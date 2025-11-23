Francisco Velasco: Un libro es para siempre

Recuerdo a Francisco Velasco Hernández; en el colegio de Pozo Estrecho, iba un par de cursos por delante de mí. Luego se fue a vivir a la ciudad de Cartagena y estudió Historia en la Universidad de Murcia. Se doctoró con una tesis sobre economía histórica del municipio cartagenero y ha ejercido como profesor de enseñanza media, siendo director de varios centros. Ha escrito libros, fundado una editorial y estos días presenta Cartagena y su municipio a finales del franquismo, su nuevo y muy interesante libro.

Me acerco a su casa, cerca del antiguo Hospital de la Cruz Roja. Le hago la foto en su salón, lleno de cuadros y libros. También tiene una biblioteca y despacho, pero me gusta el juego de espejos de esta estancia, con esta singular mesa de cristal. Luego nos vamos al cercano Club de tenis, del que es socio desde hace años; allí hablamos en torno a una cerveza y una infusión.

Me sorprende que el primer recuerdo que tiene de su pueblo sea que tuvo una infancia feliz. Le hubiese gustado aquella vida de pueblo para sus hijos que nacieron en Cartagena. En la conversación van saliendo recuerdos comunes de su infancia. Él vivía en el barrio de San Pedro, entonces unas viviendas de nueva construcción en torno a una moderna plaza que hasta tenía unos columpios. Su generación inauguró la EGB y fue alumno del Instituto Isaac Peral, en el que luego hizo las prácticas y fue profesor, antes de pasar al Jiménez de la Espada.

En la actualidad está recién jubilado, aunque sigue siendo profesor de la Universidad a Distancia (UNED). Ha sido asesor del Centro de Profesores y Recursos, colaborado en el Departamento de Historia Moderna de la UMU y miembro de la Real Academia de Alfonso X El Sabio. Tiene más de 70 publicaciones científicas en libros y revistas de todo el mundo, ha participado y expuesto en más de 20 congresos internacionales de historia y tiene una decena de libros publicados. Sin duda ha aprovechado el tiempo y vivido con pasión su amor por la investigación y la historia.

Tiene tres hijos. Su primera mujer murió por negligencias médicas en el parto del segundo. "Esto le cambia la vida a cualquiera para siempre", me confiesa, y él se agarró a la vida, a sus hijos y a los libros, se convirtió en un luchador que nunca se da por vencido. Sus hijos viven en Madrid; uno es profesor de Lengua y el otro de Historia. Su hija es funcionaria del Estado en Valencia y sus hermanas viven en Barcelona. "Tengo a la familia repartida; eso me ayuda siempre a pensar en universal, aunque escriba de lo local o de lo regional".

Me confiesa que nada le gusta más que investigar y escribir: "Lo mío no es la divulgación, sino el método científico, el ir a las fuentes. Yo soy de la vieja escuela, de aquellos que cogen un libro y lo llenan de notas manuscritas a pie de página". Su interés por la Historia es tan amplio que le ha llevado a especializarse en varias ramas: Medieval, Moderna, Contemporánea y General.

En la conversación voy descubriendo otras facetas suyas: que trabajó durante tres años como ayudante de archivos y bibliotecas del Ayuntamiento de Cartagena, o que estuvo una época de profesor en Benalmádena, Málaga.

Ha participado en el reciente Congreso Nacional Etnográfico del Campo de Cartagena y su ponencia giró en torno a la sociabilidad de la localidad de Pozo Estrecho en los años 60. Lo tiene muy claro: "Si este pueblo hubiera mantenido su histórico ayuntamiento propio, hoy sería un municipio líder en la Comarca del Campo de Cartagena, pero le cortaron las alas. Ha sido nefasto para Pozo Estrecho y también para Cartagena. No se puede ser comarca ni provincia sin más ayuntamientos". Y añade: "Mis primeros pasos como investigador fueron, junto a mi amigo Joaquín Sánchez Cantos, con Víctor Paredes, un promotor cultural al que no se le ha hecho toda la justicia que se merecía. A Víctor Paredes siempre le interesó la historia, los documentos antiguos, la etnografía, la cultura y las tradiciones de la comarca; fundó en 1972 el Museo del Campo, en la bodega de Villa Carmina, un museo etnográfico que los galileos deberían recuperar".

Me cuenta la anécdota de su primer Congreso de Historia: "Me presenté con traje y corbata y me tomaron por un doctor, cuando yo solo era un alumno de cuarto. Luego, Paco Chacón me fichó para investigar en su equipo. La tesis doctoral, sobre la crisis económica de Cartagena en el S. XVII, la hice con 35 años porque había pasado una época difícil tras la pérdida de mi mujer. Antes ya había ganado algún premio de Historia con obras como Comercio y actividad portuaria en Cartagena en el S. XVI". Durante una temporada fue director de la revista Cartagena Histórica, un gran aprendizaje para su actual labor como editor.

Reconoce que del ensayo no se puede vivir; "puede que de la novela sí, pero esto de investigar y de escribir, sin contar las horas, es más una pasión que se vive en soledad y sin esperar mayor recompensa. Ni está pagado ni está reconocido y, en estos tiempos que vivimos, de lo rápido y del éxito de la fama fácil, menos aún". Me confiesa que sufre de insomnio desde hace mucho tiempo: "Me he hecho adicto a las películas de Serie B; nada como ponerte una, si puede ser subtitulada, mejor, y al final te quedas frito. Me cuesta dormir desde tiempos de la universidad, de cuando aquellas noches interminables de café y de estudiar temarios para exámenes".

El nombre de su editorial, Ediciones Nova Spartaria, es un homenaje al histórico nombre de Cartago Nova y del Campus Spartaria. Al terminar nuestro encuentro, Paco me lleva a visitar su almacén, lleno de libros, y me confiesa que va a necesitar invertir en un local más grande y me cuenta: "Mi padre siempre me animó para crear una editorial y en el año 2019 me lancé a ello. He apostado por la calidad y por temas exclusivamente históricos. Busco el rigor, la veracidad y las publicaciones de calidad. Me interesa publicar libros de largo recorrido, libros que permanezcan siempre. Mi jubilación me permite publicar por romanticismo, no para comer". Me cuenta un montón de proyectos y las próximas publicaciones muy interesantes. Necesario.