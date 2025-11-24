Josefina Mengual Montalbán: "El periodismo te da historias; la ficción, la libertad de contarlas"

Josefina Mengual Montalbán (Murcia, 1968) escribe desde que aprendió a enlazar palabras en las cartillas escolares, aunque la vida la llevó primero al periodismo y más tarde a los gabinetes de comunicación institucional. Su voz literaria, íntima y cargada de humor y lirismo, permaneció durante años guardada en carpetas y cuadernos hasta que finalmente decidió publicar Sin mucho cuento, un volumen de relatos que recoge textos escritos a lo largo de más de una década. En ellos conviven ternura e ironía, dolor y luz, siempre con una mirada compasiva hacia sus personajes. Con esta primera obra, Mengual Montalbán revela una faceta creativa largamente cultivada y ofrece un debut maduro, emocionante y consciente.

He visto su nombre citado de distintas formas: Josefina López, Josefina Mengual, J. Mengual Montalbán. ¿Con cuál se identifica como autora?

En el libro firmo como J. Mengual Montalbán. Josefina López es la periodista, y aunque creo que hice un trabajo honesto, no quería vincular esa parte profesional con esta otra que casi nadie conocía. Siempre me han gustado los apellidos de mis abuelas, López Mengual y Martínez Montalbán, y dije que si algún día publicaba lo haría con esos. Para mí, esta firma tiene un sentido íntimo.

“He publicado madura, sin prisa, y la respuesta de la gente me está emocionando mucho”

¿Cómo está viviendo la publicación de su primer libro?

Con tranquilidad, porque lo hago ya madura, y también con mucha emoción. La respuesta de los lectores es lo que más me está conmoviendo: la gente me escribe cosas preciosas, me manda fotos leyendo mientras desayuna. No había fantaseado con esa parte y está siendo muy especial.

Su carrera profesional ha sido el periodismo, pero la ficción la acompaña desde hace tiempo. ¿Qué lugar ha tenido la escritura creativa en su vida?

Yo me metí en periodismo porque quería escribir. Para mí escribir siempre ha sido necesidad y placer, las dos cosas. Lo hago desde que mi madre me enseñó a escribir con aquellas cartillas de antes, y desde entonces no he parado. Siempre he pensado que hay dos clases de periodistas: los que saben contar las cosas, los que tienen pluma, y los que son capaces de sacar una noticia de debajo de una piedra porque tienen un olfato extraordinario para encontrarla. Yo quizá no he desarrollado tanto esa segunda parte; a mí lo que me gustaba era contar. Por eso he escrito toda la vida, incluso antes de pensar en publicar. Escribir ha sido una forma de estar en el mundo, una manera de expresarme y también de desahogarme.

¿Por qué ahora? ¿Qué le hizo sentir que este era el momento de publicar?

Ha habido un cambio en mi vida. Tras muchos años en gabinetes de comunicación —que no siempre permiten escribir de manera creativa—, ahora que trabajo en el Ayuntamiento de Murcia he encontrado la calma necesaria. Estos relatos estaban escritos desde hace tiempo; el primero es de 2013. Antes no tenía ni tiempo ni fuerzas para publicarlos.

Muchas de estas historias tienen recorrido. ¿Cómo ha sido recuperarlas y darles forma para el libro?

Sorprendentemente fácil. Los relatos que empezaba y terminaba estaban prácticamente listos. Solo he modificado algún párrafo, alguna metáfora, pero están como los escribí.

¿Qué convierte a estos relatos en una especie de familia?

La gente me dice que me ve en todos, aunque yo no me reconozca siempre. Cada relato pertenece a un estado de ánimo distinto: algunos son divertidos y otros una llamada de auxilio. Una amiga que me ayudó en las correcciones me dijo que estoy en todos los personajes.

“Mi voz literaria es íntima: por eso me costaba tanto mostrarla”

El libro tiene un estilo muy personal, poético, con humor, muy alejado del registro periodístico. ¿Cómo ha sido ese tránsito?

Cuando escribo relatos es un momento de intimidad. Mi voz literaria es otra, más recogida. Creo que por eso tardé tanto en publicar: me cuesta mostrarme.

En muchos relatos hay elementos reales. ¿Hasta qué punto le ayuda su experiencia vital y periodística a escribir ficción?

Hay muchos sentimientos biográficos, pero experiencias como tal, ninguna, salvo en un relato que exagera algo que me pasó viendo una serie. A veces alguien me cuenta algo y yo lo transformo en otra cosa. Lo biográfico está más en lo que siento.

¿Necesita de la realidad para escribir ficción?

Sí. Creo que sí. El periodismo te da historias que llegan al alma, y quizá ahí está ese ingrediente periodístico que llevo dentro. Aunque en mis relatos haya exageraciones o caricaturas, en el fondo hay más realidad que ficción pura. A veces basta un comentario de una amiga, una situación cotidiana o una noticia para que se dispare una historia. No son vivencias mías, pero sí son sentimientos míos, y esa mezcla de realidad exagerada es lo que acaba convirtiéndose en relato.

En sus relatos aparece siempre algún resquicio de esperanza. ¿Buscaba transmitir un mensaje?

No me gusta matar a mis personajes; bastante se sufre en la vida real. No ha sido una intención consciente, pero creo que quiero salvarlos, darles un resquicio de luz, aunque sea más mentira que la realidad.

Después de Sin mucho cuento, ¿se ve iniciando un camino literario?

No quiero forzar nada. Escribo todos los días y si eso da para otro libro, perfecto. Pero quiero conservar el placer de escribir.

¿Se plantea escribir una novela?

Me encantaría. Tengo ideas empezadas y una que me ilusiona mucho, pero una novela exige una disciplina que aún no tengo. Aun así, la pienso mucho y me gustaría terminarla.