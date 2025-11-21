El icono del trap y del reguetón mundial Anuel AA llega a Murcia con su ‘Real Hasta la Muerte Tour'

Tras varios años dedicado exclusivamente a festivales internacionales, Anuel AA vuelve a España con gira propia, en la que recorrerá ocho ciudades durante este mes de noviembre, aunque algunas fechas han sido canceladas por enfermedad del artista. El puertorriqueño, icono del trap y del reguetón mundial, actúa en Murcia dentro de su gira europea Real Hasta la Muerte Tour 2025. Presentará una selección de temas emblemáticos y últimos lanzamientos. Con este evento, Las Noches del Malecón despedirá su séptima edición.

Nacido en Carolina (Puerto Rico) en 1992, Enmanuel Gazmey Santiago inició su carrera en 2010 con el apoyo de Ñengo Flow y Ozuna, alcanzando fama mundial en 2015 con La ocasión, junto a Arcángel y De La Ghetto. Tras su regreso con el álbum Real hasta la muerte (2018), Anuel AA ha mantenido una trayectoria ascendente con éxitos como Culpables y Secreto. Recientemente Anuel AA regresó al nº 1 de la lista Latin Airplay de Billboard con Pórtate bonito, su primera colaboración con Blessd, y también su primer nº 1 en más de tres años, desde que Ley seca, con Jhayco, liderara durante una semana en febrero de 2022. En total ha obtenido 11 números uno.

Uno de los artistas más influyentes del urban latino

El tour promete un despliegue escénico sin precedentes, con una producción audiovisual de alto impacto y un repertorio que combinará sus últimos lanzamientos con los grandes éxitos que convirtieron a Anuel AA en un fenómeno mundial: Más Rica Que Ayer, Secreto, Amanece, Ella Quiere Beber y Real Hasta La Muerte... Conocido por su fraseo crudo, su voz grave y un estilo marcado por letras que navegan entre la calle, el éxito y la vida personal, se convirtió en uno de los artistas más escuchados de su género en la última década. Su salto definitivo llegó con Real Hasta la Muerte, publicado el mismo día que salió de prisión, y que supuso un fenómeno de ventas y reproducciones en plataformas.

Tras años centrado en festivales internacionales, el ícono del reguetón retoma su gira propia que pasará por ocho ciudades españolas

A partir de ahí consolidó una carrera internacional llena de éxitos, colaboraciones (Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin, Bad Bunny, Karol G. …) y reconocimientos, en premios como los Billboard Latin Music Awards, donde fue distinguido como Nuevo Artista del Año, nominaciones en los Latin Grammy, en los Premios Lo Nuestro... En los últimos años lanzó trabajos como Las Leyendas Nunca Mueren y su secuela, LLNM2, con los que mantuvo su presencia en las listas internacionales. Con millones de seguidores en todo el mundo, Anuel AA continúa siendo una de las figuras más influyentes del género urbano.