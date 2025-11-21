Esencia, de Echanove y Climent, en un laberinto de percepciones en el Villa de Molina

Juan Echanove y Joaquín Climent suben esta noche a las tablas del Villa de Molina con Esencia, una de las obras más enigmáticas de Ignacio García May. En esta «conspiranoica» comedia, los actores dan vida a Pierre y Cecil, dos viejos amigos que se reencuentran después de muchos años. Mientras conversan, sus palabras se mezclan con recuerdos esquivos y reflexiones bajo la sombra de un escritor al que aguardan… aunque tal vez su presencia haya estado allí desde el primer momento. Esencia promete ser un laberinto de percepciones donde la realidad se tambalea y se torna difusa. Es una invitación a la reflexión y al cuestionamiento de nuestras propias certezas, una exploración sobre la realidad que nos rodea.

Horario Viernes, a las 20 horas Teatro Villa de Molina 20 euros