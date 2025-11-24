De México a Budapest: qué tiene la Región de Murcia para convertirse en escenario de rodajes internacionales

Después de un fin de semana marcado informativamente por la presencia de Richard Gere como maestro de ceremonias del encendido del Gran Árbol de Navidad y por la imagen de Norman Reedus junto a Fernando López Miras anunciando el rodaje en la Región de la cuarta temporada de 'The Walking Dead', se confirma que los esfuerzos de la Film Commission por situar a Murcia como un importante set de rodaje internacional están dando resultados visibles.

Más allá de la estrategia institucional para atraer producciones y del impacto económico directo que dejan en hoteles, comercios y contratación de figurantes, la Región ha demostrado una capacidad singular para transformarse en otros lugares del mundo. Sus calles, carreteras y espacios abiertos han servido ya para recrear México, Irak o Budapest, consolidando a Murcia como un territorio capaz de adaptarse a contextos muy distintos en la gran pantalla y reforzando su posición dentro del mapa internacional de localizaciones cinematográficas.

El Aeropuerto de Corvera y Cartagena: México en 'Terminator 6: Dark Fate'

El rodaje de la sexta entrega de la saga 'Terminator' llegaba la Región de Murcia en el año 2018, concretamente en las inmediaciones del aeropuerto de Corvera, donde se instalaron cámaras, focos, decorados y equipos técnicos para grabar escenas de persecución en carretera.

La producción necesitó cortar el tramo inicial de la RM-16, la vía que conecta con la autovía Murcia-Cartagena, para convertirla, de forma temporal, en la frontera entre México y Estados Unidos. Durante varias semanas, esta carretera dejó de anunciar destinos vinculados al aeropuerto para mostrar nombres de ciudades mexicanas como Querétaro, Toluca o Guadalupe, reforzando visualmente su transformación en un enclave norteamericano. Distintos vehículos policiales estadounidenses, incluyendo patrullas vinculadas a El Paso, completaron el set preparado para la acción.

La cinta, dirigida por Tim Miller y con James Cameron como productor ejecutivo, contó en su reparto con nombres tan reconocibles como Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, junto a Mackenzie Davis, Diego Boneta y Gabriel Luna. Para esta fase del rodaje en la Región, la empresa Fresco Film colaboró en la organización de un casting de extras en Murcia, días antes de que se conociera el alcance real de la superproducción. La llanura abierta de Corvera, su carácter árido y la sensación de amplitud del paisaje facilitaron que el entorno murciano pudiera mimetizarse de forma bastante verosímil con el desierto fronterizo mexicano.

Terminator Dark Fate teaser poster / LO

La antigua base aérea de Los Alcázares y Torre Pacheco como Bagdad para 'Green Zone'

El rodaje de Green Zone, protagonizada por Matt Damon y dirigida por Paul Greengrass, pasaba por la Región de Murcia dos años antes de su estreno, en 2008. Las escenas se grabaron en distintos puntos de Los Alcázares y Fuente Álamo, que se integraron en la película como parte de escenarios vinculados a la guerra de Irak.

Uno de los espacios clave fue el acuartelamiento del Ejército del Aire de Los Alcázares, adaptado para simular la llamada green zone, la zona fortificada donde se concentran las tropas estadounidenses en suelo iraquí. Además, un tramo de la AP-7 a su paso por Fuente Álamo, entre Alhama y Cartagena, se transformó en una carretera castigada por el conflicto, con vehículos calcinados incluidos en el decorado.

Durante la estancia del equipo en la Región, el actor permaneció alojado en La Manga, bajo un fuerte dispositivo de seguridad y con mínima exposición pública. En el rodaje participaron cerca de 300 extras, en su mayoría personas seleccionadas en Fuente Álamo, Torre Pacheco y Torrevieja, además de militares del Regimiento de Artillería Antiaérea 73 de Cartagena y de la Academia del Aire de San Javier, así como estudiantes noruegos que encarnaron a soldados estadounidenses. La combinación de instalaciones militares reales, carreteras solitarias y un paisaje seco y sobrio permitía seguramente que estos enclaves murcianos se mimetizaran con bastante credibilidad con los entornos iraquíes y zonas de alta tensión del conflicto que recrea la película.

Fotograma de la película Green Zone / LO

Jumilla se transforma en México para 'El Consejero'

El rodaje de 'El Consejero,' dirigido por Ridley Scott, trasladaba la acción al Altiplano murciano en 2012, concretamente a la zona de Jumilla. Durante varios días la carretera RM-403, que conecta esta localidad con Ontur (Albacete), se cerraba de forma parcial para acoger los exteriores de la película. Espacios como la Ruta de la Pedrera, que atraviesa enclaves de la Sierra de La Pedrera, la Hoya de la Sima y las Minas de La Celia, dejaron por un momento su identidad local para convertirse en el desierto de Ciudad Juárez. Allí se grabaron escenas de acción en las que un vehículo policial perseguía a un camión en plena carretera, integrando el paisaje seco y abierto del entorno en la atmósfera del filme.

El reparto reunía a figuras internacionales como Javier Bardem, Penélope Cruz, Cameron Díaz, Michael Fassbender y Brad Pitt, en una historia escrita por Cormac McCarthy sobre la caída de un abogado que termina involucrado en el mundo del narcotráfico. Durante el rodaje, el corte de varios kilómetros de la vía atrajo a numerosos curiosos que se acercaron para intentar ver a las estrellas, aunque sin confirmarse siempre su presencia en el set.

La fisonomía árida del terreno, su tono ocre y la sensación de inmensidad encajaron con notable facilidad con la imagen de Ciudad Juárez, lo que explica por qué estos parajes jumillanos resultaron tan convincentes como doble cinematográfico del norte de México.

Brat Pitt en el fotograma de la película 'The Counselor' con algunas escenas grabadas en Murcia / LO

Cartagena y Mazarrón como Los Ángeles para 'Venganza 3'

El equipo de '{"anchor-link":"true"} tercera entrega de la saga protagonizada por Liam Neeson y dirigida por Olivier Megaton, rodaba en la Región de Murcia en 2014, dentro de la fase final de la película. Tras comenzar el rodaje en Los Ángeles y pasar por Atlanta y Georgia, la producción recalaba en tierras murcianas para grabar escenas de persecución en varios puntos de Cartagena, concretamente en las Cuestas del Cedacero, además de tener previsto filmar tomas en el aeropuerto de San Javier.

El proyecto, escrito por Luc Besson y Robert Mark Kamen, contaba también en su reparto con Maggie Grace, Famke Janssen y Stefanie Kleine, consolidando así un plantel de nombres muy reconocibles dentro del cine de acción internacional.

El rodaje transcurrió bajo fuertes medidas de seguridad, con un acceso muy limitado a la prensa y a los seguidores del actor, que se alojó en el hotel Príncipe Felipe de La Manga Club durante su estancia en la Región.

Las cuestas, carreteras y espacios abiertos del litoral cartagenero ofrecían un marco perfecto para escenas de alto voltaje propias de Los Ángeles.

'Megan Leavey' transforma la costa de Cartagena y Mazarrón en Irak

El rodaje de Megan Leavey se desarrollaba en la Región de Murcia entre finales de octubre y mediados de noviembre de 2015, con Cartagena y Mazarrón como principales escenarios. Los equipos de la película trabajaron en el Monte Sacro, el cerro del Molinete, la calle San Cristóbal, el entorno del antiguo edificio administrativo y distintos solares del centro cartagenero, además de una finca privada en las proximidades de Mazarrón y la carretera de Tentegorra. Todos estos espacios fueron cuidadosamente ambientados para recrear ciudades iraquíes y zonas de combate durante la guerra entre Estados Unidos e Irak, incluyendo un paso fronterizo vigilado por soldados norteamericanos, calles devastadas y caminos con vehículos y restos que simulaban los efectos de la contienda.

La película, dirigida por Gabriela Cowperthwaite y protagonizada por Kate Mara, contaba también con la participación de Edie Falco y Ramon Rodríguez, además de centenares de figurantes de la Región que interpretaron tanto a marines estadounidenses como a ciudadanos iraquíes. Durante largas jornadas de rodaje (algunas de hasta trece horas) se repitieron escenas desde distintos planos para reforzar el realismo del conflicto. La orografía seca, los descampados, las colinas y el aspecto áspero de determinadas zonas de Cartagena facilitaron que estos rincones murcianos pudieran transformarse con notable credibilidad en un escenario bélico de Oriente Próximo donde se desarrolla la historia real de la soldado y su perro Rex.

La película recreará la guerra de Irak en el centro de Cartagena. / Felipe García Pagán.

El barrio de Los Mateos en Cartagena, México en 'Venom 3: The Last Dance'

Cartagena volvió a transformarse en un escenario internacional en el verano de 2023, cuando el barrio de Los Mateos acogía parte del rodaje de 'Venom: el último baile' la tercera entrega de la saga de Marvel y Sony protagonizada por Tom Hardy. Las grabaciones en la zona se desarrollaron, en concreto, entre el 26 y el 28 de junio, periodo en el que las calles del barrio se llenaron de pintadas, banderolas y elementos propios de una localidad mexicana, tal y como puede verse en el primer tráiler publicado el 3 de junio de 2024. Además de Los Mateos, el equipo también tomó imágenes en las playas de Calblanque, utilizando distintos puntos estratégicos del entorno para reforzar esa ambientación exterior ligada a México.

La productora desplegaba un importante dispositivo técnico, con grúas, focos y decorados repartidos en las inmediaciones del Castillo de Los Moros, el Museo del Vidrio de Santa Lucía y otros rincones cercanos, y contó con la colaboración de vecinos contratados como personal auxiliar, además de compensaciones económicas por las molestias derivadas del rodaje.

La presencia de Hardy en el set no pasó desapercibida y permitió momentos de cercanía con los residentes. La arquitectura popular, las fachadas estrechas y la vida de barrio de Los Mateos facilitaron que esta zona de Cartagena adoptara, por unos días, una estética muy reconocible del ambiente urbano mexicano.

Así aparece una calle de Los Mateos en la película 'Venom: El último baile' / L.O.

De Lorca a Águilas para hablar del drama migratorio en 'Adú'

El rodaje deEl rodaje de Adú concluía en 2019 en localizaciones repartidas entre Murcia, Madrid y la República de Benín, como parte de un proyecto que aborda el drama de la inmigración en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Dirigida por Salvador Calvo, la película cuenta con un amplio reparto encabezado por Luis Tosar, Anna Castillo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza y Miquel Fernández, e incorpora también a Moustapha Oumarou y Zayiddiya Disssou, seleccionados tras un largo proceso en varios países africanos. La historia se mueve entre paisajes de selva, desierto y zonas fronterizas de África, combinados con escenarios grabados posteriormente en España, donde Murcia se integra en el tramo final de la producción.

En este caso la Región no replica una ciudad concreta, sino que forma parte del recorrido narrativo que conecta continentes y realidades muy distintas, ayudando a articular el tránsito hacia Europa que vertebra la película.

Primeras imágenes del rodaje / E. P.

El centro de Murcia como Budapest en 'Fast'

El centro de Murcia se conviertía en un gran plató este mismo noviembre de 2025 con el inicio del rodaje de F.A.S.T., un thriller de acción de Warner Bros. Pictures creado por Taylor Sheridan y dirigido por Ben Richardson. La cinta, protagonizada por Brandon Sklenar, transformaba varias calles y plazas de la ciudad en una Budapest ficticia, mediante el uso de vinilos, decorados urbanos y una importante logística técnica.

Espacios como Trapería, Barrionuevo, Escultor Nicolás Salzillo, la plaza del Cardenal Belluga, la Glorieta de España o el entorno de la Catedral quedaron temporalmente integrados en el set, con vehículos de acción y figuración circulando de forma controlada, bajo la coordinación del Hub Audiovisual de Murcia y con el apoyo del Ayuntamiento.

El rodaje supuso también la contratación de casi 500 extras, una ocupación hotelera superior a las 400 habitaciones y la activación económica de bares y comercios del entorno, a pesar de los cortes de tráfico y las restricciones puntuales de acceso a algunos locales.

No era la primera vez que Murcia asumía el papel de la capital húngara: ya en 1970 el Casino y el Teatro Romea fueron escenario de El conde Drácula, protagonizada por Christopher Lee, donde la ciudad también se transformó en Buda.

La arquitectura monumental, las calles estrechas y las plazas históricas del casco urbano hacen que con los ajustes adecuados, el centro de Murcia pueda encajar con facilidad en la estética clásica y centroeuropea de Budapest.