Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Planes

El Parque Fofó de Murcia, un plan 'family friendly' de día y un festival de música electrónica de noche

El Jardín Secreto Family Fest y The Secret Party, dos propuestas para disfrutar la jornada de este sábado

Espectáculo de animación en El Jardín Secreto.

Espectáculo de animación en El Jardín Secreto. / L. O.

Juanjo Raja

Juanjo Raja

El Parque y Auditorio de Fofó en Murcia se convertirán en un gran espacio de cultura compartida con una doble cita este sábado, 22 de noviembre. Por la mañana y la tarde, El Jardín Secreto Family Fest, la edición más familiar del conocido festival de arte, espectáculo, juego y gastronomía; y por la noche, The Secret Party, una propuesta de música electrónica que invita a disfrutar de una experiencia única al aire libre y en el corazón de la ciudad.

El Jardín Secreto Family Fest (De 11.00 a 18.00 horas)

La jornada arrancará dedicada al público familiar con una programación que une música, arte, juego y bienestar. Habrá talleres creativos, juegos deportivos, zonas de relax, market artesanal y foodtrucks.

El escenario principal presentará Las Aventuras de Sam, de Dr. Sapo, un espectáculo basado en su libro-disco homónimo que combina música y narración para fomentar valores como la amistad, la cooperación y el amor por la naturaleza.

El actor y payaso Salva Riquelme aportará humor e improvisación en dos intervenciones llenas de magia y cercanía.

Joserro Velasco impartirá un taller de voces y percusión participativa Ritmo en Familia e Issasi On the Floor, de la academia de baile On The Floor, impartirá un taller de Danza Urbana.

Cartel del evento.

Cartel del evento. / L. O.

Múltiples espacios temáticos:

  • Zona Montessori, para los más pequeños (0–4 años).
  • El Recreo, zona deportiva y de juegos en familia.
  • Mini Mundo Creativo, con talleres como Ritmo en Caja con Pepe Abellán, Yoga en Familia con Gotas de yoga, Graffiti con Nels, Pole Dance con Vuckopolestport, Maquillaje Creativo y taller flúor.
  • Zona de Asociaciones y ONG, para descubrir proyectos sociales de la Región.
  • Zona Chill Out, espacio de descanso con música suave y ambiente mediterráneo.
  • Market Local, con artesanía, moda y productos gastronómicos de creadores murcianos.

The Secret Party (De 18.30 a 0.00 horas)

Por la noche, el Auditorio de Fofó acogerá The Secret Party, un festival al aire libre que transformará el recinto en un epicentro de experiencias donde convergen música electrónica, gastronomía y artesanía local.

El cartel estará encabezado por Cinema Paradisco (Plinio B2B Juanpe), Quetglas, Fina y otros artistas invitados, con un recorrido sonoro del dub al house, pasando por el funkhouse, los breaks y los remixes.

Entradas y precios

El Jardín Secreto Family Fest:

Entradas disponibles en family.jardinsecretofest.com:

  • Anticipadas 12 euros adultos | 6 euros niños
  • Hasta 2 años: acceso gratuito
  • Packs familiares y grupos numerosos con precios especiales

The Secret Party

Entradas disponibles en thesecretparty.org:

  • Anticipadas 10 euros adultos

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents