ZZ Top, la banda de rock más icónica de Texas, llegará a Murcia este verano con su gira The Big One!

Tras dos años de ausencia, la mítica banda de rock tejana ZZ Top regresará este verano a los escenarios europeos, y una de sus paradas será en Murcia. La mítica Little Ol’ Band From Texas afrontará una gira de cinco semanas que incluirá veintitrés conciertos en trece países, con inicio en Tartu (Estonia). El tour llevará al trío formado por Billy F. Gibbons, Elwood Francis y Frank Beard por Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, República Checa, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza y Francia, antes de recalar en España a mediados de julio.

El grupo actuará en Murcia el 23 de julio en el coso de la Condomina, formando parte de la programación de Murcia On, el ciclo de conciertos organizado por Ibolele Producciones. La gira, que lleva por título, The Big One! , también pasará por Pamplona (18 de julio), Barcelona (19 de julio), Madrid (20 de julio) y Valencia (22 de julio), cerrando su gira española en Cádiz el 25 de julio.

El cantante y líder del grupo, Billy F. Gibbons, ha subrayado el vínculo especial de la banda con el público europeo: «Es uno de los más enérgicos y entusiastas de los últimos cincuenta años. Estamos deseando llevar The Big One! a Europa; no hay barreras lingüísticas cuando el idioma común es el rock».

Con más de cinco décadas de trayectoria, ZZ Top se formó a finales de 1969 en Texas y ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo. Su discografía acumula cuatro discos de oro, seis de platino y un álbum diamante, Eliminator, con más de diez millones de copias vendidas. La banda suma además ocho sencillos en el Top 40, dos videoclips multiplatino y su ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll, apadrinados por Keith Richards, hace ya 21 años.

Las entradas estarán a la venta a partir del 26 de noviembre en www.iboleleproducciones.com