Este martes se entregan las Estrellas Michelin: estos son los restaurantes de la Región de Murcia que cuentan con una

Este martes, 25 de noviembre de 2025, se darán a conocer en Málaga los 'elegidos' como mejores restaurantes de España para 2026 durante la celebración de la gala de Estrellas Michelin que organiza la popular guía que lleva su mismo nombre.

El presentador televisivo Jesús Vázquez será el encargado este año de conducir la gala Michelin, celebrada el año pasado en Murcia. La ceremonia comenzará a partir de las 18:30 horas y se podrá seguir en directo a través de la cuenta oficial de Youtube de la Guia Michelin.

Antes de conocer las nuevas estrellas que brillarán en el firmamento culinario de nuestro país y descubrir si la Región de Murcia hará una nueva aportación, cabe recordar los restaurantes de la comunidad que ya cuentan con, al menos, una de estas distinciones.

El chef Pablo González-Conejero, creador de La Cabaña Finca Buenavista / F.G.P.

La Cabaña de la Finca Buenavista, en Murcia

Es el restaurante de la Región con más estrellas, en concreto dos, logradas en 2009 y 2017 y revalidadas año tras año. Cabaña Buenavista es un local hostelero situado en la pedanía murciana de El Palmar y, como su propio nombre indica, está ambientado en una cabaña de estilo rústico.

Abrió sus puertas en el año 2004 bajo la dirección del chef Pablo García Conejero, que se mantiene al frente de las cocinas.

Aquellos comensales que quieran probar sus creaciones tienen dos opciones de menú: uno compuesto por siete aperitivos, seis platos, una degustación de quesos y dos postres por un precio de 150 euros; y otro formado por siete aperitivos, diez platos, degustación de quesos y tres postres por 190 euros (ambos precios no incluyen el maridaje).

Cabaña Buenavista Urbanización Buenavista, s/n. El Palmar. +34 968 889 006 info@cabanabuenavista.com restaurantelacabana.com

María Gómez, chef de Magoga / L.O.

Magoga, en Cartagena

El restaurante Magoga, dirigido por la chef María Gómez y su marido, Adrián de Marcos (sumiller y responsable de sala), se confirmó como una de las direcciones gastronómicas más relevantes del país con la obtención de su primera, y por el momento única, estrella Michelin en 2019.

Ubicado en la histórica plaza donde antaño se situó la lonja de verduras de Cartagena, Magoga ofrece una cocina sensible, contemporánea y asentada en el recetario y la despensa locales.

Quienes quieran descubrir su sabor pueden hacerlo sin menú, pues ofrecen una carta que incluye entrantes que van desde los 23 a los 80 euros, platos por 36€ y postres por 12€.

Además, cuentan con dos menús para quienes quieran vivir la experiencia Magoga al completo. El menú Hábitat se sirve por 95 euros (sin maridaje) y está formado por ocho platos, mientras que el menú Ánima, por 120 euros sin la selección de vinos, consta de nueve platos. Ambas opciones tienen la posibilidad de añadir un carro de quesos por 12 euros.

Magoga Plaza Dr. Vicente García Marcos, 5. +34 968 509 678 info@restaurantemagoga.com restaurantemagoga.com

Equipo de Almo, en Murcia / Almo

Almo, en Murcia

A comienzos de 2021, cuando recibía el nombre de AlmaMater, ya recibió un Sol Repsol y su chef, Juan Guillamón, optó al premio a Cocinero Revelación en Madrid Fusión, una de las cumbres gastronómicas más importantes del mundo. Después llegó la citada recomendación en la propia Guia Michelin y en 2023 se incorporó a los restaurantes con Estrella Michelín de Murcia.

AlmaMater evolucionó a Almo de Juan Guillamón para conectar de manera más profunda con la esencia de la cocina del chef. Una cocina impregnada de su carácter, en la que conviven la vanguardia y el apego a las raíces. Cocina de mercado donde la materia prima es el alma de cada plato, creativa y en constante evolución. Arraigada a la cultura gastronómica tradicional y a su vez, enriquecida con las vivencias personales y profesionales de un espíritu viajero.

Al igual que Magoga, además de menú degustación cuenta con una carta con productos en esencia como ostras por ocho euros o wagyu por 29€, entrantes que rondan los 25 euros, pescados por 26€, carnes que van desde los 23 a los 30 euros y postres por 12€.

En cuanto al menú degustación, está formado por 18 platos a un coste de 115 euros con opción de incluir quesos por 9 euros adicionales.

Almo C/ Madre de Dios, 15. Murcia. +34 868 069 557 almamatermurcia.com

Marco Antonio Iniesta y su socia, María Egea (jefa de sala), en el comedor del Restaurante Frases de Murcia. / JUAN CARLOS CAVAL

Frases, en Murcia

El restaurante Frases, de Marco Antonio Iniesta y María Egea, es la última incorporación. Se convirtió en el gran protagonista regional en la Gala de Estrellas Michelin celebrada en 2024 en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

El proyecto de esta pareja abrió sus puertas en la calle Soledad de Murcia -en el centro de la capital- en el año 2018. Comensales y chefs de la Región ya venían avisando de lo que prometían ambos y gracias a Frases la Región recuperó la quinta estrella Michelin que llegó a tener hace años antes de que el chef Nazario Cano se marchase de Odiseo.

Durante estos años -sobreviviendo a los estragos de la pandemia- Iniesta y Egea han trabajando en mezclar tradición y modernidad con la gastronomía murciana. El local fue creado con la intención de "reinterpretar" los sabores tradicionales de la Región de Murcia, presentándolos en formas innovadoras y contemporáneas.

Su carta solo se sirve en lo que denominan 'Barra alta'. Solo seis asientos, una experiencia en barra en la que disfrutar de una carta cambiante, inspirada en los productos de temporada y pensada para que tu crees tu propio recorrido. Cada visita es diferente en este espacio.

En el resto del salón de Frases se puede saborear una de las dos opciones de menú degustación. La primera se sirve a un precio de 85 euros sin maridaje e incluye 10 platos; la otra alternativa, por 100 euros sin bebidas, consta de 15 platos.