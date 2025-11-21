La gira de Operación Triunfo 2025 hará parada en Murcia

Operación Triunfo 2025 anuncia nuevas ciudades, entre ellas Murcia, que se suman a la gira por el país que llevará a cabo esta edición el año que viene. El proyecto de conciertos del programa emitido en Prime Video traslada al directo la evolución artística de los participantes, con actuaciones individuales, números colectivos y una producción adaptada a grandes escenarios.

Los participantes de la actual edición de OT deleitarán a sus fans murcianos con las mejores canciones del programa el próximo 27 de junio en la Plaza de Toros de Murcia.

Las entradas para disfrutar del concierto de Operación Triunfo en la capital murciana ya están a la venta en https://giraot2025.com/ a un precio desde 55 euros.

Todas las fechas de la gira de OT 2025

Los 'triunfitos' actuarán en un total de trece ciudades de España. El programa ya anunció hace unas semanas que pasarían por Madrid, Barcelona y Valencia los días 3, 10 y 18 de julio del 2026, respectivamente, y este jueves sumó otras diez localidades a la gira.

Bilbao será por ahora el primer escenario al que se enfrentarán en la gira, el próximo 18 de abril, en el Bilbao Exhibition Centre. Un día después, se celebrará un concierto en el Coliseum de A Coruña, mientras que Granada y su plaza de toros serán el destino de los concursantes el 8 de mayo de 2026. Ya en junio, el día 27, cantarán en la plaza de toros de Murcia, cita a la que seguirán los conciertos de Madrid y Barcelona.

El 17 de julio será el turno de Alicante, concretamente en El Muelle Live, un día antes del concierto en Valencia. El Magdalena en Vivo de Santander se abrirá para OT y sus fans el 27 de julio y, cuatro días más tarde, actuarán en el Festival Marenostrum de Fuengirola (Málaga). Chiclana de la Frontera (Cádiz) y su Concert Music Festival serán su destino el 8 de agosto y, ya en septiembre, cantarán en el Pabellón Príncipe Pío de Zaragoza, el día 12; y en el Centro Hípico de Mairena del Aljarafe (Sevilla), el 18.