Fernando Rubio: "En estos tiempos nos hemos acostumbrado a poder escuchar los discos sin tenerlos"

El nuevo álbum de Fernando Rubio & The Inner Demons se titula Luzzy. Es en directo, lo edita Perdición e incluye 16 canciones del concierto que ofrecieron el 7 de noviembre de 2024 en el 43º Cartagena Jazz Festival. Se trata de un clásico instantáneo, del que se degusta todo, especialmente esas piezas que se enredan en lo más profundo del alma y crecen con cada nota y cada estrofa. Juan Carlos Sánchez, además del sonido en directo, hizo una excelente grabación por pistas, que Fernando, el león de Cartagena, ha mezclado y masterizado.

Fernando Rubio (voz, guitarra y armónica) y sus Inner Demons (Paco Del Cerro, batería y coros; Joaquín Talismán, guitarra y coros; Román García, bajo y coros; Carlos Campoy, teclados, percusión y coros) enfocaron ese concierto como una presentación de Stay Cool, así que predominan las canciones del que era su último álbum en ese momento, después de su gira nacional del año pasado en el circuito GPS.

Siempre me ha gustado hacer versiones. Lo paso muy bien tocando canciones que amo

El resto se completó con canciones de otros discos y algunas versiones que siempre les gusta tocar, buscando que sea ameno y que haya variedad de estilos e intensidades, con unas dinámicas insuperables que le permiten pasar de un fraseo improvisado indescriptiblemente excéntrico a la pasión pura en el inmediato aliento posterior. Les pilló en muy buena forma después de un año de muchos conciertos, y fue cálido, en casa y con un público muy cariñoso y entregado. El resultado deja sin aliento, un disco indispensable.

Rebosante de creatividad, inspirador y conmovedor, Luzzy, dedicado a Nacho Para, líder de Bantastic Fand (de la que Fernando también formó parte), es una escucha imprescindible en la que sumergirse durante horas para sentir cómo el espíritu se eleva por encima del suelo. Demuestra una vez más que Fernando Rubio es uno de los grandes músicos de su generación, un pura raza tostado al sol del Mediterráneo.

Luzzy incluye 16 canciones del concierto que ofrecisteis los Inner Demons en el Cartagena Jazz Festival de 2024. ¿Había una idea determinada de grabar un disco en directo o surgió a posteriori tras escuchar la grabación?

La idea surgió cuando escuché la grabación. Normalmente le pido al técnico de sonido que grabe el concierto, cuando el equipo lo permite, y la que hizo esa noche Juan Carlos Artés fue estupenda. Y como el concierto también fue especial, en cuanto lo escuché me di cuenta de que tenía que sacarlo. Además, al tener las pistas por separado, he podido mezclarlas a mi gusto, y he quedado muy satisfecho con el resultado.

Vuestro disco en directo captura la energía de la banda sobre el escenario. ¿Qué buscabais transmitir con la grabación de un álbum en vivo y qué diferencia la experiencia del directo de The Inner Demons de la versión de estudio de vuestras canciones?

Cuando grabas en estudio es como tomarle una foto a la canción. Muchas veces está recién nacida, pero seguirá creciendo, y hay muchas cosas que no sabes de ella. Cuando la vas tocando en distintos formatos es cuando te va mostrando todo lo que contiene. Por ejemplo, Sad Sad Day aparece en el disco con una instrumentación mínima, apenas un par de guitarras y un piano, y con los Inner Demons se convierte en uno de los momentos más poderosos de los conciertos. Las canciones van cambiando de forma según las tocas, y mola que sea así.

A propósito de vuestra participación en el Cartagena Jazz Festival, ¿qué se siente al tocar en un festival de ese calibre en vuestra ciudad ? ¿Cambia la preparación o la energía respecto a otros conciertos?

Siempre es una ocasión especial. Es un festival que sigo desde la primera edición, en el que me gusta mucho tocar. He visto magníficos conciertos en él, y hemos tocado, desde los tiempos de Ferroblues, en diversos escenarios: en la calle, en el Teatro Circo, incluso en la discoteca La Dama de Oro, compartiendo cartel con Lou Donaldson o Marcus Miller. En este caso, al ser una sala como El Luzzy, con el público sentado, pudimos plantear un concierto con momentos más tranquilos, y recuperar algunas baladas, como Last Night I Dreamed Of You, que aparece en el nuevo disco.

¿Cómo escogiste el repertorio? ¿Resultó complicado?

Lo enfocamos como una presentación de Stay Cool, así que predominan las canciones del que era nuestro último álbum en ese momento. El resto es completar el show con canciones de los otros discos y algunas versiones que siempre nos gusta tocar, buscando que sea ameno y que haya variedad de estilos e intensidades. La verdad es que cada vez es más complicado, porque ya son cuatro discos (cinco con Luzzy), y canciones de nuestra época de Ferroblues, y hay que dejar muchas fuera.

Tu sonido se mueve con soltura entre Americana, R&B, rock, soul, blues y country. ¿Cómo lográis fusionar tantos estilos sin que el sonido final se disperse, manteniendo a la vez esa autenticidad tan valorada?

Son los estilos que he escuchado toda mi vida, y los tengo muy interiorizados. Y lo mismo ocurre con los demás miembros de los Demons. Supongo que es algo natural. En realidad es lo que hacen muchos de los grandes del rock, empezando por los Beatles, que oían todo tipo de música americana y la procesaban a su manera, y en sus discos te encontrabas canciones de muy diferentes géneros.

Mantienes tu trabajo en plataformas como Bandcamp, que a menudo ofrecen una conexión más directa y cercana con el público. ¿Qué ventajas encontráis en este modelo de distribución y cómo es la relación que establecéis con vuestros seguidores?

En estos tiempos nos hemos acostumbrado a poder escuchar los discos sin tenerlos. Eso es lo que ofrecen las plataformas, con muy poca retribución para los artistas. Por un lado está bien, porque permite que te puedan oir en cualquier punto del planeta, pero, por otro, es muy difícil abrirse paso entre la avalancha de novedades. Afortunadamente, también hay un grupo de seguidores que procuran adquirir el CD o el vinilo y apoyar a los músicos que les gustan. Esa es la razón por la que yo sigo publicando en formato físico, cuidando todo lo posible el diseño y la calidad del audio, para que merezca la pena tener el disco.

A menudo incluyes versiones de clásicos como Town Called Malice de The Jam en tus directos. ¿Qué criterio sigues a la hora de seleccionar una versión para hacerla tuya? ¿Qué te atrae de esa canción en particular?

Siempre me ha gustado esa canción, desde que la escuché, cuando salió, con ese ramalazo soul. Y la toco desde hace muchos años, tanto en solitario como con grupo. La recuperamos para los Inner Demons hace un par de años, que actuábamos en el Caravaca Power Pop, y a la gente le encantó, así que se quedó de fin de fiesta en muchos conciertos del año pasado. Siempre me ha gustado hacer versiones. Lo paso muy bien tocando canciones que amo. Se aprende mucho, y descansa uno de sí mismo. Es un guiño a los que las conocen y las disfrutan como nosotros, y aportan matices diferentes al repertorio.

Vuestra música a menudo se define por la emoción cruda. ¿Qué papel juega la improvisación o la química del momento en vuestros ensayos y en el escenario?

Arreglar y grabar una canción en el estudio es como lanzar una propuesta. Haces que la canción funcione y quede bien, pero luego, al llevarla al ensayo, cada uno de los músicos coge parte de esos arreglos y aporta otros, con los que se siente más cómodo, haciéndola suya. Si echo algo de menos, lo digo, pero intento que quede espacio para que cada uno haga lo que prefiera, y para la improvisación, sobre todo en algunos solos. Como sabes, soy muy fan de Dylan, que es famoso por hacer versiones irreconocibles de sus propias canciones. Yo no llego a tanto, pero me gusta dejar esa puerta abierta.

Hablemos de Cry (quizás como versión o influencia). Teniendo en cuenta la popularidad del tema de Jon Batiste, ¿qué te inspira de su trabajo, cómo la adaptáis al sonido de The Inner Demons?

Conocí esa canción viendo un Tiny Desk Concerts suyo, un miniconcierto de la NPR americana, que se puede ver en Youtube y que recomiendo a todo el mundo. Ahí la toca con un grupo de chicas jóvenes, y hacen una versión maravillosa, más sencilla que la del disco, y que me cautivó inmediatamente. Tuve que bajarle mucho el tono para adaptarla a mi voz, ya que no tengo ese falsete de Batiste, pero por lo demás es una canción fácil de tocar para los Inner Demons.

Con tu amplia trayectoria desde Ferroblues y Ley Seca, y la conexión con Bantastic Fand, ¿qué dirías que has aprendido con The Inner Demons que no habías descubierto en tus proyectos anteriores?

En una banda siempre hay un componente de química, como en todas las relaciones humanas, y cada una tiene su propia dinámica. Los Demons son amigos de toda la vida, con los que he compartido muchas otras experiencias musicales, y nos conocemos muy bien. Somos un grupo muy versátil y podemos tocar estilos muy diferentes adaptándolos a nuestro sonido. Es cuestión de dejar que la cosa respire, y de tener confianza en los demás.

Beast of Burden de los Stones, ya la tocabas con Ferroblues hace años. Seguro que de haber seguido Amador entre nosotros se habría subido a cantarla. ¿Está pendiente recuperar la memoria y las canciones de Ferroblues?

Amador y Ferroblues están siempre muy presentes en mi memoria, y forman parte de lo que soy. Y creo que Carlos Campoy diría lo mismo (él fue quien propuso recuperar Beast of Burden para los Demons). Tristemente, Amador ya no está y nadie puede cantar como él lo hacía, pero ahí quedan los discos, y las canciones, que seguimos tocando. Hay muchísima gente que no olvida a Ferroblues, con quienes compartimos noches de juventud inolvidables, y nos lo demuestran continuamente. Pero yo prefiero centrarme en el presente y en el futuro, y dedicar mis energías a lo que estoy haciendo ahora. Creo que es más útil y más sano.

La mayor parte de compositores sienten a partir de cierta edad que ya han hecho todo lo que podían hacer. No es tu caso. ¿Qué canción te define más, cuál no te cansas de cantar?

Hay muchas, pero, ya que me lo preguntas, te diré que siempre disfruto cantando Thank You For Being There. No sé si me define más que otras, pero fue como un regalo, muy fácil de componer, como si ya existiera y solo hubiera que agarrarla. Y siempre que la canto intento hacer algún giro diferente.

El disco está dedicado a la memoria de Nacho Para. ¿Cómo surgió vuestra conexión musical y cómo se traduce su influencia o aportación en tu sonido o en algún proyecto concreto?

Nacho me buscó para tocar con Bantastic Fand en 2016, y siempre se lo agradeceré. Lo pasé muy bien tocando con él, disfrutando de su amistad y de su buen humor. Era un tipo muy sabio, con una determinación férrea para hacer lo que quería hacer, en la música y en la vida, y su convicción me transmitió mucha fuerza para seguir con lo mío. A menudo, a la hora de tomar algunas decisiones, me pregunto qué haría él.

At Folsom Prison -Johnny Cash (1968)-, Before The Flood -Bob Dylan & The Band (1974-). It’s Too Late To Stop Now (1974) -Van Morrison- son algunos discos que han retratado a alguien en un momento concreto y especial de su carrera ¿cómo crees que te retrata a ti Luzzy?

Creo que este disco refleja un muy buen momento, con el grupo muy rodado, después de hacer la gira GPS del año pasado, con un buen repertorio de canciones, seguros y muy cómodos en el escenario. La noche del concierto del Luzzy teníamos además un público estupendo, gente de mi ciudad que nos sigue desde el principio, y eso generó una atmósfera difícil de superar. Afortunadamente se grabó, y ahí queda, para quien quiera disfrutarlo.