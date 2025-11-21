Dani Fernández ofrecerá un concierto en Murcia en junio: fecha y venta de entradas

Tras consolidarse como uno de los grandes nombres del pop rock español y firmar un 2025 inolvidable, Dani Fernández anuncia La Insurrección Tour, una nueva gira que marcará una nueva etapa en su carrera y que pasará por Murcia.

El artista ofrecerá un concierto el próximo 6 de junio en el Espacio Norte de Murcia, que abrirá sus puertas a las 20.00 horas. Las entradas ya están a la venta aquí a un precio de 49,50 euros. "Como hemos hecho siempre, seguimos apostando por poner los tickets lo más asequible posible (teniendo en cuenta el nivel de producción que llevamos) y no hay ni VIP, ni Golden, ni nada parecido. Precio único en todas las zonas para que sea lo más democrático posible", señaló el propio artista.

Dani Fernández plantea la gira no sólo como una serie de conciertos, sino como una declaración de intenciones, un punto de inflexión. "Nace de una idea poderosa: la sociedad actual vive atrapada en un zoo digital, un espacio de exhibición permanente donde la validación externa condiciona la vida cotidiana. Sin embargo, incluso en este entorno hipercontrolado aparece una grieta, una luz que invita a reaccionar. La insurrección que propone Dani no es violenta, sino consciente", reza la información sobre su espectáculo.

Así, la gira promete ser "un movimiento que anima a salir de la caja, abrazar la propia imperfección y desafiar la cultura del juicio constante". El tour recorrerá las ciudades más importantes de España y recalará de nuevo en el mítico Lunario de Ciudad de México.

Fechas y ciudades de los conciertos de Dani Fernández en España en 2026

Dani Fernández hará las siguientes paradas en su gira: