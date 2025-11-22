El Parque Fofó de Murcia, un plan 'family friendly' de día y un festival de música electrónica de noche

El Parque y Auditorio de Fofó en Murcia se convertirán en un gran espacio de cultura compartida con una doble cita este sábado, 22 de noviembre. Por la mañana y la tarde, El Jardín Secreto Family Fest, la edición más familiar del conocido festival de arte, espectáculo, juego y gastronomía; y por la noche, The Secret Party, una propuesta de música electrónica que invita a disfrutar de una experiencia única al aire libre y en el corazón de la ciudad.

El Jardín Secreto Family Fest (De 11.00 a 18.00 horas)

La jornada arrancará dedicada al público familiar con una programación que une música, arte, juego y bienestar. Habrá talleres creativos, juegos deportivos, zonas de relax, market artesanal y foodtrucks.

El escenario principal presentará Las Aventuras de Sam, de Dr. Sapo, un espectáculo basado en su libro-disco homónimo que combina música y narración para fomentar valores como la amistad, la cooperación y el amor por la naturaleza.

El actor y payaso Salva Riquelme aportará humor e improvisación en dos intervenciones llenas de magia y cercanía.

Joserro Velasco impartirá un taller de voces y percusión participativa Ritmo en Familia e Issasi On the Floor, de la academia de baile On The Floor, impartirá un taller de Danza Urbana.

Cartel del evento. / L. O.

Múltiples espacios temáticos:

Zona Montessori, para los más pequeños (0–4 años).

El Recreo, zona deportiva y de juegos en familia.

Mini Mundo Creativo, con talleres como Ritmo en Caja con Pepe Abellán, Yoga en Familia con Gotas de yoga, Graffiti con Nels, Pole Dance con Vuckopolestport, Maquillaje Creativo y taller flúor.

Zona de Asociaciones y ONG, para descubrir proyectos sociales de la Región.

Zona Chill Out, espacio de descanso con música suave y ambiente mediterráneo.

Market Local, con artesanía, moda y productos gastronómicos de creadores murcianos.

The Secret Party (De 18.30 a 0.00 horas)

Por la noche, el Auditorio de Fofó acogerá The Secret Party, un festival al aire libre que transformará el recinto en un epicentro de experiencias donde convergen música electrónica, gastronomía y artesanía local.

El cartel estará encabezado por Cinema Paradisco (Plinio B2B Juanpe), Quetglas, Fina y otros artistas invitados, con un recorrido sonoro del dub al house, pasando por el funkhouse, los breaks y los remixes.

Entradas y precios

El Jardín Secreto Family Fest:

Entradas disponibles en family.jardinsecretofest.com:

Anticipadas 12 euros adultos | 6 euros niños

Hasta 2 años: acceso gratuito

Packs familiares y grupos numerosos con precios especiales

The Secret Party

Entradas disponibles en thesecretparty.org: