Murcia recibe 'El lago de los cisnes' con el Ballet de Kiev y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia

La escena cultural murciana se detiene esta semana ante uno de los títulos esenciales del ballet clásico. El Auditorio regional Víctor Villegas acoge la llegada de El lago de los cisnes, interpretado por el Ballet de Kiev junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, una alianza que recupera la esencia original del célebre ballet estrenado en el Bolshói en 1877.

La propuesta se convierte en una de las citas destacadas de la agenda cultural de Murcia, al ofrecer una versión que respeta la coreografía de Marius Petipa y la música de Piotr Ilich Chaikovski en directo. La historia de Siegfried y Odette, la reina hechizada convertida en cisne, vuelve así al escenario murciano en un formato que reivindica la tradición del ballet romántico y la fuerza narrativa de sus símbolos.

El Ballet de Kiev

El Ballet de Kiev, fundado en 2017 por Viktor Ishchuk, llega al auditorio para encarnar esta obra icónica acompañado por la Sinfónica regional, cuyo papel resulta clave en un espectáculo que apuesta por mantener el diálogo entre danza y música tal y como fue concebido. La colaboración refuerza una línea de trabajo que el Auditorio Víctor Villegas ha impulsado esta temporada: aumentar la presencia de danza en Murcia y apostar por producciones de calidad.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, destaca esa voluntad de crecimiento en el ciclo de danza al afirmar que este año se ha reforzado “tanto por el número de espectáculos como por su calidad y excelencia”. La presencia de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia permite, además, que el público disfrute de los grandes títulos “como fueron concebidos originalmente”.

La programación

La función de El lago de los cisnes en Murcia será este jueves 27 de noviembre a las 20:00 horas, y supone la primera parada de esta gira antes de continuar hacia Sevilla. Una oportunidad para vivir uno de los clásicos más influyentes de la historia del ballet en un formato con dos instituciones artísticas en plena sintonía.

Las entradas y la información práctica están disponibles en la página web del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas.