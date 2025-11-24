Regresa el Festival Jewish Lorca: diez años de historia y creatividad judía

Lorca celebrará hasta el 30 de noviembre la décima edición del Festival de Cultura Contemporánea Judía Jewish Lorca, un evento que se ha consolidado como el único de su naturaleza en España y que volverá a ocupar varios espacios patrimoniales del casco histórico y del Castillo. La programación se cerrará el 19 de diciembre con la Fiesta de las Luces (Janucá) en la Sinagoga medieval.

El concejal de Cultura y Turismo, Santiago Parra, presentó el pasado miércoles la nueva edición, que definió como "un hito en la proyección cultural de la ciudad" y como una cita que "sitúa a Lorca en el mapa de la cultura judía contemporánea y del turismo cultural de calidad". El festival nació en 2012 tras el descubrimiento de la Sinagoga medieval del Castillo, la única sin profanar que se conserva en España, y desde entonces combina propuestas artísticas con la difusión del legado sefardí lorquino.

Programación

La apertura tuvo lugar el 23 de noviembre en ciuFRONT con el concierto internacional Ella y ellos, de la cantante Mor Karbasi junto a Sergio de Lope y José Carra. El 29 de noviembre, la Plaza Calderón acogerá una sesión DJ de M. Lacroix, y esa misma tarde el Palacio de Guevara será escenario del concierto Mezcla de culturas del grupo Mixtura. El 30 de noviembre, el Cat Klezmer Trio actuará en las caballerizas de la Fortaleza del Sol.

La programación se completará el 19 de diciembre con el encendido de la janukiá de Janucá y el concierto Dylan, Reed & Cohen revisited de Bernal y Villalba en la Sinagoga.

Actividades paralelas

El festival incluirá free tours por el casco histórico los días 13 y 14 de diciembre, además de visitas guiadas a la Judería, a la Sinagoga del Castillo y al recinto fortificado completo. La oferta gastronómica llegará de la mano del restaurante Las Caballerizas, que ha preparado un menú inspirado en la tradición sefardí.

Para el público infantil, regresará la visita teatralizada Un Castillo de Cuento.

Parra destacó que el patrimonio arqueológico judío de Lorca "sigue siendo una palanca cultural y turística de enorme potencial" y subrayó la singularidad de un festival que, tras diez ediciones, "se ha convertido en una cita ineludible del calendario cultural de la Región de Murcia".