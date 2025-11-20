‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: encendido de luces, talleres medievales y Murcia se Remanga

Solo estamos en noviembre y los planes cada vez van cogiendo un tono más navideño. El fin de semana del 23 y 24 aguarda un gran número de actividades a lo largo de la Región de Murcia con encendidos de luces, un festival de manga y cultura japonesa o un mercado medieval.

En esta ocasión, Anabel Hernández, de @miraqueplan, ha escogido cuidadosamente una selección de los mejores planes disponibles para disfrutar tanto con amigos como en familia.

Encendido de luces

Murcia se prepara para recibir la Navidad 2025 con dos grandes eventos que llenarán de luz y emoción toda la ciudad. El primer evento tendrá lugar el sábado, 22 de noviembre, en la Plaza del Cardenal Belluga, que por primera vez será el escenario para el encendido general y simultáneo de toda la iluminación navideña de la ciudad.

La segunda gran cita será el viernes, 28 de noviembre, en la Plaza Circular, donde se inaugurará el esperado Gran Árbol de Navidad.

Cortylandia

Montaje del espectáculo navideño Cortylandia / Juan Carlos Caval

El espectáculo de Cortylandia se inaugura de forma oficial la Navidad en Murcia este viernes y, tras el evento, abrirá sus puertas el mercadillo navideño con un belén artesanal de 6 metros, con unas 120 figuras, además de una decena de casetas de productos típicos y tres 'food trucks'.

La inauguración será el próximo viernes 21 de noviembre, a las 19:00 horas, después de un show musical previo a cargo de Murci-Insectos. El espectáculo podrá disfrutarse del 21 de noviembre al 5 de enero, con pases diarios de unos 17 minutos de lunes a domingo.

Murcia se Remanga

Las mejores imágenes del Salón del Manga de Murcia / Juan Carlos Caval

Aterriza en Murcia este finde una nueva edición del evento de manga y cultura japonesa más importante y esperado de toda la Comunidad, el XVII Murcia se Remanga. Una cita que cada año reúne a miles de fans del anime, el manga, los videojuegos, la música asiática y todo el universo japonés en un espacio lleno de actividades, creatividad y pasión por la cultura nipona.

Concursos de cosplay y desfiles, charlas y encuentros con invitados especiales o torneos de videojuegos y retro gaming, entre otras muchas actividades. Todo, del 21 al 23 de noviembre, en el Auditorio de Murcia.

Mercado medieval en Lorca

Del 21 al 24 de noviembre, la histórica Plaza de España de Lorca se convertirá en el epicentro del Mercado Medieval 2025, un evento que forma parte de las fiestas patronales en honor a San Clemente. Durante cuatro días, la ciudad se llenará de vida, tradición y un ambiente único que transportará a vecinos y visitantes a plena Edad Media.

Cartel del evento. / L. O.

Feria de Tradiciones y Campo de Cartagena

Cartel de la Feria de Tradiciones y Campo de Cartagena. / L. O.

Este sábado 22 de noviembre, de 11.00 a 18.00 horas, Cartagena vivirá la primera Feria de Tradiciones y Campo, un encuentro único que reunirá en el Parque de La Rambla a más de una veintena de asociaciones de distintos puntos del municipio. Entrada libre.

Los asistentes podrán degustar sabores tan cartageneros como los rollitos de San Antón, el vino del Campo de Cartagena, las tradicionales pelotas de Pozo Estrecho y los michirones, entre otras delicias. La feria contará además con una cocina solidaria, gracias a la colaboración de Eurotoques y de su responsable regional, el chef y empresario Pablo Martínez, del restaurante Eszencia.

El programa de actividades ofrecerá experiencias para todos los públicos:

Exhibiciones de trovos, esparto y bolillo

La jábega del Portús como símbolo de nuestra tradición marinera

El Festival de Cante del Molino Derribado

Talleres y demostraciones artesanales

Alfarera Music Fest

Cartel del Alfarera Music and Culture Fest. / L. O.

Totana acoge la segunda edición de Alfarera Music and Culture Fest, un evento que combina música en directo, gastronomía, artesanía y actividades culturales. Se celebra este sábado, 22 de noviembre, en el campo de fútbol Juan Cayuela a partir de las 4 de la tarde. El cartel de esta nueva edición está encabezado por Canteca de Macao y Boikot, junto con otros muchos artistas. Las entradas están a la venta a un precio de 30 euros.