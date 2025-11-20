Estos son los conciertos en las salas de la Región este fin de semana

La escena musical murciana vive un intenso fin de semana con la llegada de artistas tan diversos como L.A., que presenta su renovado A Modern Tour EP, y la energía de Alavedra y el dream pop atmosférico de Sueño Xanadú dentro del Ciclo Asfalto. El jazz toma el relevo con la voz magnética de Noa Levy y el pianista Paul Edis en su homenaje a Bill Evans, mientras Lorena Álvarez estrena El poder sobre una misma. El blues pantanoso y psicodélico de Guadalupe Plata, el punk afilado de Rata Negra con su nuevo álbum Hawai, y el regreso triunfal de La M.O.D.A. con San Felices, completan una programación donde conviven pasado y presente, experimentación y guitarras incendiarias, confirmando el buen excelente estado de la música en directo.

Tras una época en solitario, Luis Albert Segura vuelve a salir de gira con su banda, L.A. / L.O.

L.A. y su odisea moderna

L.A. sale de nueva gira con el EP A Modern Tour. El refinado artista indie pop mallorquín Luis Albert Segura volvía a la actualidad en 2024 con nuevo álbum, el séptimo: A Modern Odyssey (Virgin), una nueva colección de canciones que van de la pista de baile a momentos más íntimos, producido por Antoni Noguera (Heavenly Hell, King of Beasts) y el propio Luis A. Segura. Tras 14 años al frente de L.A., la banda que él mismo fundó, anunció un parón indefinido, abriendo una nueva etapa en su carrera musical.

En esta ‘odisea moderna’ se usó la tecnología, desde la portada hasta la propia música, combinando instrumentos reales con virtuales y generando texturas frescas, sonoridades nunca antes exploradas por el artista. Su gira de presentación le llevó por destacados festivales con una renovada puesta en escena, más festiva. Ahora L.A. regresa con el anuncio de su nueva gira de otoño y de un EP especial para acompañarla: A Modern Tour EP (Virgin): cinco canciones donde captura la energía y el sonido actual de la banda. Para ello ha recuperado tres de sus éxitos en discos anteriores y los ha filtrado a través de la perspectiva actual de sus directos. Perfect Combination, Leave it all behind o Turn the lights on suenan como lo hacen en el escenario de la gira A Modern tour 2025. Además, revisita a la inversa dos de los singles de A modern odyssey, dominando el indie rock de corte más clásico en Right time y Miss you again.

Con este lanzamiento, L.A. sienta las bases de sus próximos conciertos, donde la potencia del rock se unirá al hedonismo del baile. La gira, que dió comienzo a finales de octubre, recorrerá varias ciudades españolas para presentar en directo las canciones del nuevo EP y los éxitos de su carrera.

Sábado 22 | Sala Rem | 21,00h. | 18€

El grupo de pop barcelonés Alavedra / L.O.

Alavedra y Sueño Xanadú en el Ciclo Asfalto

El Ciclo Asfalto es la última apuesta de Producciones Vistabella, la promotora de Grabaciones Vistabella. El colectivo murciano nació en 2020 con la misión de promocionar a las bandas de Murcia que luchaban por llegar a públicos más amplios y vertebrar la escena musical regional a través de la cooperación.

Desde Barcelona, Alavedra, grupo de pop de guitarras que toma su nombre del que fuera ‘conseller’ de Jordi Pujol, aterriza con uno de los conciertos más gamberros y divertidos del momento. Este cuarteto de pop bailable con toques tropicales y mucho sentido del humor hará disfrutar a toda la audiencia con canciones que transmiten fuerza y pasión. Son una de las voces más sólidas de la escena independiente. Publicaron hace unos meses Feliz a la fuerza (The Yellow Gate Records, 24), su segundo álbum, que ha recibido un importante feedback. Con él continúan batallando desde la escena underground estatal con su distintivo humor postmoderno y su personal sonido.

Alavedra fabrican píldoras de efervescencia pop, y su imaginario es pura cotidianidad millennial. En La jota del poliamor, uno de sus himnos más recientes, cantan: "Todos mis amigos tienen novia menos yo. ¿Por qué se me ha ocurrido ahora hacerme del poliamor?". Sus conciertos son fantasía y fuegos artificiales salpicados de cerveza derramada en medio de pogos y risas. Están en algún lugar donde confluyen el legado de The Strokes, Siniestro Total y Arctic Monkeys.

Tienda de Antigüedades es el nuevo EP de los murcianos Sueño Xanadú, producido por Marco Velasco (El Mirador), entre la nostalgia y la belleza del tiempo detenido, que consolida su identidad como una de las propuestas más prometedoras del dream pop murciano. Culmina una etapa de exploración sonora y estética que han ido construyendo con los adelantos Era Glacial, Cigarritos Virtuales y Trastiendas y Estanterías. El tema homónimo actúa como cierre emocional, una pieza de atmósfera melancólica donde el dream pop y el noise rock se funden en una producción cálida y analógica. Finalistas en Rendibú 2024 y CreaMurcia 2024, han compartido escenario con Los Estanques, Marcelo Criminal, Pony Bravo, La Paloma o La Plata. Han actuado en Lemon Pop, Warm Up y Big Up, y agotaron entradas en Sala Siroco (Madrid).

Viernes 21 | La Yesería | 21,30h | 12€

Noa Levy presenta en Jazzazza su nuevo disco, Portrait in Evans / L.O.

Noa Ley & Paul Edis Trío recrean a Bill Evans

Desde San Francisco llega la vocalista Noa Levy para presentar el álbum Portrait in Evans (2024) junto al pianista y compositor británico Paul Edis, ganador del Parliamentary Jazz Award, en una colaboración transatlántica única.

Así ha descrito la revista JAZZIT a Noa Levy: "vocalista única, al mismo tiempo clásica y contemporánea". Conquista al público con su estilo inimitable, su expresividad y su gancho como contadora. Ganó el Sheila Jordan Award en 2020 por su álbum You, Me & Cole, canta con auténtico swing y con una voz redonda y llena de belleza donde subyacen Ella Fitzgerald, Eva Cassidy o Carmen McCrae. Su presencia sobre el escenario es magnética.

Paul Edis, de gran relevancia en la escena jazzística británica contemporánea, es un músico dotado de gran creatividad y talento compositivo. Centrado en la música de Bill Evans, uno de los pianistas de jazz más influyentes y queridos de todos los tiempos, el concierto ofrece una perspectiva novedosa de su obra a través de interpretaciones vocales inéditas. La idea inicial para Portrait in Evans surgió después de que Noa y Paul tocaran juntos por primera vez en Londres hace unos años. La música profundamente emocional de Bill Evans fue la inspiración definitiva para reinterpretar su increíble obra bajo nueva luz ante los seguidores fieles, y para acercarla a los neófitos. Cada canción tiene una conexión con su vida, llena de acontecimientos, a menudo trágica. Dot Time Records estaban muy interesados en publicar el álbum tras escuchar las mezclas.

Las composiciones de Evans, algunas con letras originales escritas por Paul y Noa, están arregladas con esmero y respeto por la música y el arte de esta leyenda. Entre canción y canción, relatarán breves anécdotas sobre la vida y la trayectoria creativa de Evans, que permitirán adentrarse en su mundo emocional. Tanto si eres un fan de Bill Evans de toda la vida como si descubres su música por primera vez, esta es una gran oportunidad para experimentar su renombrada «mente universal».

Completan la formación el contrabajista Andrés Lizón y el batería Curro García.

Viernes, 21 de noviembre | Jazzazza. Algezares (Murcia) | 22:00H. | 15€

La asturiana Lorena Álvarez presenta en Ítaca su disco 'El poder sobre una misma' / L.O.

Lorena Álvarez, música a ras del cielo

El poder sobre una misma (Montgrí, 2025), nuevo disco (sexto) de la asturiana Lorena Álvarez, narra el proceso de una mujer que se rompe y se recompone. En los últimos años Lorena se ha convertido en uno de los grandes estímulos de nuestra canción, aunando tradición y contemporaneidad.

Hay una estirpe de artistas difíciles de clasificar. Lorena Álvarez (San Antolín de Ibias,1983) pertenece a esta estirpe. Un verso libre dentro del panorama musical español, cantautora punk, un alma inquieta que destila espontaneidad, referente de la canción de autora contemporánea... Ella se escabulle, se resiste a ser encasillada, abre camino a su paso con la firme convicción de que la poesía y la música aún tienen algo que decir, y sobre todo que el arte no se encuentra donde nos quieren hacer creer que está.

Compositora, productora, intérprete y pintora, entre la tradición y la vanguardia, desde su debut con La Cinta (2011) y discos como Anónimo (2012) o Colección de Canciones Sencillas (2019), Lorena irrumpió en la escena como un soplo de aire fresco; visionaria, exploró y reivindicó las posibilidades de la música folklórica, traspasando los límites habituales de la música tradicional y situándola en un nuevo contexto en el que la contemporaneidad y la tradición van de la mano sin complejos. En el El poder sobre una misma resuena la ensoñación rondadora sin despegarse de la tierra. O como dice ella, "es música a ras de suelo".

Acompaña a Lorena la murciana Magda Simar, una cantante de la generación de sonidos pop y digitales que en 2023 resultó finalista del certamen Crearte de Molina, con grandes referencias folclóricas. A través de sus letras canaliza todos sus sentimientos, transmitiendo gran variedad de emociones en un mismo concierto.

Viernes 21 | Ítaca (Murcia) | 21.00h. | 15/18€

Pedro de Dios Barceló y Carlos Jimena ofrecen un blues-rock psicodélico y garajero con su proyecto musical Guadalupe Plata / L.O.

Guadalupe Plata, blues pantanoso

En cualquier cruce de caminos de la Sartén de Andalucía podría aparecérseles el diablo, aunque no lo necesitan sobre el escenario: Guadalupe Plata (la banda underground española más internacional) se bastan ellos con su blues-rock psicodélico y garajero que araña el boogie, el country, el folk, la canción popular y lo que haga falta si es rápido y bailable.

El dúo ubetense -Pedro de Dios Barceló (guitarra y voz) y Carlos Jimena (batería)- marcaron para su epónimo primer Ep unas directrices claras: trabajo, militancia y pasión por los clásicos. Con estas premisas llevan funcionando desde 2007. Han actuado en todos los espacios imaginables y publicado seis álbumes sin título donde han fusionado blues con psicodelia o flamenco. Reconocidos con premios como Ojo Crítico, Impala y varios de la Música Independiente, han actuado por diversos rincones del planeta (Reino Unido, Europa, Sudamérica, EEUU,…), llegando a convertirse en el capricho confeso del mismísimo Iggy Pop (La Iguana no se ha cansado de lanzarles parabienes desde su programa de radio en la BBC).

Después de que Mike Edison se aliara con Guadalupe Plata para registrar un oscuro e irresistible decálogo de espirituales (The devil can’t do you no harm), el título del séptimo álbum, La ruina (de nuevo con Everlasting Records), quizás está relacionado con un juego de dados que aparece en la portada. Las almas de Hound Dog Taylor, Captain Beefheart o Bo Diddley revolotean por los surcos, como cabría esperar.

Guadalupe Plata dan a degustar un brebaje diabólico: nuevo disco y nueva gira. De ellos se ha dicho que son blues en español que no suena a blues en español, y se ha llamado a su estilo "chatarrero", pero ellos prefieren llamarlo blues pantanoso. Su éxito está cimentado en el boca-oreja; el trabajo duro y constante les ha llevado a propagar su credo dentro y fuera de nuestras fronteras con éxito creciente.

Sábado 22 | Club Atalaya (Cieza) | 22,00h | 12/15€

El grupo de punk madrileño Rata Negra / L.O.

Rata Negra, energía arrolladora

El grupo de punk madrileño Rata Negra, que surgió tras la parada de Juanita y Los Feos, acaba de lanzar Hawai (Sonido Muchacho), su cuarto álbum.

Cuatro años después de Una vida Vulgar (La Vida Es Un Mus, 2021), regresan con la crudeza y oscuridad habitual Rata Negra, que han hecho varias giras por los circuitos contraculturales de Europa y Estados Unidos cosechando fans punks incondicionales. En su sonido hay influencias desde el punk más oscuro y visceral hasta el pop suave y pegadizo de la factoría Phil Spector.

Hawai consiste en la explosiva combinación de sus miembros -Pablo (batería), Violeta ( bajo, voz y letras), Fa (guitarra)- ante un inalcanzable paraíso deseado, un oasis de placer y relajación. Las afiladas letras despedazan las miserias humanas cotidianas donde nos hundimos soñando con algo mejor. No es extraño que la portada muestre a la banda en actitud de disfrute vacacional entre las tumbas de un cementerio. Sus directos son experiencias llenas de fuerza y autenticidad; combinan melodía y oscuridad, todo envuelto en una energía arrolladora.

Sábado 22 | La Yesería | 21,00h. | 15€

La Maravillosa Orquesta del Alcohol en una imagen de promoción / L.O.

LA M.O.D.A. hacen doblete con 'San Felices'

La M.O.D.A. (Maravillosa Orquesta del Alcohol) son una de las bandas más queridas del panorama nacional, gracias a su trayectoria marcada por la autoedición y el boca-oreja. Su potente directo les ha permitido recorrer España y actuar en países como México, Colombia, Argentina, Chile, Francia, Italia, Holanda, Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos, acumulando casi 600 conciertos desde su formación. Anunciaron su vuelta a los escenarios este 2025. La gira abarcará más de 30 conciertos por toda España, culminando con siete fechas en La Riviera de Madrid en febrero de 2026.

La banda consolida su conexión única con el público y su inconfundible fusión de folk, rock y energía visceral; regresan tras un parón con San Felices (Universal, 25), un disco, producido por Carlos Raya, cuyo título se refiere al barrio burgalés que les vio crecer como banda. Más homogéneo y luminoso, con palpable calma, reivindica la felicidad sencilla, la vida en común y las ganas de carretera y manta. Las canciones mantienen el espíritu desgarbado y algo emo.

La M.O.D.A. han hecho vida en ese barrio desde que detuvieran la marcha unos meses atrás. En directo volverán a ser siete tras la incorporación de Marina López - integrante también de Sí o qué- . Han aprendido que cada stop puede ser definitivo y que cada reencuentro es un privilegio. Es difícil vivir de lo suyo. Nunca ha renunciado a sus esencias: nombre, ciudad, camiseta, sonido, mensajes..., su libertad, ejercida al máximo en San Felices. Ofrecerán dos noches de concierto en Sala Mamba para presentar el nuevo disco junto a un repaso por toda su discografía.

Viernes 21 y sábado 22 | Sala Mamba | 21:30 horas. | 30€. | Entradas agotadas