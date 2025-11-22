Planes
El Parque Fofó de Murcia, un plan 'family friendly' de día y un festival de música electrónica de noche
El Jardín Secreto Family Fest y The Secret Party, dos propuestas para disfrutar la jornada de este sábado
El Parque y Auditorio de Fofó en Murcia se convertirán en un gran espacio de cultura compartida con una doble cita este sábado, 22 de noviembre. Por la mañana y la tarde, El Jardín Secreto Family Fest, la edición más familiar del conocido festival de arte, espectáculo, juego y gastronomía; y por la noche, The Secret Party, una propuesta de música electrónica que invita a disfrutar de una experiencia única al aire libre y en el corazón de la ciudad.
El Jardín Secreto Family Fest (De 11.00 a 18.00 horas)
La jornada arrancará dedicada al público familiar con una programación que une música, arte, juego y bienestar. Habrá talleres creativos, juegos deportivos, zonas de relax, market artesanal y foodtrucks.
El escenario principal presentará Las Aventuras de Sam, de Dr. Sapo, un espectáculo basado en su libro-disco homónimo que combina música y narración para fomentar valores como la amistad, la cooperación y el amor por la naturaleza.
El actor y payaso Salva Riquelme aportará humor e improvisación en dos intervenciones llenas de magia y cercanía.
Joserro Velasco impartirá un taller de voces y percusión participativa Ritmo en Familia e Issasi On the Floor, de la academia de baile On The Floor, impartirá un taller de Danza Urbana.
Múltiples espacios temáticos:
- Zona Montessori, para los más pequeños (0–4 años).
- El Recreo, zona deportiva y de juegos en familia.
- Mini Mundo Creativo, con talleres como Ritmo en Caja con Pepe Abellán, Yoga en Familia con Gotas de yoga, Graffiti con Nels, Pole Dance con Vuckopolestport, Maquillaje Creativo y taller flúor.
- Zona de Asociaciones y ONG, para descubrir proyectos sociales de la Región.
- Zona Chill Out, espacio de descanso con música suave y ambiente mediterráneo.
- Market Local, con artesanía, moda y productos gastronómicos de creadores murcianos.
The Secret Party (De 18.30 a 0.00 horas)
Por la noche, el Auditorio de Fofó acogerá The Secret Party, un festival al aire libre que transformará el recinto en un epicentro de experiencias donde convergen música electrónica, gastronomía y artesanía local.
El cartel estará encabezado por Cinema Paradisco (Plinio B2B Juanpe), Quetglas, Fina y otros artistas invitados, con un recorrido sonoro del dub al house, pasando por el funkhouse, los breaks y los remixes.
Entradas y precios
El Jardín Secreto Family Fest:
Entradas disponibles en family.jardinsecretofest.com:
- Anticipadas 12 euros adultos | 6 euros niños
- Hasta 2 años: acceso gratuito
- Packs familiares y grupos numerosos con precios especiales
The Secret Party
Entradas disponibles en thesecretparty.org:
- Anticipadas 10 euros adultos
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
- Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
- Este es el pueblo de la Región de Murcia donde ya han amanecido con el agua congelada: 'El termómetro ha caído hasta los -4,3 grados
- Molina de Segura estrena radares: estas son las nuevas zonas donde podrán empezar a multar
- Estas son las plazas que el SMS quiere sacar en la próxima oposición
- La Audiencia absuelve a todos los acusados en el caso Novo Carthago
- Cafetería con terraza y un acceso a pie de calle: así será la reforma de la Estación de Autobuses de Cartagena