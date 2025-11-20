Alejandro Sanz hará doblete en Murcia: anuncia una nueva fecha en julio

Alejandro Sanz expande sus actuaciones en Murcia el próximo verano. Tras agotar las entradas del concierto previsto el 9 de julio en la Plaza de Toros, el artista ha anunciado este jueves una nueva fecha en la capital murciana dentro de su gira ¿Y ahora qué?.

El segundo show de Alejandro Sanz en Murcia será el 8 de julio, día previo a la fecha fijada anteriormente, en el mismo recinto, la plaza de Toros. Las entradas aún no han salido a la venta, aunque se espera que estén disponibles próximamente en la página web del artista, www.alejandrosanz.com.

Cartel de la nueva fecha de Alejandro Sanz en Murcia / L.O.

Nuevo disco "con la ilusión recuperada"

El anuncio de esta nueva fecha llega el día en el que el artista presenta sus nuevos proyectos con "la ilusión recuperada" tras el proceso personal superado en los últimos años, algo que se palpa en su nuevo disco de largo formato y que mostrará tanto en el documental que ultima con Movistar tras romper con Netflix como en un próximo musical.

"Llevamos mucho tiempo con este proyecto (del musical), que habíamos guardado en secreto, pero sí, estamos con ello", confirma a Efe durante una entrevista, tras la búsqueda del elenco y a punto de empezar en unas semanas las lecturas del mismo.

Habrá que esperar para tener más detalles, pero lo que ya es una realidad es ¿Y ahora qué +? (Sony), que ve la luz este viernes y amplía hasta 13 temas el EP previo ¿Y ahora qué?, que hace solo unos días le reportó dos Latin Grammy más, incluido el de grabación del año por la canción Palmeras en el jardín.

"Muchos de mis discos, casi todos los anteriores, han sido de mucho sacrificio personal"

"He aprendido a trabajar de otra forma sin tener que sacrificar tanto. Muchos de mis discos, casi todos los anteriores, han sido de mucho sacrificio personal", apunta sobre el nuevo enfoque de este álbum junto a un equipo más joven integrado por gente como Spredlof, Casta, Richi López, Andy Clay, Elena Rose o Edgar Barrera.

No se trataba de dejar las cosas en manos de los demás. "Hacen buenas letras, música, arreglos y producciones y he conseguido delegar algunas cosas, no en el sentido de que lo hagan los demás, sino de estar ahí presente y trabajarlo con otros", explica tras cantar también con figuras jóvenes como Rels B o Emilia, aunque niega que sea una estrategia para llegar a públicos más jóvenes.

"Eso no es lo nuestro. No se trata de intentar conectar saltándote tus principios musicales o fingir lo que no se es. Tiene que haber una conexión musical. Si a mí Rels B no me gustara, no podría hacer nada con él. Lo hice una vez en mi vida, que grabé algo que no me gustó -no diré con quién-, y ese error no lo voy a cometer nunca más", admite.

Curiosamente, en el corte que cierra el álbum, Qué injusto, comienza cantando: "Si pudiera viajar en el tiempo, lo haría". Al ser preguntado si aprovecharía para cambiar alguna cosa, admite que "a lo mejor" se habría "ahorrado un par de etapas", aunque el balance es tremendamente positivo.

"Estoy orgulloso de haber sido siempre muy honesto con lo que hago"

"(Estoy orgulloso) después de 35 años de carrera de estar aquí todavía con la misma ilusión intacta, o recuperada y, sobre todo, de haber sido siempre muy honesto con lo que hago", subraya quien a punto está además de tener su propio museo en la localidad natal de su madre, Alcalá de los Gazules (Cádiz).

A principio de 2026 llegará el documental en el que mostrará su proceso psicológico y personal tras publicar en 2023 un mensaje que se hizo viral: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado".

Lo hará con novedades, informa, pues Netflix ya no es parte de la ecuación por una diferencia de opiniones. "No me gustaba la idea de hacer un 'reality' o que tuviéramos que fingir cosas. Cuando me empezaron a pedir esto me eché un poco para atrás y finalmente hemos encontrado comprensión por parte de Movistar para poder hacer una cosa que fuera real sin tener que fingirlo", argumenta.

La entrevista con él llega solo unos días después de que Pastora Soler revelase en sus memorias que en sus inicios como artista, justo en un momento en que rompió con su discográfica, tuvo una propuesta de Pepe de Lucía y del propio Sanz para, en los tiempos en que este trabajaba en su disco Más (1997), cantar una balada suya.

El madrileño confirma que la canción era Aprendiz. "Yo sabía que la canción era buena, pero me parecía para otro tipo de voz o de interpretación, no para mí. Hubo algún artista que no la quiso por la letra. Y justo pasó lo de Pastora, pero es que no tenía compañía y no iba a grabar y coincidió además que Malú estaba a punto de hacerlo", rememora, antes de destacar que "con Pastora hubiera quedado también muy bien".

Sanz, que recupera las "ganas de jugar y un poco de picardía" con el sencillo Las guapas, mira ahora a la larga gira mundial que tiene enfrente y, quién sabe, quizás dentro de un año le toque batirse los Latin Grammy con una paisana.

"Rosalía es una pedazo de artista y tiene muchas posibilidades de llevarse muchísimos premios. No he escuchado todo el disco, no he tenido tiempo, pero sí varias canciones y me ha encantado. Creo además que está en el momento justo para hacer lo que a ella le dé la gana y las canciones como considere que tiene que hacerlas", concluye.