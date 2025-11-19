Elena Irureta, premio honorífico del Festival de Cine de Cartagena por sus 40 años de trayectoria

La actriz vasca Elena Irureta será homenajeada en el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) con la entrega de su máximo galardón.

Irureta es una figura significativa del panorma nacional español, con más de cuatro décadas de trayectoria en el cine, la televisión y la radio. Nacida en Zumaia (Guipúzcoa) en el año 1955, la actriz inició inició su formación en la Escuela de Arte Dramático Antzerti y comenzó su carrera en los escenarios antes de convertirse en pionera de la ficción televisiva en euskera gracias a producciones como 'Bi eta Bat' o 'Jaun eta Jabe'. Su salto a la televisión nacional se produjo en la década de los noventa, consolidándose con el personaje de Laura Hurtado en ‘El comisario’ (1999-2009). En la gran pantalla ha trabajado con directores como Juanma Bajo Ulloa (La madre muerta), Julio Médem (La ardilla roja) o Icíar Bollaín (Flores de otro mundo), papel que le valió proyección internacional.

Su interpretación de Bittori en la serie 'Patria' (2020) marcó un punto culminante en su carrera, reconocida con galardones como el Platino, el Forqué y el Feroz. A lo largo de los años también ha recibido premios en festivales como San Sebastián, donde obtuvo el Premio Zinemira, y Cáceres. Este mismo verano fue distinguida con el Faro de Plata en L’Alfàs del Pi, donde expresó su emoción al afirmar que «sentir el cariño de la gente, que me sigan queriendo después de tantos años dando la matraca, me emociona mucho».

Irureta, en el papel de Bittori en la serie 'Patria' / L.O.

Papeles femeninos icónicos

La organización del FICC justifica la elección de Irureta por «su extraordinaria versatilidad, su compromiso con la interpretación y su capacidad para dar voz a personajes femeninos que han enriquecido la narrativa audiovisual». Además de su trabajo como actriz, la intérprete ha desarrollado una faceta creativa como autora y directora de obras teatrales y series, abriendo camino para otras mujeres en una industria tradicionalmente dominada por hombres.

Irureta recibirá el premio FICC 54 durante la gala de clausura del festival, que se celebrará el sábado 29 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Auditorio El Batel. Durante la ceremonia se entregarán los premios de las secciones oficiales y se proyectará la película 'Vida privada', dirigida por Rebecca Zlotowski y protagonizada por Jodie Foster.