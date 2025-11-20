El Batel reúne en Cartagena a las grandes figuras del teatro español en su nueva temporada

La nueva temporada teatral del auditorio El Batel reunirá en Cartagena a algunas de las figuras más destacadas de la escena artística nacional. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento ha diseñado una programación que, a partir del mes de febrero, traerá a la ciudad los últimos trabajos de intérpretes de referencia como Lola Herrera, Lluís Homar, Paloma San Basilio o José Sacristán.

El concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, ha destacado durante la presentación de la temporada la apuesta del Ayuntamiento por "ofrecer una cuidada programación cultural", una línea de trabajo que, según afirma, se reforzará aún más a partir de 2026. Jáudenes subrayó además la relevancia de contar en Cartagena con "grandes nombres" de la escena nacional, responsables de algunos de los estrenos que han cosechado mejores críticas en los principales espacios culturales del país.

Las entradas para todas las propuestas se encuentran ya a la venta en www.auditorioelbatel.es y en la taquilla del auditorio (de 10 a 15 horas). Las primeras 100 localidades de cada función cuentan con un descuento del 30% dentro de la promoción Amigos El Batel, mientras que las 50 primeras adquiridas por público jubilado disponen de un 50% de descuento. La información completa puede consultarse en la web municipal de Cultura y en la página del propio auditorio.

José Sacristán protagoniza 'El hijo de la cómica' / L.O.

La programación se abrirá el 15 de enero, a las 20:30 horas, con El hijo de la cómica, el montaje que José Sacristán dirige y protagoniza. La obra supone un viaje personal del veterano actor a través de los recuerdos compartidos con Fernando Fernán-Gómez, evocando historias familiares y reflexiones sobre la memoria, la escucha y la emoción. Sacristán explica el origen de la pieza recordando su cercanía con el actor y escritor, y la huella que dejaron en él las voces de varias generaciones de mujeres de su entorno. Con este trabajo, invita al público a un ejercicio de confidencia escénica que pretende transmitir la intensidad con la que él mismo vivió aquellos relatos.

El 1 de febrero será el turno de Verne, producción de la compañía Onírica Mecánica, dirigida por Jesús Nieto. El espectáculo propone al espectador sobrevolar el universo literario de Julio Verne y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la necesidad de imaginar futuros ilusionantes frente al pesimismo contemporáneo. Esta pieza, que apuesta por un lenguaje visual y escénico muy característico de la compañía, permite adentrarse en nuevos mundos, vencer batallas simbólicas y reivindicar la imaginación como motor humano esencial. La función tendrá lugar a las 18:00 horas.

Paloma San Basilio dará vida a Dulcinea, uno de los personajes femeninos más emblemáticos de la literatura / L.O.

La programación continuará el 22 de febrero, a las 19:00 horas, con la obra Dulcinea, protagonizada por Paloma San Basilio bajo la dirección de Juan Carlos Rubio. La pieza revisita la figura literaria desde una perspectiva introspectiva y crítica, planteando si los ideales que Dulcinea representa siguen teniendo vigencia en la sociedad actual. Rubio destaca la interpretación de San Basilio, que no solo cantará acompañada al piano por Julio Awad, sino que dará vida "con mayúsculas", en palabras del director, a un personaje que cuestiona su propia esencia, moldeada durante siglos a golpe de tópicos y mitificaciones.

El 20 de marzo, a las 20:30 horas, el escenario de El Batel acogerá Camino a La Meca, de Athol Fugard, en versión de Claudio Tolcachir. La obra, protagonizada por Lola Herrera junto a Natalia Dicenta y Carlos Olalla, está inspirada en la vida de Helen Martins, una mujer que desafió las convenciones sociales de su tiempo siguiendo únicamente la luz de su propia inspiración. Tolcachir subraya la emoción que le produjo escuchar la voz de Herrera en el texto desde la primera lectura, y se muestra convencido de que esta producción quedará en la memoria tanto del equipo artístico como del público.

'La Verdad', protagonizada por Joaquín Reyes, que sobre las mentiras en las relaciones de pareja / L.O.

El 23 de abril, a las 20:30 horas, llegará a Cartagena la comedia La verdad, del dramaturgo francés Florian Zeller, con Joaquín Reyes como protagonista. Bajo la dirección de Juan Carlos Fisher, la obra explora el entramado de mentiras, sospechas y autoengaños que sostienen —o deterioran— las relaciones de pareja. Con un tono ágil y en ocasiones desconcertante, la pieza coloca al espectador ante un juego de manipulaciones en el que todos los personajes, empezando por el propio Miguel, ocultan o distorsionan la realidad a su conveniencia.

Lluís Homar protagoniza 'Memorias de Adriano', la gran novela de Marguerite Yourcenar / L.O.

La temporada concluirá el 23 de mayo, a las 20:00 horas, con Memorias de Adriano, adaptación escénica de la novela de Marguerite Yourcenar realizada por Brenda Escobedo y dirigida por Beatriz Jaén. El montaje, protagonizado por Lluís Homar y Cara Mingueza, transporta al público a la voz íntima del emperador Adriano, figura histórica nacida en Hispania cuya reflexión sobre el poder, el tiempo y la vida se presenta como un testimonio profundamente humano. La trayectoria de Homar, marcada por su presencia en teatro, cine y televisión, otorga al personaje una sólida profundidad interpretativa.