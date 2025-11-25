Hombres G llegará a Murcia el 9 de octubre de 2026

El grupo Hombres G ha anunciado la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026' que les traerá hasta Murcia, donde actuará en Murcia On el 9 de octubre. Además, estrenarán el próximo abril un documental en el que narrarán su historia en un momento que definen como el "momento más fuerte y potente".

"Lo que nos ha pasado no le ha pasado a nadie nunca. Es como si en 2010 estuvieran tocando todavía Los Brincos y llenaran estadios de gente jovencísima cuando deberíamos estar ya en un momento de pensar en retirarnos o con una vida más tranquila. Pero habiendo vivido todo lo que hemos vivido, estamos en el momento más fuerte y potente, llegando a escenarios más grandes", subrayan a Efe.

Más de dos decenas de fechas les esperan solo en España de la gira Los mejores años de nuestra vida, con principio en Albacete el 16 de mayo del próximo año y final en Madrid el 12 de diciembr, mientras plantean grandes recintos también en Latinoamérica y presumen de haber tocado en lugares míticos como el Radio City Hall de Nueva York o el estadio de los Lakers en Los Ángeles.

¿Se sienten como los Rolling Stones españoles?, cabe preguntarles por su fértil longevidad. "Pues sí, porque nos pasa lo que a ellos, que nos lo seguimos pasando de puta madre", responden inmediatamente.

Eso sí, ellos mantienen la amistad, como se mostrará en el documental que estrenarán en cines el próximo año y que califican como "una historia definitiva del grupo": "La convivencia de cuatro amigos fundamentalmente", que se lo han "pasado genial haciendo canciones bonitas" durante más de 40 años.

Actualmente en fase de producción, contará con imágenes inéditas fruto de "rebuscar por todos lados de las televisiones en España, en Latinoamérica y también de las que les han enviado seguidores que iban a con sus cámaras a los conciertos".

Precisamente con la premisa de alumbrar dos temas nuevos para ese documental, terminaron juntándose además con 20 canciones, 12 de ellas "increíbles" que integrarán "un disco acojonante" que los tiene "superfelices" y que también verá la luz en 2026.

"No entendemos nuestra vida si no estamos preparando algo. Siempre tenemos la ilusión de hacer un disco un poquito mejor que el anterior, de superarnos en las canciones y en los conciertos con un espectáculo más vibrante", explica su vocalista, bajista y principal compositor, David Summers, sentado al lado de sus compañeros Dani Mezquita y Rafa Gutiérrez (guitarristas) y Javi Molina (batería).

"La dictadura de lo woke"

De la mano de un nuevo sello que quiso apostar por ellos cuando nadie lo hacía, fue en 1985 cuando lanzaron su primer disco homónimo sin apenas experiencia pero con trallazos como su primer gran éxito, Venezia, y también Devuélveme a mi chica.

El fenómeno reventó y se mantuvo incombustible durante siete años en los que lanzaron siete discos, convirtiendo su repertorio en uno de los más memorables de la música española y traspasando fronteras, pues fueron de los primeros artistas nacionales en saltar regularmente a Latinoamérica.

Reconocen que con 20 años la vida les regaló "algo absolutamente increíble" en forma de éxito y viajes por todo el mundo, pero era "una auténtica locura" con "ciento y pico conciertos al año" que no les permitía respirar ni procesar lo que sucedía. De ahí el parón que se tomaron en pleno auge hasta su retorno en 2004.

Con todo demostrado, señalan la felicidad de saltar ahora al escenario a cantar esas mismas canciones, "algunas de las cuales tienen más años que el que el propio público", pues en este tiempo se ha renovado tanto en edad como en género tras unos inicios en que eran despreciados por muchos hombres por ser un "fenómeno fan".

"Nos acusaban de ser música para quinceañeras. Pues efectivamente, igual que los Beatles, los Rolling Stones, Frank Sinatra o Bing Crosby. Todos los grandes grandes de la música en su juventud empezaron siendo un fenómeno para adolescentes", ensalzan quienes además han visto cómo se convertían en "padres" de formaciones posteriores como El Canto del Loco o Taburete.

Autores entre otros del verso "Voy a vengarme de ese marica", hoy han se han defendido en rueda de prensa contra lo que han dado en llamar en rueda de prensa como "la dictadura de lo woke" a la hora de revisar sus letras, las pasadas o las futuras.

"No hemos sido de meter el dedo en el ojo a nadie, pero no vamos a hablar de otra manera para que la gente no se ofenda con las palabras", han dicho, negándose a autolimitarse en la composición por la corrección política.