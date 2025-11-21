Mowgli y Baloo toman el escenario del Capitol de Cieza
El Teatro Capitol de Cieza acoge este sábado el espectáculo El libro de la selva, el musical, de El Molino Producciones. El oso Baloo, la pantera Baguera, el mono Shere Khan, y por supuesto Mowgli, entre otros personajes provenientes de la magnífico relato de Rudyark Kipling transportarán al público a la selva para hablarnos del respecto hacia el medio ambiente y el amor por la naturaleza, pero también del valor de la familia, el espíritu de equipo y la importancia del aprendizaje. Todo ello por medio de canciones y coreografías originales.
Horario
Sábado, a las 18 horas.
Teatro Capitol de Cieza.
6 euros.
