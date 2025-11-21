Israel Fernández exhibe su dominio del cante en el Teatro Circo de Murcia

Referente indiscutible del flamenco de hoy, fiel a la tradición en su cante y composiciones, Israel Fernández desarrolla un lenguaje musical tan ortodoxo como propio y evolucionado. Ha fusionado con elegancia el flamenco con el soul o el funk. Tiene la virtud de dominar los cantes. Desde Camarón a Morente, de La Niña de Los Peines a Porrina, le atraviesan muchas corrientes, y llega a cantes que apenas se visitan. En las peñas flamencas, donde prima la escucha, el conocimiento y el respeto, realizó una gira junto al veterano tocaor Antonio 'El Relojero'. Un homenaje a esos lugares de encuentro único para la afición, del que surgió el disco que ahora presentan.

Historia de una amistad

Israel (Corral de Almaguer, Toledo, 1989) no ha dejado de crecer como artista desde que con tan solo 11 años consiguió el triunfo en el concurso de TVE Tu gran día. Su particular manera de interpretar el cante tradicional ha logrado captar la atención de nuevos públicos y le ha permitido trascender más allá de los límites del género. En su cante, según los expertos, confluyen el legado de los maestros con el don innato y la frescura interpretativa y creativa que él aporta a todo lo que toca. Por amor al cante es su último proyecto discográfico, pero también es la historia de pasión y amistad que forjó con el guitarrista madrileño Antonio 'El Relojero'. Se conocieron por casualidad en un concurso flamenco hace 12 años, y obtuvieron el primer premio. Desde entonces, Israel quedó enamorado de su toque y su afición desbordante. Juntos navegan por las voces de Chacón, Pastora, Mojama, Carbonerillo, Cojo Luque, Corruco, La Pompi o Isabelita de Jerez, entre otros tantos, y por las guitarras de Niño Ricardo, Montoya, Miguel Borrull o Manolo de Badajoz.

Israel Fernández y 'El Relojero' han recuperando formas, sonoridades y sentimientos que apenas se escuchan hoy en día

Un viaje por la memoria sonora del arte jondo

Durante años, Israel persiguió este proyecto. Al reencontrarse en 2023 emprendieron, esta vez sí, un viaje para conectar con la afición flamenca más profunda, la de las peñas flamencas. Un auténtico viaje “por amor al cante” y al flamenco que les ha llevado a grabar un disco en directo sacado de estas actuaciones, donde muestran un repertorio y unas formas poco usuales en la actualidad. Una travesía por la memoria sonora del flamenco, recuperando formas, sonoridades y sentimientos que apenas se escuchan hoy en día. Se dice de Israel Fernández que es el cantaor con más temple y conocimiento del arte jondo de la actualidad; muchos ya lo comparan con Camarón, y ha recibido elogios de José Mercé, Arcángel, Raimundo Amador o Chano Domínguez. El concierto en el Teatro Circo Murcia será una oportunidad excepcional para sumergirse en ese universo de sabiduría popular, compás y verdad.

Sábado, 22 de noviembre | 20:00 horas | Teatro Circo de Murcia. 25/30/35€