Paco Carpena @Superlatio: "Murcia invita a salir e ir bien vestido, a ser elegante"

¿Quién es Paco Carpena cuando se quita las gafas, el traje y no hay cámara grabando?

Sigo siendo el mismo, sigo llevando las gafas y llevando el atuendo que debo llevar en cada momento. No hay un personaje con poses, soy una persona real que hace las cosas por convicción y por lo que siento. Me gusta vivir al día, trabajar con ilusión, disfrutar de mi familia y mis amigos.

Has pasado de tu sastrería en Murcia a tener más de un millón y medio de seguidores en redes. ¿Cuándo sentiste que esto ya no era solo un escaparate, sino una comunidad real?

Sí, nunca hubiera imaginado que desde mi tienda en Yecla llegaría a abrir tanto mi escaparate. Es increíble pensar que he llegado a tantos rincones del mundo. Aunque quiero ser sincero, y es que, desde que empezamos hace ya muchos años, siempre tuvimos la intención de compartir nuestro estilo de vida elegante. Quiero puntualizar que hoy, entre todas las redes, somos ya más de tres millones y medio de seguidores, y desde el primer momento en que empezaron a llegar tantas interacciones, entendí que esto iba en serio. Había muchísima gente realmente interesada en nuestro contenido. Que estaba construyendo una comunidad en torno a vestir bien. Y para mí es un orgullo saber que mis looks sirven de inspiración a muchos hombres y que mis consejos ayudan a aclarar conceptos de moda.

¿Recuerdas el primer vídeo que se hizo viral y te hizo pensar: «Vale, esto va en serio»?

Sí, me acuerdo perfectamente. Fue un vídeo grabado en la tienda y que enseñaba tres corbatas para un traje verde. Por primera vez ponía voz a un vídeo, antes me negaba, pero mi yerno, Pablo, me insistió tanto que lo hicimos. Recuerdo que no daba crédito a lo que estaba pasando, se hizo viral en pocas horas, llegamos al millón de visualizaciones, y a partir de ahí fue un sin parar.

En tus vídeos todo parece medido al milímetro. ¿Cuánto hay de planificación y cuánto de espontaneidad?

Detrás de cada vídeo hay mucho trabajo, hay un plan muy pensado por mi equipo -que es toda mi familia, mi yerno, mi mujer y mis hijos-. Pero después en cada vídeo estoy yo aportando mi versión, y creo que parte del éxito es que hablo con naturalidad, no hago ningún papel, no hay nada fingido. Todo lo que se ve es verdad. Me gusta conectar con mis seguidores como si fueran amigos. A veces simplemente pienso que estoy en la tienda.

¿Qué consejo de estilo repites más a tus seguidores?

Cada uno debe encontrar el estilo que más se acomode a su forma de vida, es muy importante que cuide su aspecto, su ropa siempre impecable, los zapatos limpios... La elegancia es un conjunto de todo.

¿Cuál dirías que es el error más común que cometen los hombres al vestirse?

No planificar su armario, no saber combinar colores y texturas y, sobre todo, no conocer bien el protocolo en cada ocasión dentro de su vida social.

Has creado una marca personal muy reconocible: sobria, con humor y siempre impecable. ¿Qué crees que te hace diferente del resto de creadores de moda masculina?

La transparencia, soy lo que se ve. Sigo muchos perfiles de moda a los que admiro y respeto. No me gusta compararme con nadie, tengo mi personalidad y sigo mis propios criterios. Quien me conoce sabe que en mi día a día soy tal cual, no pierdo nunca mi esencia. Hasta para dormir me gusta ir impecable e intento disfrutar de todo lo que hago, por eso casi siempre estoy de buen humor.

Desde tu tienda Superlatio Sastrería y tu marca Neaters, promueves un estilo atemporal. ¿Cómo convive la sastrería tradicional con la inmediatez de las redes sociales?

Un estilo elegante, atemporal, basado en prendas básicas. Es la manera en que nosotros hemos adaptado la sastrería tradicional a la moda dentro del diseño desde que empezamos en los años 80. Convivir con la inmediatez de las redes sociales, en un espacio donde podemos mostrar el proceso, nos ayuda a educar sobre el valor del vestir bien y nos permite acercar el mundo de la sastrería a un mayor público. Las redes sociales son un vehículo perfecto para llegar a cualquier parte del mundo sin movernos de nuestro despacho. Aunque intentamos salir a mostrar la moda en diferentes lugares de España y de otros países, la gran parte de nuestros vídeos están grabados en nuestras oficinas de Yecla.

¿Qué tiene Murcia que también se refleja en tu forma de entender la moda?

Para mí Murcia es inspiración. Es una ciudad que me transmite paz, tranquilidad y alegría, por su belleza, lo bien cuidada que está, su clima, su gastronomía... En general, por la forma de vivir de los murcianicos, siempre en la calle. Murcia invita a salir e ir bien vestido, a ser elegante.

¿Los murcianos tienen estilo o todavía nos falta arriesgar más?

No se trata de arriesgar, sino de pensar cómo tenemos que vestir en cada ocasión. No quiero ganarme enemigos, pero falta mucho por hacer. Creo que hay mucha gente todavía que no sabe cómo vestirse. Cada día veo en mi tienda, o a través de mensajes en redes, un interés en aprender. Mi labor es llegar cada día a más gente para que descubran que vestir bien no es tan difícil, sólo hace falta encontrar un estilo propio y adaptar tu armario a él.

En un mundo donde abundan las apariencias, ¿qué opinas del fenómeno de los «vendehumo» en redes?

Como te decía antes, mi conciencia no me permite vivir en un mundo de mentiras. Lo que siento es lo que transmito y, para mí, es muy importante que a mis seguidores les dé mi mejor versión, aportarles contenido de valor siempre a través de la verdad, de consejos reales y bien documentados. Me duele ver que en este mundo de redes haya perfiles que se aprovechen de la vulnerabilidad de las personas y den consejos sin tener ninguna base y conciencia, no solo en el mundo de la moda.

Tus seguidores valoran mucho tu tono calmado y tu sentido del humor. ¿Te ves como un creador o como un divulgador de cultura estética?

Sin duda como un divulgador. No considero que siente unas bases, pretendo que mi contenido ayude a la gente a encontrar su estilo y les sea fácil encontrar las mejores prendas para vestir, tanto a diario como en ocasiones más concretas.

¿Cuál es la prenda imprescindible en el armario de cualquier hombre?

Lo tengo claro, un traje azul marino, en cualquier momento de su vida lo va a utilizar.

¿Qué tendencia eliminarías para siempre y cuál crees que ha llegado para quedarse?

No soy quien para eliminar ninguna tendencia, respeto todo tipo de moda. Personalmente no me gusta nada la ostentosidad, lo muy exagerado. Quitaría los grandes logos y, al contrario, creo cada día más en la tendencia de prendas atemporales y de calidad. Defiendo el estilo ‘OLD MONEY’.

Un tip de moda que nunca falla para estas navidades.

Terminar y empezar el año nuevo de la forma más elegante posible. Un atuendo que nunca falla es un buen esmoquin con un lazo.

¿Qué no veríamos nunca en tu perfil, aunque garantizara millones de visualizaciones?

Algo que no entre dentro de mis valores, incitar a mis seguidores a algo que no sea ético, siempre voy a promover mi estilo de vida. De hecho, ya hemos dicho no a cosas que no están en mi forma de pensar.

Si mañana desaparecen las redes, ¿dónde te encontraríamos?

Como siempre en mi tienda, en Yecla.