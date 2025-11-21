Talento tras el escaparate: horarios, rutas y actuaciones de 'Murcia en la Vitrina' este sábado

Las calles del centro de Murcia se convierten este sábado en un gran escenario urbano con la celebración de la sexta edición de ‘Murcia en la Vitrina’, el festival impulsado por la Cámara de Comercio de Murcia en colaboración con el Ayuntamiento, que busca dinamizar el comercio de proximidad y acercar la creación artística a la ciudadanía.

Desde el mediodía, los escaparates de 30 establecimientos del casco histórico volverán a transformarse en pequeños escenarios que acogerán, de manera simultánea, conciertos, danza, magia, recitales, talleres y otras propuestas culturales. En total, 161 artistas participarán en esta edición, que invita al público a trazar su propia ruta entre calles emblemáticas como Apóstoles, Platería, Jabonerías o Sociedad. Las actuaciones se desarrollarán en cinco bloques, con pases matinales (12:00 y 13:00) y vespertinos (18:00, 19:00 y 20:00 horas), todos de unos 30 a 40 minutos de duración.

‘Murcia en la Vitrina’ se enmarca en el Plan de Apoyo al Comercio 2025, financiado por el FEDER y la Secretaría de Estado de Comercio, con el objetivo de revitalizar el centro urbano y reforzar el papel del pequeño comercio como motor económico y social. Además, la edición de este año incorpora propuestas inclusivas con la participación de ASSIDO y mantiene la colaboración con el Conservatorio de Danza, que aporta cuatro actuaciones de su alumnado.

Desde su creación en 2019, el festival se ha consolidado como un auténtico escaparate (literal y figurado) para jóvenes creadores. En total son más de 500 los artistas que han pasado por sus escaparates, muchos de los cuales han iniciado trayectorias que hoy acumulan discos, premios y reconocimientos en certámenes regionales. Detrás del cristal hemos podido ver a cantantes como Karlan, Las Wonder, Martina Efedra, Álamo 51 y Evve, entre otros. Su evolución, que comenzó con apenas ocho participantes y esta edición supera los 160, convierten 'Murcia en la Vitrina' en una cita cultural imprescindible del otoño en la capital de la Región.

Alec López, Mejor Artista Emergente en los VII Premios de la Música de la Región de Murcia, participa en Murcia en la Vitrina / L.O.

Programa

Este sábado, Murcia volverá a vivir una jornada en la que cultura, vida urbana y comercio local se entrelazarán en un formato único, gratuito y abierto a todos los públicos.

A las 12 horas

Zocomur (Calle Apóstoles): Conservatorio de Danza/Español (la actuación se repitirá a las 18:00 horas)

(Calle Apóstoles): (la actuación se repitirá a las 18:00 horas) Cóccole (Calle Sociedad 6): Ferrán Rizzo , espectáculo de magia

(Calle Sociedad 6): , espectáculo de magia Petines (Calle José Antonio Ponzoa, 5): La Cuentera Viajera, cuentacuentos

A las 13 horas

Zacho (Calle Carlos II 4): Sonia Nawri , indie pop

(Calle Carlos II 4): , indie pop Calzados La Fábrica (Calle Sociedad 14): Fernandeads , pop rock

(Calle Sociedad 14): , pop rock Locoloco Vintage (Calle San Carlos 15): Jaju x Psipaudélica , banda underground

(Calle San Carlos 15): , banda underground La Aurora (Plaza de la Aurora 7): SuperArte , arte y música

(Plaza de la Aurora 7): , arte y música Momo (Calle Zarandona 1): Luz Roja , hip-hop urbano

(Calle Zarandona 1): , hip-hop urbano Simona Blu (Calle Platería 44): Conservatorio de Danza de Murcia

(Calle Platería 44): Nook (Calle José Antonio Ponzoa 8): Danzo , danza multidisciplinar e inclusiva

(Calle José Antonio Ponzoa 8): , danza multidisciplinar e inclusiva Chelo's (Calle Calderón de la Barca 4): Demetrio/Metrofléxia , proyecto artístico/pedagógico

(Calle Calderón de la Barca 4): , proyecto artístico/pedagógico De&De (Calle Platería 3): Aurora Plazza, jazz íntimo

A las 18 horas

Zocomur (Calle Apóstoles 2): Conservatorio de Danza/Español

(Calle Apóstoles 2): Tinezzova (Calle Sánchez Madrigal): Viasonora , blues-rock

(Calle Sánchez Madrigal): , blues-rock Quarta Rimadesio (Calle Frenería 5): ASSIDO , danza

(Calle Frenería 5): , danza Busatsu (Calle Serrano Alcázar 1): Alec López , pop

(Calle Serrano Alcázar 1): , pop PestañArte (Plaza Preciosa 4): Matraca y Miori , música/performance

(Plaza Preciosa 4): , música/performance De&De (Calle Platería 2): No name, música experimental

A la 19 horas

Momo (Calle Zarandona 1): Boud , pop experimental

(Calle Zarandona 1): , pop experimental Teatro de Sueño (Calle Aurora 5): Conservatorio de Danza de Murcia / Contemporáneo

(Calle Aurora 5): Serrano Alcázar (Calle Jabonerías 16): Le Poisson Volant , espectáculo íntimo y energético

(Calle Jabonerías 16): , espectáculo íntimo y energético Mármol (Calle González Adalid 13): Sara Giannatiempo , danza contemporánea/performance

(Calle González Adalid 13): , danza contemporánea/performance Lain (Gran Vía 24): Lain , música experimental

(Gran Vía 24): , música experimental Educania (Calle Alfaro 8): Javi Zapata, indie poo rock

A las 20 horas