guía Repsol, y desde 2022 es restaurante recomendado en la Guía Michelin. Además obtuvo el premio Mursiya Mezze en 2017 y ha consguido el 'Traveller Choice' de Tripadvisor en dos ocasiones (2020 y 2021).

El nuevo reconocimiento llega para consolidar una trayectoria sólida y coherente. Este mismo mes, Tapas Magazine le otorgaba el Premio T de Oro. La publicación subrayaba así la proyección del restaurante, destacando su "excelente interpretación de la cocina murciana como alta cocina" y describiendo la experiencia en Barahonda como “una de las más afinadas del país”.

Salón del restaurante Barahonda, con vistas a los viñedos / L.O.

Huerta, monte, mar y viñedo en cada plato

Barahonda se ha convertido en un laboratorio de emociones gastronómicas en torno a los productos de cercanía. Sus platos integran huerta, monte, mar y viñedo con una mirada contemporánea sin perder de vista la tradición. El cordero segureño, verduras de temporada, pescados del Mediterráneo, frutos secos y encurtidos caseros son algunos de los protagonistas de su carta. Sabores que siempre tienen al vino yeclano como hilo conductor. La puesta en escena de estos manjares remata la experiencia, con presentaciones limpias, elegantes y sin muchos artificios.

El resultado es una cocina que busca la diferenciación narrando con sus platos sus propia historia: la del paisaje árido, luminoso y honesto que rodea su bodega.

Ahora, tras la consecución de la Estrella Michelín, serán muchos más los apasionados de la gastronomía que quieran quieren ir a probar su propuesta.

Los menús que han llevado a Barahonda a la cima

Barahonda cuenta con dos menús degustación: Mosto y Barrica. Además ofrece un menú infantil.

MENÚ MOSTO Incluye: 7 snacks

Servicio de pan

4 pases salados

Digestivo

2 postres

Petit fours Platos del Menú Mosto: Queso de cabra tronco de mar y hueva de mújol

Setas de temporada con mantequilla

Crème brûlée de pimiento rojo asado y vinagre

Caballito murciano de gamba roja

Lomo de atún rojo y parpatana glaseada

Helado de hoja de higuera

Chato murciano con ajo negro y uvas encurtidas

Queso de cabra tronco de mar con hueva de mújol… otra vez

Miel de Chinchilla con maíz tostado y naranja

Petit fours Bebidas no incluidas. Precio: Maridaje Mosto (6 vinos + agua): 75 € / persona Opcional: Maridaje Mosto (6 vinos + agua): 45 € / persona

MENÚ BARRICA Incluye: 7 snacks

Servicio de pan

6 pases salados

Digestivo

3 postres

Petit fours Platos del Menú Barrica: Queso de cabra tronco de mar y hueva de mújo

Setas de temporada con mantequilla

Crème brûlée de pimiento rojo asado y vinagre

Caballito murciano de gamba roja

Lomo de atún rojo y parpatana glaseada

Anguila ahumada con crema de lías de vino blanco

Helado de hoja de higuera

Chato murciano con ajo negro y uvas encurtidas

Peloticas Yeclanas

Queso de cabra tronco de mar con hueva de mújol… otra vez

Manzana asada, canela ahumada y sidra

Miel de Chinchilla con maíz tostado y naranja

Petit fours Precio: 90 euros/persona. Opcional: Maridaje Barrica (8 vinos + agua): 55 € / persona Bebidas no incluidas. Este menú solo está disponible con reserva confirmada hasta las 14:30 h

MENÚ INFANTIL Entrantes: Tabla de jamón y queso

Croquetas de pollo Plato principal (a elegir): Caldo con pelotas de relleno, garbanzos y fideos

Entrecot de Angus con patatas

Merluza en tempura con salsa de tomate Postre: Coulant de chocolate negro con helado de chocolate blanco Precio: 35 euros/persona Bebidas y pan incluidos.

Los platos mencionados en los menús pueden cambiar según disponibilidad del producto. Actualmente el restaurante no ofrece alternativas veganas o vegetarianas para estas experiencias gastronómicas.

Horarios y reservas

El restaurante Barahonda abre a partir de las 13:30 horas de martes a domingo, siendo su último servicio a las 15:30 horas. El lunes el establecimiento permanece cerrado.

Las reservas pueden realizarse en los teléfonos 968 71 86 96 y 968 75 36 04, o bien mediante los siguientes correos electrónicos: enoturismo@barahonda.com / restaurante@barahonda.com