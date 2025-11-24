La Biblioteca Regional exhibe rollos de pianola de zarzuelas murcianas

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU) inaugura una exposición dedicada a los rollos de pianola de dos zarzuelas estrechamente ligadas a la historia musical de la Región: La alegría de la huerta (1900) y La Parranda (1928). La muestra podrá visitarse en el vestíbulo de la biblioteca durante diez días, hasta el 2 de diciembre.

Las piezas permiten recorrer el vínculo de ambas obras con Murcia. La alegría de la huerta, con música de Federico Chueca y libreto de Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, se estrenó en el Teatro Eslava de Madrid en 1900 y se ambienta en la huerta murciana durante la romería de la Fuensanta. Por su parte, La Parranda, compuesta por Francisco Alonso con libreto de Luis Fernández Ardavín, debutó en 1928 en el Teatro Calderón y llegó a Murcia un año después, cuando se representó en el Teatro Romea.

La muestra

Además de los rollos de pianola, la muestra reúne los libretos originales de las dos zarzuelas, entre los que destaca la primera edición de La Parranda, publicada en 1928. La exposición también repasa la evolución histórica del rollo de pianola, un soporte musical que llegó a España en 1896 y que convivió con los discos de pizarra antes de ser desplazado por los vinilos, los casetes y, más tarde, los CD.