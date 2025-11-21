'La mujer de negro' en el Romea: el terror que convierte al espectador en niño

Esta noche, los espectadores del Romea conocerán la historia de Arthur Kipps, abogado de mediana edad, que contrata un teatro y alquila los servicios de un actor profesional para que le ayude a recrear un suceso fantasmagórico que le sucedió hace años a él y a su familia en torno a 1950. Kips necesita que la historia salga a la luz y además tiene la esperanza de que esto le sirva de exorcismo, y así quedar liberado para siempre. El resultado de esta idea, es la terrorífica historia de La mujer de negro, que hoy llega al Teatro Romea de Murcia.

¿Tan terrorífica? «Diría que depende de la sensibilidad de cada uno. Para los sensibles, pues sí puede ser terrorífica, pero el resto lo debe vivir como un miedo reconfortante. Lo que sí es para todos es una obra inmersiva donde el espectador se va transformando en niño al escuchar la historia y, sin darse cuenta, está dentro de la historia y participa de ella»,explica el actor Diego Braguinsky. El éxito de esta pieza que lleva más de tres décadas girando es que conecta a como es el teatro dentro del teatro. El teatro como punto de partida y la interpretación como exorcismo. Un verdadero reto apasionante tanto para los actores (Jordi Ballester y Diego Braguinsky) como para la directora Rebeca Valls que le ha dado un «nuevo aire» a este clásico basado en la novela homónima de Susan Hill, adaptada por Stephen Mallatratt para la escena en 1987. «Esta versión poco tiene que ver con la original porque los tiempos son diferentes. Se ha adaptado a la narrativa actual porque ahora los cuentos se cuentan de otra manera», apunta el actor que define la obra como un «cuento gótico».

Horarios Viernes, 20.00 horas Teatro Romea de Murcia 18, 20 y 22 euros

«En general , el público vive una experiencia satisfactoria, porque es difícil en estos tiempos ver en un teatro una obra de terror porque las sensaciones son muy difíciles de crear y porque la oferta, no nos vamos a engañar, va por modas. Ahora todo son comedias y musicales. El terror parece que se ha pasado al cine y a la televisión. Nosotros, en directo y sobre el escenario, creamos lo que podríamos llamar un miedo sencillo, artesanal y sicológico, nada gore. No se trata de tirar dos litros de sangre porque eso no da miedo, da asco», comparte Braguinsky tras ensalzar el espacio en el que se realiza la pieza, el teatro Romea. «Se ajusta perfectamente a lo que necesitamos, porque tiene de todo para ser sorpresivo y sorprendente por lo que el espectador lo vive todo de una manera especial», valora.

La Mujer de Negro, ba sada en la novela de Susan Hill, fue adaptada para la escena en 1987 por Stephen Mallatratt. Después de 30 años ininterrumpidos de éxito, se ha convertido en la obra de teatro no musical más longeva, después de La Ratonera de Agatha Christie, en el West End londinense, pero la pieza es actual. «Hemos querido potenciar la parte conceptual de la función con la escenografía y el vestuario. Y dotarlo de nuevos y mágicos efectos que potencien el mundo del más allá, con el ilusionismo, la música y las proyecciones, para que los espectadores vivan una experiencia inmersiva de terror. Un género fascinante y atrayente para el gran público que pocas veces se ha llevado al teatro. Además, el texto conecta con la esencia más animal del ser humano, por tanto es inevitable identificarse y por eso mismo es una experiencia única», reflexiona Diego Braguinsky.