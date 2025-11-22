Rocío Carrasco: "Combinamos, dinamismo y momentos de gran intensidad para conectar con todo tipo de público"

La programación teatral en Caravaca de la Cruz se retoma este sábado con la obra ¡Mujer tenías que ser!, donde se juega con el doble sentido de la frase: 'el peyorativo con el que fue creada la expresión y el exclamativo que empodera la figura de la mujer'. Este espectáculo, a cargo de la compañía aguileña Yampo Teatro, mezcla el juego corporal, los diálogos dinámicos, la multiplicidad de personajes a través de códigos teatrales de convención, los audiovisuales y la música.

La trama hace un recorrido por personajes teatrales españoles tan relevantes como La Celestina, Melibea y Areúsa (La Celestina, de Fernando de Rojas), La Gitana (La Gitana Ladrona, de Lope de Rueda), Chirinos (El retablo de las maravillas, de Cervantes) Laurencia (Fuenteovejuna, de Lope de Vega), Doña Juana (Don Gil de las Calzas Verdes, de Tirso de Molina), Rosaura (La Vida es Sueño, de Calderón de la Barca), Doña Francisca (El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín), Doña Inés (Don Juan Tenorio, de José Zorrilla) hasta personajes contemporáneos como Adela, Bernarda, Martirio y La Novia (La Casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre, respectivamente, de Federico García Lorca), La Pisa Bien (Luces de Bohemia, de Valle-Inclán), Carmina (Historia de una escalera, de Buero Vallejo), Carmen Sotillo (Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes), Chusa (Bajarse al moro, de José Luis Alonso de Santos), Carmela (¡Ay, Carmela!, de José Sanchís Sinisterra) y Blancanieves (Y como no se pudrió… Blancanieves, de Angélica Liddell).

La obra está escrita por Fran Giménez y dirigida por Rocío Carrasco Chicano, con quien conversamos sobre la creación de esta obra, el reto de dar vida a decenas de personajes y el impulso que ha supuesto para la compañía este ambicioso proyecto que conecta pasado y presente sobre las tablas.

Con el doble sentido de la frase, nos adentramos en ¡Mujer tenías que ser!, un recorrido por los principales autores teatrales y algunas de sus heroínas literarias desde el siglo XVI hasta nuestros días

Es una obra que hace un recorrido por muchos personajes de la historia del teatro español, todo muy en tono comedia, aunque muchas de las obras que recuperamos no son cómicas, pero al final es una obra muy dinámica y divertida, con momentos impactantes y potentes, con lo que el espectador llega a conectar mucho.

Algunos de estos personajes femeninos han exigido un gran peso interpretativo, como La Cestina de De Rojas...

O Laurencia de Fuenteovejuna, de Lope de Vega. Hay personajes que son fundamentales en la historia del teatro español. Es verdad que nosotros elegimos pequeños fragmentos de esos personajes, en los que Fran Jiménez, dramaturgo de la obra y cofundador de la compañía, hace un recorrido por los momentos más intensos de esos personajes. Inicialmente se pensó en una obra enfocada en Secundaria y Bachillerato, de hecho, tiene todo el curriculum de literatura de esos ciclos, con los personajes que se trabajan en las aulas. Por otro lado, la temática de la mujer ha hecho que, para un público adulto, la obra funcione muy bien. Se trata de personajes que todos conocemos, porque están inmersos en nuestra cultura. Tenemos desde Celestina, la gitana ladrona, luego vamos a Lorca. Hacemos un recorrido cronológico hasta llegar a personajes más contemporáneos como Chusa, de ‘Bajarse al moro’.

Aunque parezca que es para público juvenil, todo el mundo conecta con esta obra.

¿Cómo nació este proyecto?

Aunque parezca que es para público juvenil, todo el mundo conecta con esta obra. Le gusta a todo el mundo. Esos fragmentos de las obras clásicas y tradicionales llegan mucho al público que le gusta el teatro más clásico. En la trama, que aparecen dos famosas actrices del Siglo de Oro, les va pasando algo, que no voy a contar para no hacer spoiler, que las conecta mucho con el mundo contemporáneo, con las tecnologías de ahora. En la obra se van sucediendo momentos más de ahora con otros más tradicionales. Por lo tanto, conecta con el público que le gusta el teatro más clásico, así como con el público juvenil que tiene otro concepto del teatro. Todo está muy bien orquestado por Fran (Giménez), que ha creado una obra que al final gusta a tipos de público muy diferentes. Queríamos hacer algo diferente y creo que lo hemos conseguido.

Sobre el escenario veremos a María y Lorena Piñero, y también al propio escritor de la obra, Fran Giménez. ¿Qué tal ha sido trabajar con ellos?

Con ellos el trabajo siempre es estupendo, son actores muy profesionales que se esfuerzan al máximo. Además, llevamos muchos años trabajando juntos en la compañía. La parte de creación fue un trabajo muy intenso, partiendo de la idea de Fran. Por otro lado, tiene un trabajo en escena muy duro y el público lo reconoce, porque en el escenario se están gestionando muchas cosas a la vez, al ser tan dinámica, hay un movimiento continuo. Es un trabajo bastante duro desde la perspectiva del actor, pero también es muy gratificante.

En esta obra los actores representan varios papeles...

Ahí radica la calidad de estos actores, que tienen que estar cambiando continuamente de personaje. Se trata de una obra muy diferente a lo que la gente está acostumbrada a ver y que está funcionando muy bien. Estoy convencida de que la gente que acuda a la Casa de la Cultura va a salir muy contenta con el trabajo

¿Cómo han sido estos años al frente de la compañía Yampo teatro?

Empezamos con teatro de aficionado, como creo que empieza todo el mundo, y hace unos cinco años decidimos dar el salto al mundo profesional, aunque la situación es muy complicada. Nosotros decidimos dar ese salto y la verdad es que estamos muy contentos de esa decisión. Empezamos en 2009, en Águilas, somos de allí, aunque tenemos colaboradores de otros sitios de la Región. Al final a lo largo de todos estos años hemos conseguido crear una familia teatral.

Ya estamos trabajando en la segunda parte, un recorrido por la historia del teatro universal

¿Cuáles son los próximos proyectos de la compañía?

Estamos inmersos ya en la segunda parte de ¡Mujer tenías que ser!, que realmente se llama ¡Mujer tenías que ser!, una historia del teatro español con nombre de mujer. Este nuevo trabajo se llamará ¡Dilo, reina!, una historia del teatro universal con voz de mujer. Las mismas actrices harán un recorrido por la historia del teatro universal. Estamos ahora con los ensayos y la fase del montaje de la obra. Por otro lado, tenemos otros montajes como Cri Cri Crack!, que también lo tenemos en gira, y se trata de diferentes sketches cómicos con mezcla de clown.