Esencia, de Echanove y Climent, en un laberinto de percepciones en el Villa de Molina
Juan Echanove y Joaquín Climent suben esta noche a las tablas del Villa de Molina con Esencia, una de las obras más enigmáticas de Ignacio García May. En esta «conspiranoica» comedia, los actores dan vida a Pierre y Cecil, dos viejos amigos que se reencuentran después de muchos años. Mientras conversan, sus palabras se mezclan con recuerdos esquivos y reflexiones bajo la sombra de un escritor al que aguardan… aunque tal vez su presencia haya estado allí desde el primer momento. Esencia promete ser un laberinto de percepciones donde la realidad se tambalea y se torna difusa. Es una invitación a la reflexión y al cuestionamiento de nuestras propias certezas, una exploración sobre la realidad que nos rodea.
Horario
Viernes, a las 20 horas
Teatro Villa de Molina
20 euros
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
- Estas son las plazas que el SMS quiere sacar en la próxima oposición
- Encendido de las luces de Navidad en Murcia: Toma forma el árbol de la Circular y regresa el Jardín de los Sueños al Malecón
- Un espectáculo lumínico de drones encenderá la Navidad en Cartagena
- El Ministerio da luz verde al proyecto para construir ocho diques de laminación en la rambla de Cobatillas
- El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
- En directo: Palma-ElPozo Murcia