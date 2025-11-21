Cosplay, 'k-pop' y cultura japonesa: así será la jornada del sábado en Murcia se Remanga

El Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia se convierte durante todo el fin de semana en el gran punto de encuentro para los amantes del anime, el cómic japonés y el pop asiático con la celebración de una nueva edición del Salón ‘Murcia se remanga’. Este viernes, desde primeras horas de la mañana, la entrada al recinto ferial se ha ido llenando de personajes de lo más variopintos que han conseguido convertir la huerta murciana en un barrio de Kioto. El intrépido ninja Naruto; Luffy, el capitán de sombrero de paja y toda su tripulación de One Piece, o los aprendices a guerreros dragones de Akatsuki no Yona han sido algunos de los invitados a esta gran fiesta de la cultura nipona. Y es que los ‘cosplayers’ (aquellos visitantes que se maquillan y disfrazan para interpretar a sus personajes de ficción preferidos) han vuelto a convertirse en el alma y el verdadero motor de esta feria, ya que aportan mucho colorido y animación al encuentro. Así, han conseguido transformar cada pasillo del Villegas en un escenario vivo y que el público experimente la magia del género más allá de las páginas y las pantallas.

El recinto del Auditorio Victor Villegas se llenó de personajes de anime desde primera hora de la mañana / ISRAEL SANCHEZ

Combates de videojuegos al son de los taikos

A partir de las dos, cuando los aficionados más jóvenes terminaron las clases en el instituto y la universidad, el Salón comenzaba a estar a pleno rendimiento. Aunque la actividad se repartía por todo el recinto, fue la Zona Gamer la que concentró gran parte de la expectación, ya que desde primera hora de la tarde se iniciaron los torneos. Este espacio se convertía en una especie de estadio deportivo en el que los asistentes podían presenciar combates de Super Smash Bros Ultimate, duelos de Dragon Ball Sparking Zero y a cazadores de Pokémon Go en plena acción.

Otros espacios multitudinarios fueron las zonas Matsuri y Cobalto, donde se desarrollaron diversos talleres creativos. Allí podían ver mesas llenas de jóvenes fabricando pinzas de Bakugo, doblando papel para crear Kanzashis (ornamentos para el cabello utilizados en peinados tradicionales japoneses), preparando omamori (amuletos para atraer la buena suerte), moldeando espadas y otras armas con hama beads (cuentas de plástico con las que crear objetos) o elaborando medallas y otros trofeos codiciados por los entrenadores Pokémon.

Los superhéroes también tienen su hueco en los 'cosplay' de los visitantes del 'Murcia se remanga' / ISRAEL SANCHEZ

A pesar del frío, el ambiente en el exterior del recinto fue igual de intenso, con visitantes probándose kimonos, escribiendo deseos en tablillas, aceptando el desafío de pelear en un tatami de sumo acolchado o poniendo a prueba su pulso en los concursos de habilidad con los palillos. Además, los ‘otakus’ más en forma pudieron participar en competiciones de softcombat (simulaciones donde los participantes emplean armas acolchadas y seguras), batiéndose en un duelo del salvaje oeste o practicar el tiro con arco. A todo este bullicio se sumaba el ruido de los bahi (baquetas) de los taikos (tambores japoneses) en Nintendo Switch.

Grandes éxitos del K-pop

Mientras tanto, la carpa de escenario principal también se llenaba de música desde primera hora de la mañana, con un micrófono abierto de karaoke, seguido de randomplays (listas de música reproducidas de forma aleatoria) y los esperados conciertos de Bunny y Viviette, que, con su amplio repertorio de versiones de éxitos K-pop, consiguieron reunir a un público muy entregado que, con cámara de móvil en mano, no paró de bailar.

Además, los amantes del anime y la ilustración tuvieron la oportunidad de asistir a charlas de invitados de la talla de Hidenori Matsubara, Yoshihio Watanabe, Ruki o Jon Samiego, entre otros ‘ídolos’ de este género, que compartieron sus secretos artísticos con los asistentes a través de demostraciones en vivo.

Imprescindibles del sábado

Si el ambiente de este viernes ha sido intenso, el sábado se perfila como el día grande del Salón, con una programación cargada de actividades que conseguirán llenar tanto el interior como el exterior del recinto ferial:

Concurso de cosplay

El Auditorio se convertirá en el epicentro del concurso de cosplay, uno de los actos más divertidos y coloridos ya que los visitantes lucirán sus mejores galas al convertirse en sus personajes de anime y manga favoritos. A esta propuesta se sumará el concurso de dance en sus modalidades individual y grupal.

Encuentros con creadores

Durante la jornada del sábado, los visitantes podrán conocer a grandes artistas vinculados al mundo del manga como los cosplayer profesionales Grotek y Gusy; la diseñadora de vestuario maquilladora e ilustradora Anna Aërien; las cantantes y compositoras Miree e Ivy Queen.

Cultura nipona

Para los visitantes que quieran vivir la cultura nipona más intensamente, este sábado tienen una cita en el anexo del Auditorio, donde se realizarán actividades tradicionales como conocer la ceremonia del té, aprender a cuidar de un bonsái y dominar el arte de la papiroflexia. En paralelo, los stands comerciales vivirán su jornada más concurrida, una oportunidad para llevarse a casa merchandising exclusivo.